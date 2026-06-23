Pausa de hidratación: la nueva jugada del Mundial que también necesitamos en invierno y 5 consejos para incorporarlas

En este Mundial vemos algo que hace algunos años era impensado: las pausas de hidratación son parte de cada partido. Ya no se espera a que termine el primer tiempo o el match para tomar líquido. Los futbolistas se detienen, toman agua o bebidas isotónicas, se refrescan y vuelven a jugar.

Aunque muchos pueden pensar que estas pausas tienen sentido únicamente cuando hace mucho calor, la realidad es que detrás de esta estrategia hay un concepto muy simple y poderoso: el cuerpo necesita agua para funcionar bien, independientemente de la temperatura exterior.

Ahí es donde podemos hacer un pase largo desde el Mundial hasta Uruguay. Porque si hay algo que caracteriza al invierno uruguayo es que, sin darnos cuenta, tomamos mucha menos agua.

No transpiramos tanto, no sentimos la boca seca con frecuencia y la sensación de sed disminuye. Entonces aparece una idea muy común: “Como hace frío, no necesito tomar tanta agua”. Nada más lejos de la realidad.

Jugadora silenciosa, pero fundamental

El agua participa prácticamente en todas las funciones del organismo. Ayuda a transportar nutrientes y oxígeno, regula la temperatura corporal, integra los procesos digestivos, permite eliminar sustancias de desecho y mantiene el buen funcionamiento del cerebro y los músculos. Incluso una deshidratación leve puede generar consecuencias que muchas veces atribuimos al cansancio o al estrés.

Dolor de cabeza, falta de concentración, menor rendimiento físico, sensación de fatiga, disminución del estado de alerta e incluso alteraciones del humor pueden deberse a una hidratación insuficiente.

En los deportistas el impacto es todavía mayor. Una pérdida de apenas un 2% del peso corporal en forma de agua puede afectar su rendimiento, disminuir la capacidad de reacción y aumentar la percepción de esfuerzo. Dicho de otra manera: el cuerpo siente que todo cuesta más.

Por eso en el deporte la hidratación ya no se considera un detalle. Se entrena, se planifica y se incorpora como una estrategia más de rendimiento.

El gran desafío del invierno

En verano solemos llevar una botella de agua a la playa, a la oficina o al gimnasio casi por inercia. En invierno ocurre lo contrario. La sed aparece con menos intensidad porque el frío modifica algunos mecanismos fisiológicos y además perdemos menos líquido a través del sudor visible. Sin embargo, seguimos perdiendo agua a través de la respiración, la orina y las funciones normales del organismo.

El resultado es que muchas personas pasan horas enteras sin tomar un solo vaso de agua. Y no es raro escuchar frases tales como: “Me di cuenta de que son las cinco de la tarde y recién ahora voy a tomar agua”.

Traducido al día tras día, esto hace que muchas personas vivan en una especie de deshidratación leve y permanente.

La pausa de hidratación también juega en invierno

Quizá deberíamos copiar una idea del Mundial. No hace falta esperar a tener sed para tomar agua. Podemos incorporar nuestras propias “pausas de hidratación”.

Pequeños momentos intencionales a lo largo del día para darle al cuerpo lo que necesita. Porque la sed es una señal tardía. Cuando aparece, el organismo ya empezó a perder parte de su equilibrio hídrico.

La buena noticia es que mantenernos hidratados no requiere grandes esfuerzos, sino pequeñas estrategias sostenidas en el tiempo.

Hidratarse es fundamental para el buen estado de la piel. Foto: Commons.

Cinco estrategias para tomar más agua en invierno

1. Tener el agua visible

Lo que no vemos, generalmente lo olvidamos. Dejar una botella en el escritorio, en el auto o sobre la mesa de luz aumenta muchísimo la probabilidad de tomar agua. A eso se le suma las alarmas o porque no en esta era de aplicaciones para el celular, sumarlas como herramienta para ayudar a fomentar la ingesta diaria (Drink Reminder, Aqua alert, Water Drink Reminder, son algunas que he probado y recomiendo en consulta)

2. Asociar el agua a rutinas diarias Tomar un vaso al levantarse, otro a media mañana, uno antes del almuerzo y otro durante la merienda ayuda a generar un hábito automático. Las pausas de hidratación funcionan mejor cuando tienen horario.

3. Las bebidas calientes también suman. En invierno, una taza de té, una infusión, un mate cocido o un café pueden convertirse en grandes aliados para alcanzar una buena hidratación. Cuando el frío hace que nos olvidemos de tomar agua, estas opciones ayudan a incorporar más líquidos de una manera agradable y reconfortante.

4. Aprovechar alimentos ricos en agua Las frutas y verduras también suman hidratación. Naranja, mandarina, frutilla, melón, tomate, pepino o sopas de verduras aportan una cantidad importante de líquido al organismo.

5. Llevar una cuenta simple Proponerse terminar una botella de determinada capacidad antes del mediodía y otra durante la tarde puede transformarse en un objetivo concreto y fácil de cumplir.

Las pausas de hidratación que vemos en el Mundial no son simplemente un recreo para los futbolistas. Son un recordatorio de que el agua es parte de la estrategia.

En el deporte mejora el rendimiento. En la vida cotidiana ayuda a pensar mejor, tener más energía, mantener la concentración y favorecer el funcionamiento general del organismo.

Quizá este invierno el desafío no sea solamente abrigarnos más. Tal vez también sea aprender a hacer una pausa, agarrar la botella y tomar algunos sorbos de agua.

Porque, al igual que en el fútbol, hay partidos que se ganan en los pequeños detalles. Y muchas veces, una buena hidratación es una de esas jugadas silenciosas que terminan marcando la diferencia.