No es solo pintura descascarada: los riesgos del hongo en la pared y la forma correcta de eliminarlo de raíz

Las manchas negras o verdosas que aparecen en las paredes no son solo un problema estético. En la mayoría de los casos indican la presencia de moho, un hongo que prolifera en ambientes húmedos y que, además de dañar la pintura y los materiales de la vivienda, puede afectar la calidad del aire interior.

Por eso, eliminarlo no consiste únicamente en limpiar la superficie. Los especialistas advierten que, si no se corrige la causa de la humedad, el moho volverá a crecer en poco tiempo.

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), el moho necesita humedad para desarrollarse. Las filtraciones, las pérdidas de agua, la condensación y la falta de ventilación son algunas de las causas más frecuentes.

Además del deterioro de las paredes, la exposición prolongada al moho puede favorecer irritaciones respiratorias y reacciones alérgicas, especialmente en personas con asma, alergias o el sistema inmunológico debilitado.

Mujer desinfecta la pared del baño. Foto: Freepik.

Cómo limpiar el moho de la pared paso a paso

Antes de comenzar, es importante protegerse para evitar el contacto con las esporas que se liberan durante la limpieza. Los expertos recomiendan utilizar guantes, mascarilla N95 y gafas de protección. Si la superficie afectada supera aproximadamente un metro cuadrado, lo más aconsejable es consultar a un especialista, ya que las esporas pueden dispersarse hacia otros ambientes de la vivienda.

Cuando el área es pequeña, puede limpiarse siguiendo estos pasos:



Ventilar bien el ambiente.

Aplicar vinagre blanco sin diluir sobre la zona afectada.

Dejar actuar entre 30 y 60 minutos.

Frotar con un cepillo de cerdas firmes.

Retirar los restos con un paño limpio.

Secar completamente la superficie.

En materiales no porosos, como azulejos o cerámicas, también puede utilizarse una solución de bórax disuelta en agua tibia.

En algunos casos, limpiar la superficie no alcanza porque el problema ya afecta el interior de la pared. Los especialistas aconsejan buscar ayuda profesional si aparecen señales como: persistencia del olor a humedad, pintura inflada o con burbujas o paredes blandas al tacto. Estos síntomas pueden indicar que el moho penetró en capas internas del material y requiere una reparación más profunda.

Eliminar el moho es solo una parte de la solución. Lo más importante es controlar la humedad que permitió su crecimiento. Para prevenir su reaparición, la EPA recomienda: mantener la humedad interior entre el 30 % y el 50 %, ventilar la vivienda todos los días, reparar filtraciones o pérdidas de agua apenas se detecten, secar rápidamente cualquier superficie húmeda y utilizar extractores o deshumidificadores en ambientes con poca circulación de aire.

Una vez solucionado el origen de la humedad, aplicar pinturas o imprimaciones con fungicidas puede aportar una protección adicional frente al moho. Sin embargo, los especialistas aclaran que estos productos no resuelven el problema por sí solos. Si la humedad continúa acumulándose detrás de la pared, el hongo volverá a desarrollarse, independientemente del tipo de pintura utilizada.

Con base en El Tiempo/GDA