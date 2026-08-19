Roche en el Swiss Innovation Day: por qué invertir en salud es invertir en el desarrollo del país

¿Qué pasaría si la salud comenzara a entenderse como una inversión estratégica para el desarrollo de un país? Esa fue una de las preguntas centrales que atravesó la participación de Benjamín Caballero, gerente general de Roche para Uruguay y Paraguay, en el Swiss Innovation Day 2026, realizado el 31 de julio en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).

En el marco de la primera edición de este encuentro, organizado por la Cámara de Comercio Suizo-Uruguaya (SwissCham Uruguay), con el apoyo de la Embajada de Suiza en Uruguay y Switzerland Global Enterprise (SGE), Caballero fue uno de los speakers destacados del panel Health & Life Sciences. Allí compartió una mirada sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el ecosistema sanitario y planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo que reconozca el impacto de la salud más allá de los presupuestos del sector.

“Cuando invertimos en salud no solo pagamos por medicinas, estamos invirtiendo en la capacidad de las personas para trabajar y desarrollarse”, señaló el ejecutivo. La evidencia presentada durante su intervención indica que cada dólar invertido en salud puede generar entre 2 y 4 dólares de retorno socioeconómico, y hasta 7 dólares en el caso de las enfermedades crónicas. La razón es que una población más saludable puede sostener una mayor participación laboral, reducir costos asociados a enfermedades evitables y contribuir al crecimiento económico.

El impacto de la innovación

Caballero también destacó el papel que ha tenido la innovación farmacéutica en la transformación de la salud a nivel global. Según los datos compartidos durante la presentación, los avances en este campo fueron responsables del 35% del incremento de la expectativa de vida registrado en los últimos 25 años.

Sin embargo, para el ejecutivo, la innovación no se completa cuando una nueva terapia llega al mercado. Su verdadero valor aparece cuando consigue llegar a las personas que la necesitan y mejorar su calidad de vida.

En ese sentido, uno de los puntos centrales de su exposición fue el costo de la inacción y de las demoras en el acceso. En América Latina, un paciente puede esperar, en promedio, más de cuatro años para acceder a una terapia innovadora después de su aprobación global. Para Caballero, esos tiempos no representan únicamente una demora administrativa: pueden traducirse en progresión de enfermedades, complicaciones evitables y mayores costos para los sistemas sanitarios.

Benjamín Caballero, gerente general de Roche para Uruguay y Paraguay, en el Swiss Innovation Day 2026. Foto: Gentileza SwissCham Uruguay - Cámara de Comercio Suizo-Uruguaya.

Cuatro ejes para un ecosistema sanitario sostenible

A partir de este diagnóstico, Caballero propuso cuatro líneas de acción para avanzar hacia un sistema de salud más sostenible y preparado para incorporar la innovación.

En primer lugar, medir de otra manera el valor de la salud. Esta propuesta consiste en ampliar la mirada sobre la inversión sanitaria y considerar no solo su costo inmediato, sino también su impacto económico y social. La salud de la población tiene consecuencias sobre la productividad, el empleo, la educación y el desarrollo de un país.

En segundo lugar, tomar decisiones basadas en evidencia. Este eje apunta a fortalecer el uso de datos objetivos, evidencia técnica independiente y Evidencia del Mundo Real (RWE, por sus siglas en inglés) para evaluar políticas y tomar decisiones sobre la incorporación de nuevas soluciones sanitarias.

En tercer lugar, agilizar los procesos y proteger la innovación. El desafío está en reducir las demoras burocráticas y modernizar los mecanismos que permiten que las innovaciones lleguen a los pacientes. Caballero planteó la importancia de explorar herramientas y experiencias internacionales, al mismo tiempo que se protege la propiedad intelectual como condición para que continúe existiendo inversión en investigación y desarrollo.

Por último, integrar la salud a las decisiones económicas. El ejecutivo propuso incorporar de manera más activa a los responsables de las políticas económicas y a las áreas de Economía y Hacienda en las conversaciones sobre salud. La premisa es que las decisiones sanitarias tienen consecuencias que exceden ampliamente al sistema de salud y, por lo tanto, requieren una mirada transversal.

Benjamín Caballero, gerente general de Roche para Uruguay y Paraguay, en el Swiss Innovation Day 2026. Foto: Gentileza SwissCham Uruguay - Cámara de Comercio Suizo-Uruguaya.

Innovación como construcción colectiva

El Swiss Innovation Day reunió a representantes de distintos sectores para intercambiar experiencias y reflexionar sobre el papel de la innovación en áreas estratégicas para ambos países. La jornada contó con la participación, entre otros referentes, del embajador de Suiza en Uruguay, Álvaro Borghi, la presidenta del LATU, Lucila Arboleya, y el director ejecutivo de Uruguay Innova (U+I), Bruno Gili.

En ese contexto, la participación de Roche puso el foco en uno de los desafíos más relevantes para los sistemas sanitarios contemporáneos: cómo conseguir que el conocimiento científico y las nuevas tecnologías se traduzcan en soluciones concretas para las personas.

Para Caballero, la respuesta requiere coordinación entre empresas, gobiernos, academia y sociedad. Porque la innovación, planteó, no puede medirse solamente por aquello que es capaz de descubrir o desarrollar, sino también por su capacidad de generar valor y llegar a quienes la necesitan. “La innovación solo sirve si la gente puede acceder a ella”, concluyó.