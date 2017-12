Las lombrices podrían subsistir en el suelo de Marte

El suelo de Marte no puede albergar vida como la conocemos. Está lleno de componentes potencialmente tóxicos. Pero esto no quiere decir que todo está perdido. Científicos trabajan en métodos para modificar la tierra y hacerla fértil. Y recientemente se ha dado un pequeño gran paso.



Investigadores de la Universidad Wageningen (Holanda) han logrado que lombrices se reproduzcan en un suelo creado para simular las condiciones de Marte.



Mejorando la tierra

Todavía no hay forma de obtener suelo de Marte, es por eso que el biólogo Wieger Wamelink obtuvo de la NASA una tierra similar, la cual fue recogida de un volcán en Hawái y el desierto de Mojave y expuesta a un proceso de esterilización.



El objetivo de Wamelink es determinar si es posible cultivar en Marte, es por eso que colocó en su simulación de suelo marciano semillas de rúcula, hostiliza común en la zona del Mediterráneo, y estiércol de cerdo. También decidió agregarle lombrices, pues mejoran la calidad de la tierra al descomponer y reciclar la materia orgánica. La sorpresa para los científicos fue encontrar nuevos ejemplares de estos animales .



"Claramente, el estiércol estimuló el crecimiento de la hortaliza y vimos que los gusanos estaban activos. Sin embargo, la mejor sorpresa vino al final del experimento cuando encontramos dos gusanos jóvenes", explica Wamelink.



Hasta la fecha, el irrigar esta tierra marciana ha sido un problema para los especialistas, pues el agua no penetra con facilidad. Sin embargo, al excavar, las lombrices mejoran la estructura del suelo para que el riego sea más efectivo.



Cabe resaltar que este suelo simulado carece de un compuesto clave que se halla en Marte: el perclorato. Aunque se produce durante distintas actividades industriales, los científicos no han podido replicarlo con precisión en las simulaciones.



No obstante, los microbios sobreviven bien en los percloratos, y todavía es posible que las plantas crezcan en suelos con este compuesto.



Wamelink y su equipo comenzaron este trabajo en el 2013. Tiene como fin estudiar el desarrollo agrícola en Marte y en la Luna. Han logrado crecer una docena de cultivos, como papas, tomates, rúcula y zanahorias. Las espinacas se han resistido a desarrollarse en este ambiente.