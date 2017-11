Ahora puedes probar las apps antes de descargarlas

Google habilitó Aplicaciones Instantáneas en Android, un sistema que permitirá a los usuarios presionar un botón y acceder a las funciones de una app de inmediato, sin necesidad de descarga, instalaciones ni pagos.



Aplicaciones Instantáneas fue anunciado en 2016, pero recién en mayo de este año el sistema llegó a desarrolladores. De allí que la actual lista de aplicaciones para probarlo en la actualidad sea corta. Son seis, de hecho:



Skyscanner: vuelos y hoteles: acceso a pasajes económicos, alojamiento y alquiler de vehículos, con un sistema de alertas. NYTimes Crossword: crucigramas de The New York Times. Buzzfeed: Quiz, Tasty, Noticias: acceso completo a la app de la plataforma. Onefootball: reúne información y estadísticas de las principales ligas de fútbol mundial. Fue elegida como una de las mejores apps del trimestre. Red Bull TV: información deportiva y sobre otras actividades. Y ShareTheMeal: creada por las Naciones Unidas, permite realizar donaciones para ayudar a niños de todo el mundo.



Cómo funciona



Al acceder a la ficha de las aplicaciones desde sus móviles (en la tienda de Android, o como resultado de una búsqueda), los usuarios verán el botón 'Probar ahora', lo cual significa que la aplicación o juego es compatible con el sistema. Al tocarlo, el dispositivo abrirá una pantalla para acceder a todas las funciones de la aplicación y así decidir si vale la pena o no descargarla.



Si bien la tienda Google Play cuenta con un sistema de reembolso inmediato si no pasaron más de una hora desde la descarga de una app, Aplicaciones Instantáneas simplificará mucho más la tarea al dar una idea detallada sobre las posibilidades de la aplicación que se desea comprar o simplemente descargar.