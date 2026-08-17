Vinos de autor, jazz y cocina artesanal: la propuesta de los hermanos De Lucca muy cerca de Montevideo

Combinar vinos de autor, gastronomía artesanal y buena música es la ecuación perfecta que han encontrado Agostina, Stefano y Antonella De Lucca. En un auténtico oasis entre viñedos —la histórica bodega familiar, a solo minutos de Montevideo (Camino Reinaldo de Lucca, Las Piedras—, han creado una experiencia diferente a las tradicionales, rodeados de amigos y un ambiente sin igual.

En ese espacio, tres áreas de la cultura se entrelazan en una experiencia sensorial, donde la naturaleza acompaña cada paso. La jornada comienza al atardecer con una visita al viñedo, guiada por papá Reinaldo, pionero en prácticas sustentables, quien comparte la esencia del ecosistema y su sinergia con las vides. La visita a la cava resulta igualmente vital, brindando un entendimiento profundo de los procesos enológicos, anticipo perfecto para la degustación.

En el salón principal, la calidez de la música se siente en el aire, gracias al trío liderado por Mateo Ottonello, acompañado por Juan Pablo Szilagyi y Diego Goldstein. El jazz acústico es la banda sonora ideal, mientras la voz soñadora de Camila Ferrari acaricia la primera copa de vino.

Foto: Pxhere.

Agostina destaca el apoyo de Uruguay Wine a través de los programas del IVU (Impulso Vino Uruguay), una iniciativa de INAVI que busca promover el valor del vino uruguayo y fortalecer la marca país. “Estamos aquí para crear una escucha activa, no servimos platos de inmediato, aunque el vino ya comienza a acompañar. Luego, hacemos un corte y llega la entrada y el plato principal”, explica.

Foto: Pxhere.

Es el momento de que Cantina Imaginaria deleite a los visitantes con su comida casera y panadería artesanal. Dos jóvenes cocineras han encontrado una forma innovadora de compartir su pasión por la cocina mediante eventos especiales, pop-ups y maridajes.

“Este proyecto nos alegra porque regresa a lo esencial del vino, ese vínculo con lo que disfrutamos, todo envuelto en buena música. Y hacerlo en la bodega, alejados de la ciudad, nos conecta con nuestras raíces familiares, dándole un valor incalculable”, agrega Agostina.

El ciclo, titulado Ritmos, ya está anunciando su próxima edición, programada para el 29 de agosto, donde contará con la participación especial de Luciano Supervielle.