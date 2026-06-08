Altos del Arapey: una propuesta all inclusive única en Uruguay, ideal para estas vacaciones de julio

En pleno invierno, las piscinas termales de Altos del Arapey atraen a turistas uruguayos que quieren desconectar y disfrutar de unas vacaciones de julio cerca de casa. Es por eso que en este 2026, el resort termal all inclusive, ubicado en Salto, vuelve con una propuesta para la temporada.

Altos del Arapey combina aguas termales, gastronomía y actividades en un mismo lugar. “Somos un refugio donde el invierno no se siente”, resumió Andrés Fernández, gerente comercial del establecimiento, al describir el complejo.

Atardecer en Altos del Arapey

El resort busca ofrecer “la mejor propuesta vacacional del país y de la región”, según Fernández con una propuesta de valor y promesa de servicio de alta calidad. “Somos el único hotel cinco estrellas all inclusive con campo de golf, pero nuestra verdadera distinción radica en los detalles: un servicio comparable con grandes destinos del Caribe o el norte de Brasil; una calidad gastronómica superior y con gran variedad; y una propuesta de entretenimiento que rompe la estacionalidad gracias a nuestros amplios espacios”, continuó detallando el ejecutivo.

Estas características que lo destacan permitieron que el establecimiento siga creciendo y más uruguayos y argentinos lo elijan como destino de vacaciones. Para esta semana de invierno, han registrado “un incremento notable en las consultas de familias uruguayas”, agregó el directivo.

Un destino cercano y una experiencia completa

El resort está ubicado a unos 600 kilómetros de Montevideo y Buenos Aires, convirtiéndose en una opción accesible para las familias. Además, las habitaciones superan los 40 metros cuadrados y cuentan con balcón privado.

Todo esto bajo un sistema all inclusive que incluye una destacada propuesta de bebidas nacionales e importadas, buffets, estaciones de cocina en vivo y cenas temáticas que evolucionan constantemente para sorprender a todos los visitantes

Para Fernández el diferencial competitivo es que apuntan “a un servicio comparable con los grandes destinos del Caribe o el norte de Brasil”.

El complejo suma además una particularidad en el mercado local: es el único hotel cinco estrellas all inclusive con campo de golf de 18 hoyos.

Invierno que no depende del clima

El funcionamiento del complejo se apoya en un elemento central que es el agua termal. Piscinas cubiertas y al aire libre, spa y espacios de relax permiten sostener la actividad durante todo el año sin depender del clima.

Piscinas en Altos del Arapey

Mientras los niños disfrutan de actividades especialmente diseñadas en el renovado Kids Club, los adultos pueden optar por el spa, practicar golf, jugar al paddel o también relajarse en un entorno rodeado de naturaleza.

En esta temporada, además, el resort incorpora pantallas gigantes en distintos sectores del hotel para seguir eventos deportivos, en una propuesta que acompañará al Mundial, con gastronomía adaptada a esos momentos.

Nuevas canchas de padel en Altos del Arapey

Gastronomía: una clave de la estadía

La experiencia gastronómica no es lineal ni repetitiva. Este punto es una de las claves para disfrutar de Altos del Arapey. La propuesta incluye desayuno, almuerzo, merienda y cena, con un buffet que cambia todos los días y no repite menú entre servicios.

Se suman cuatro estaciones de cocina en vivo con parrilla, pastas caseras, pescados y frutos de mar, y horno de barro para pizzas y empanadas. También hay opciones internacionales, snack bar y festivales temáticos que rotan durante la semana.

Beneficios Para esta temporada de invierno, el resort ofrece beneficios para las reservas anticipadas: 10% de descuento en estadías de más de cinco noches, 5% en tarifas no reembolsables y promociones 2x1 para menores de 12 años (bebés menores de 3 años no pagan). Para reservar o realizar consultar se puede llamar al+598 4768 2200, whatsApp al +598 92 682 200 o consultar en su web www.altosdelarapey.com

Altos del Arapey

Un viaje para toda la familia

Como se mencionó anteriormente, el Kids Club fue renovado y funciona con actividades flexibles que permiten distintas modalidades de participación. Para adolescentes, el hotel dispone de un equipo de recreación con propuestas deportivas y sociales.

“Buscamos que los chicos disfruten al máximo y que los padres encuentren un verdadero espacio de descanso, bajo el manto de seguridad que da nuestra equipo profesional”, explicó.

En paralelo, se incorporaron dos nuevas canchas de paddel y con todos los elementos necesarios para disfrutar de torneos locales o en familia, además de una cancha multifunción de pasto sintético para fútbol cinco.

“Elegirnos es elegir desconectar de verdad, sabiendo que cada detalle, desde el confort de la habitación hasta el entretenimiento para toda la familia, está resuelto para que la única ocupación sea disfrutar”, resumió el ejecutivo y concluyó: “Ofrecemos una propuesta de valor para que el huésped siempre se vaya con la sensación de haber encontrado un lugar al que siempre quiere volver”.