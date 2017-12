¿Cómo evitar contraseñas fáciles de "hackear"?

"123456", "QWERTY", "football", "admin" e incluso "password" son algunas de las contraseñas más utilizadas en el mundo, lo que revela un gran problema de seguridad para los usuarios, ya que al momento de enfrentarse a brechas de vulnerabilidad o ciberataques, la posibilidad de no ser afectado se reduce rápidamente.



Para evitar estos escenarios y mantener la privacidad online sin problemas, el investigador del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, Marcos Kiwi, entrega algunos consejos que ayudarán a los usuarios al momento de establecer su próxima contraseña.



Uno de los primeros aspectos que se debe considerar es la longitud de las claves, para Kiwi, el mínimo es ocho caracteres, un ejemplo que ya muchos portales han establecido como el mínimo que se les permite a las personas cuando están creando una cuenta. Esto porque alarga el proceso que debe invertir el bot o hacker al momento de vulnerar la seguridad.



En segundo lugar se sugiere no utilizar palabras que se puedan encontrar fácilmente en los diccionarios ni nombres propios, menos si se trata de familiares o parejas, ya que estos son uno de los principales objetivos a los que miran los ciberdelincuentes, las mascotas también quedan excluidas en este ejercicio. Kiwi también recomienda agregar variaciones entre mayúsculas, minúsculas, números y símbolos de puntuación.



Uno de los trucos aquí está en mezclarlos dentro de la palabra que se utilizará y no dejarlos todos para el final o el inicio. Finalmente, el experto y profesor del Departamento de Ingeniería Matemática y director del diplomado en Seguridad Digital, sugiere que no se utilice la misma contraseña en distintas plataformas asociadas al mismo correo electrónico, esto es porque en caso de que un servicio sufra una vulneración de seguridad, las contraseñas podrían quedar expuestas y los ciberdelincuentes comenzar a probar el nombre de usuario en otros lugares.