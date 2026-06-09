Un invierno diferente en The Grand Hotel: una propuesta con experiencias lúdicas para chicos y relax para adultos

Cada vez más familias deciden pasar sus vacaciones de invierno en Uruguay. En ese escenario, Punta del Este empieza a construir una identidad que trasciende la temporada de verano, y The Grand Hotel se posiciona como un actor importante en este cambio.

El establecimiento, como ya lo ha hecho en años anteriores con buena respuesta tanto de uruguayos como de argentinos, lanzó una promoción para julio enfocada en familias, con una agenda diaria de actividades para niños y una oferta que prioriza la experiencia puertas adentro. La propuesta, además de incluir el acceso a los servicios habituales del hotel, suma una programación especialmente diseñada para las semanas de vacaciones.

“Niños y adolescentes van a encontrar actividades todos los días”, explicó Martín Liguori, gerente de Marketing. “Siempre tenemos abierto el Kids Club, pero en vacaciones armamos algo distinto, más completo y con mayor variedad”.

Vacaciones de invierno en Punta del Este con agenda temática

Kids Club en The Grand Hotel

El eje de la propuesta infantil pasa por una programación organizada en torno a un concepto, que este año será el “despertar en la selva”, que atraviesa todas las actividades y le da continuidad a la experiencia.

Cada jornada tiene su propio enfoque. El inicio propone un “arribo del explorador”, con rally de bienvenida, creación de binoculares y búsquedas del tesoro. A partir de ahí, la agenda avanza con días dedicados a safaris fotográficos, desafíos físicos inspirados en animales, talleres creativos y dinámicas grupales.

También hay espacio para actividades más tranquilas como yoga para niños, cuentos, cine temático o teatro de sombras. En paralelo, se pueden encontrar propuestas más lúdicas como noches de enigmas, fiestas de pijamas o juegos de mímica, pensadas para distintos momentos del día.

La idea es que cada jornada tenga identidad propia y que la experiencia no se repita. Eso permite que tanto quienes se quedan varios días como quienes hacen escapadas más cortas encuentren opciones diferentes.

Espacios indoor y adaptación al invierno

Kids Club en The Grand Hotel

El Kids Club está dividido en tres áreas según edades, desde primera infancia hasta adolescentes. A eso se suma la utilización de salones más amplios durante las vacaciones, lo que permite ampliar la capacidad y desarrollar actividades simultáneas.

“Priorizamos que todo sea bajo techo y en ambientes climatizados”, señaló Liguori. Sin embargo, la agenda mantiene flexibilidad para adaptarse. Si el clima lo permite, algunas dinámicas pueden trasladarse al exterior.

El objetivo es que el clima no limite la experiencia, sino que forme parte del contexto en el que se desarrolla.

Calendario de actividades

Spa, gastronomía y momentos para adultos

Mientras los niños se entretienen con las actividades diarias, el hotel mantiene una oferta orientada a los adultos. El acceso al spa, la piscina cerrada, el baño romano y los saunas forman parte de la estadía.

También hay tratamientos y masajes que se pueden sumar con costo extra, además de los espacios gastronómicos. El restaurante Lighthouse funciona durante todo el día, mientras que el rooftop Huma ofrece una experiencia exclusiva para mayores, con vista a la playa Brava. En ese caso, el hotel permite que los niños permanezcan en el Kids Club por un período de hasta dos horas, siempre que sean mayores de cuatro años, lo que habilita momentos de disfrute más tranquilos para los padres.

Piscina climatizada en The Grand Hotel

Reservas anticipadas para julio

La promoción funciona bajo modalidad de preventa, con reservas habilitadas del 1º al 16 de junio para estadías en julio. Reservando en esas fechas se puede obtener hasta 20% de descuento en una estadía mínima de dos noches, válido para todo el mes de julio.

El objetivo es superar el nivel de ocupación del año anterior, que rondó el 70%. En los primeros días, la respuesta mostró buen ritmo de consultas y reservas. El movimiento acompaña una tendencia que viene creciendo, con más familias que eligen vacacionar en invierno y priorizan propuestas que combinen relax con diversión.

