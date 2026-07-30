Angela Duckworth: por qué la perseverancia puede ser más importante que el talento para alcanzar el éxito

La psicóloga Angela Duckworth, profesora de la Universidad de Pensilvania y exdocente de escuelas públicas de Nueva York, dedicó buena parte de su carrera a estudiar qué factores explican el rendimiento de las personas más allá del talento innato.

Sus investigaciones la llevaron a desarrollar el concepto de "perseverancia" o grit, una cualidad que, según sostiene, puede ser un mejor predictor del éxito que el coeficiente intelectual.

Durante una charla de TED Talks Education, Duckworth definió la perseverancia como "pasión y tenacidad para alcanzar metas a muy largo plazo". Según explicó, implica mantener el compromiso con un objetivo durante años y trabajar de forma constante para hacerlo realidad. "Es vivir la vida como si fuera una maratón, no una carrera de velocidad", afirmó.

La investigadora contó que su experiencia como docente le permitió comprobar que el coeficiente intelectual no era la única diferencia entre los alumnos con mejor y peor desempeño. También observó que estudiantes sin un coeficiente intelectual especialmente alto lograban buenos resultados y llegó a la conclusión de que cualquier alumno podía aprender si trabajaba con esfuerzo durante el tiempo suficiente.

Con esa inquietud dejó la docencia para estudiar psicología e investigar qué características comparten las personas que alcanzan sus objetivos. Junto a su equipo analizó, entre otros grupos, a cadetes de la Academia Militar de West Point, participantes del Concurso Nacional de Ortografía, docentes que recién iniciaban su carrera y vendedores de empresas privadas.

Según Duckworth, en todos esos ámbitos apareció un mismo rasgo como predictor del éxito: la perseverancia. "No era la inteligencia social, la apariencia, la salud física ni el coeficiente intelectual. Fue la garra", explicó.

Sus investigaciones también incluyeron a estudiantes de secundaria en Chicago, donde encontró que los alumnos con mayor perseverancia tenían una probabilidad significativamente más alta de graduarse.

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La especialista reconoce, sin embargo, que todavía existe poca evidencia científica sobre cómo desarrollar esta cualidad. Ante las consultas de padres y docentes sobre cómo fomentarla en los niños, admite que aún no existe una respuesta definitiva.

No obstante, considera que una de las propuestas más prometedoras es la llamada "mentalidad de crecimiento", basada en la idea de que la capacidad de aprender no es fija, sino que puede desarrollarse con esfuerzo y dedicación.

Para Duckworth, el talento por sí solo no garantiza la perseverancia. Por eso sostiene que todavía es necesario seguir investigando cómo ayudar a que niños y jóvenes desarrollen una mayor resiliencia y constancia frente a los desafíos.

En base a La Nación/GDA

