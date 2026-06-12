Vestirse para levantar el ánimo: los colores que pueden ayudarte en los días grises

La falta de sol influye directamente en nuestro estado de ánimo. Por eso, comparto algunos consejos para generar dopamina a través de lo que llevás puesto.

A la poca ropa limpia que nos queda por la humedad se suman los días grises, por lo que si te encontrás desmotivada a la hora de vestirte, es absolutamente normal.

Lo bueno es que hay una hormona, la dopamina, que podemos activar al vestirnos. La neurociencia lleva años estudiándola y nosotros te resumimos cuáles son los colores que necesitás incorporar para comenzar a vestir con intención este otoño-invierno porque sí: la ropa que elegimos tiene el potencial de influir directamente en nuestro bienestar emocional.

Ropa de distintos colores Foto: Frepik

Para esto, lo primero que hay que saber es que no todos los colores generan el mismo efecto, y la psicología del color lleva años estudiando esas diferencias.

Los neutros, por ejemplo, transmiten elegancia, pero su exceso puede relacionarse con monotonía o tristeza.

Por otro lado, los colores de longitud de onda corta —azul, índigo y púrpura— activan el sistema nervioso parasimpático, reducen el ritmo cardíaco y aumentan la creatividad; los de longitud de onda larga —rojo, naranja y amarillo— tienen un efecto estimulante y elevan la energía.

Ropa de colores. Foto: Freepik.

Entonces, ante el panorama climático de estos días, los tonos de longitud de onda larga (colores cálidos como el amarillo, el naranja y el rojo, en todas sus variantes) parecen ser la mejor opción para irradiar calidez y, sobre todo, energía.

Qué transmiten los colores.

Si lo que buscás es recuperar la vitalidad, el rojo es tu color. Cuando lo usamos hablamos más rápido y nos volvemos más extrovertidos. También transmite seguridad, ambición y liderazgo.

Si te gusta el rosa, es importante que sepas que es un color que transmite alegría, inspira afecto positivo y aleja pensamientos oscuros.

Si lo que buscás es levantar el ánimo y transmitir entusiasmo, el naranja es el color ideal. Al ser un tono cálido y estimulante, genera un fuerte impacto emocional y se asocia tanto con la juventud como con la sociabilidad.

Si, en cambio, lo que te interesa es transmitir una dosis de positivismo, el amarillo es alegre, positivo y transmite originalidad, modernidad y dinamismo.

Cómo sumar colores al look.

Para poner colores en nuestro atuendo no es necesario usarlos de pies a cabeza. La clave está en sumarlos en pequeñas dosis: puede ser una remera, un estampado, una bufanda o simplemente un pañuelo.

También pueden aparecer en los accesorios, como por ejemplo un collar, un par de caravanas, un gorro, guantes, championes o zapatos.

Una aclaración importante: el efecto de los colores no es algo universal. Cada persona construye de a poco su propio mapa cromático a partir de su historia personal, sus gustos, sus recuerdos y las asociaciones culturales que ha incorporado a lo largo de la vida. Pero con un panorama tan gris en la ciudad, que parece haber llegado para quedarse, al menos durante lo que resta del mes de junio, vale la pena hacer la prueba.

¡Lo peor que puede pasar es que descubras que te encanta usar colores!