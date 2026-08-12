Fue bronce mundial, pasó por dos cirugías de fémur y hoy pide no tirar los huesos que salvan a otros pacientes

Pablo Mocchi es karateca, y como tal es un destacado cultor de este arte marcial nipón. Ha representado al país en certámenes internacionales y ha formado a otros karatecas para que estos puedan sobresalir en esta disciplina.

Tiene más de tres décadas de experiencia y como cualquier deporte que se practica a nivel de elite, el karate exige un estado de salud óptimo. Pero hace diez años, Mocchi empezó a sentir molestias en la cadera izquierda: “En 2016 empiezo a sentir esa molestian y me empiezo a atender desde 2019, cuando regresé de un mundial en República Checa, donde obtuve el bronce”, cuenta.

A partir de ese año, para Mocchi comienza un extendido proceso de atenciones e intervenciones médicas que pusieron a prueba su paciencia y, sobre todo, resiliencia. Atravesó una importante cantidad de estudios, y también fue intervenido quirúrgicamente para que contara con una prótesis de cadera, con significativas erogaciones que tuvo que cumplir en cuotas.

Pablo Mocchi. Foto: Captura de pantalla.

No alcanzó con una prótesis. Tuvo que contar con otra operación para una nueva prótesis. “En 2021 fue la primera operación, y en 2022 la segunda”, relata y si todo hubiese salido como él y los profesionales de la salud que lo atendieron desearan, todo hubiese quedado ahí.

“Pero tuve un evento de karate en Bella Unión al que fui. A la vuelta, regreso rengueando y de nuevo voy al médico. Un traumatólogo de turno vio una posible fractura en el fémur. Estuve dos días internado y no había fractura, pero el hueso estaba a punto de fracturarse porque tenía el tajo de la prótesis tocando la pared interna del fémur”.

El problema de Mocchi hubiese podido tener una posible solución, pero cuando empieza a indagar, se da cuenta de que dicha opción -la de colocar hueso fresco en parte de la cadera- podía llegar a demorar hasta un año de espera.

Mocchi se encontró en la misma situación que muchos otros pacientes que deben esperar -con los riesgos y los problemas que eso implica- por, por ejemplo, órganos que sean donados para que estos puedan ser transplantados. Pero mientras que alguien que espera por un riñón tiene que dar con el órgano compatible y apropiado para poder recibirlo en transplante, Mocchi podría haber recibido hueso fresco más rápido que eso.

Pero descubrió que muchas veces, huesos frescos que “sobran” de distintas operaciones, simplemente se tiran. “Un doctor me decía que en cierta mutualista se hacen 50 operaciones de cadera al mes. O sea, solo en un en un lugar están tirando 50 cabezas de fémur, que serían muy útiles para muchos pacientes como yo. Hay mucha gente que no tiene conciencia de eso, y ocurre también que a menudo entre la comunidad médica no se comunica la necesidad de ese hueso para alguien”. Por eso Mocchi quiere llamar la atención sobre esta problemática, con la esperanza de que eso lo acerque a una mejor calidad de vida.

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