De San Nicolás a Arikok: la otra Aruba que invita a salir del hotel y recorrer una isla con más de 300 días de sol

Con más de 300 días de sol al año, playas de arena blanca y aguas cálidas y transparentes, Aruba combina paisajes caribeños con entornos áridos, una sociedad en la que conviven más de 100 nacionalidades y distancias que permiten descubrir distintos atractivos en una misma jornada. En una isla de dimensiones relativamente pequeñas, la naturaleza, la cultura, la gastronomía, el bienestar y la aventura se combinan para ofrecer múltiples experiencias, adaptadas a distintos tipos de viajeros.

Esa diversidad es uno de los atributos que la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA) busca poner hoy en primer plano. Eagle Beach, Palm Beach y Baby Beach conviven con el Parque Nacional Arikok, que ocupa aproximadamente el 20% del territorio; con San Nicolás y su circuito de arte urbano; con la arquitectura de influencia neerlandesa de Oranjestad y con localidades como Savaneta, donde todavía puede encontrarse una faceta más tradicional de la isla.

"El valor del turismo no se mide únicamente por la cantidad de visitantes, sino por la calidad de las experiencias, el respeto por el destino y los beneficios que genera para sus comunidades", señaló Jordan Schlipken Croes, director para Latinoamérica de la ATA.

Ese enfoque se expresa en "Cuando amas Aruba, Aruba te ama", el concepto con el que el destino propone una relación de reciprocidad entre quienes lo visitan y quienes viven allí. La invitación combina el disfrute de sus atractivos con el contacto con la cultura local, el cuidado de los espacios naturales y una forma más consciente de recorrer la isla.

Kilómetros para descubrir

Sus dimensiones permiten combinar el descanso con desplazamientos por zonas muy diferentes entre sí, llenas de aventura y dinamismo. "Aruba es una isla que invita a explorar", resumió Croes. Las distancias relativamente cortas son ideales para recorrer distintos puntos mediante excursiones o con un vehículo alquilado y visitar en un mismo viaje playas, pequeños restaurantes, emprendimientos locales, naturaleza y espacios culturales.

Su riqueza está en la diversidad de paisajes, experiencias y expresiones culturales que conviven en una isla de dimensiones relativamente pequeñas

La capital Oranjestad conserva edificios y arquitectura de influencia neerlandesa, junto con museos, comercios y propuestas gastronómicas que permiten acercarse a la historia y a la composición multicultural de la isla.

Más al sur aparece San Nicolás, definida por Croes como la capital cultural de Aruba. Sus calles incorporaron grandes murales y obras de arte urbano hasta convertirse en una suerte de galería a cielo abierto. Allí, la propuesta está menos asociada al circuito clásico de resorts y más al contacto con expresiones culturales y con la vida de la comunidad.

Otro punto a explorar es Savaneta, una localidad histórica donde todavía puede encontrarse una faceta más tradicional de la isla. También la costa norte permite cambiar completamente de paisaje y alejarse por algunas horas de la imagen más reconocible del Caribe arubeño.

Arikok: el paisaje que cambia la imagen de Aruba

Quizás uno de los mayores contrastes está dentro del Parque Nacional Arikok, que ocupa aproximadamente el 20% del territorio de la isla. Allí, el escenario de arena blanca y aguas turquesas da paso a senderos, vegetación adaptada a condiciones áridas, cuevas y formaciones rocosas. El recorrido permite conocer otra dimensión del patrimonio natural de la isla y es una visita obligatoria para quien quiere entender el destino más allá de su costa.

Ese tipo de experiencia también conecta con uno de los pilares que Aruba quiere desarrollar en su modelo turístico: que la visita a los atractivos naturales esté acompañada por una mayor conciencia sobre su preservación.

De la gastronomía al bienestar y los deportes acuáticos

La diversificación también aparece en las actividades que pueden complementar los días de playa. Para quienes buscan aventura, las opciones incluyen snorkel, buceo, windsurf, kitesurf, senderismo y recorridos por espacios naturales. Pero también hay propuestas de bienestar, con yoga, spas y actividades al aire libre orientadas a bajar el ritmo y aprovechar el entorno.

La gastronomía funciona, a su vez, como otra puerta de entrada para conocer el abanico cultural de Aruba. Las influencias caribeñas, latinoamericanas, neerlandesas y asiáticas se cruzan en una oferta que va desde restaurantes hasta espacios más informales frecuentados también por residentes.

Entre los platos tradicionales aparece el keshi yena (que en español se traduce como"queso relleno"), mientras que se destacan lugares como Zeerovers, en Savaneta, y The Old Cunucu House como ejemplos para acercarse a distintas expresiones de la cocina local.

El arte y la cultura completan esta oferta, especialmente en San Nicolás, a través de museos, emprendimientos y recorridos que permiten entender cómo la diversidad migratoria fue moldeando la identidad de la isla.

¿Cuántos días se necesitan para conocer Aruba?

Para una primera visita, se recomienda una estadía de entre siete y nueve noches. La idea es que el viaje permita disfrutar de algunas de sus playas más conocidas sin tener que elegir entre descanso y recorridos.

Una planificación posible puede alternar días en Eagle Beach, Palm Beach y Baby Beach con una visita al Parque Nacional Arikok, recorridos por Oranjestad y San Nicolás, alguna actividad acuática y experiencias gastronómicas fuera del hotel.

Las tres playas también ofrecen perfiles diferentes. Eagle Beach se caracteriza por su extensa franja de arena blanca; Palm Beach concentra buena parte de la actividad turística y hotelera, mientras que Baby Beach ofrece aguas tranquilas y poco profundas, aptas para nadar y practicar snorkel

No existe, además, una única temporada para realizar este viaje paradisíaco. Aruba puede visitarse durante todo el año por sus temperaturas cálidas y su ubicación geográfica. Entre diciembre y abril predominan las condiciones más secas, aunque durante los demás meses continúan las posibilidades de realizar actividades de playa y al aire libre.

Para Croes, conocer el destino de manera más completa implica combinar tres dimensiones: el Caribe y sus playas, la naturaleza del interior y el vínculo con la cultura y las personas que viven allí. "Viajar también implica comprender y valorar el lugar que nos recibe", sostuvo.