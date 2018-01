Palestinos acusan a Trump de "chantaje con la ayuda"

Los palestinos rechazaron con indignación ayer miércoles las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de cortarles la ayuda financiera para sancionar su negativa a negociar con Israel, y aseguraron que no se dejarán "chantajear".

La decisión de Trump el 6 de diciembre de reconocer a Jerusalén como capital israelí y de anunciar el eventual traslado de su embajada a esa ciudad, ha provocado una crisis en las ya de por sí difíciles relaciones entre la Autoridad Palestina y la Casa Blanca.

En 2016, Estados Unidos otorgó 319 millones de dólares de ayuda a los palestinos a través de su agencia de desarrollo (Usaid).

Estos subsidios son vitales para la Autoridad Palestina, cuyo presupuesto depende en gran medida de la ayuda internacional.

El martes, en uno de sus numerosos tuits, Donald Trump escribió: "Pagamos a los palestinos CENTENARES DE MILLONES DE DÓLARES cada año y no recibimos reconocimiento o respeto".

"Pero si los palestinos ya no están dispuestos a las conversaciones de paz, ¿por qué tenemos que hacer esos enormes pagos?", se preguntó.

Un infome preparado para el Congreso de Estados Unidos en diciembre de 2016 por el Servicio de Investigación de ese poder, mostró que el apoyo económico anual de Estados Unidos a la Franja de Gaza y Cisjordania tiene un promedio de cerca de 400 millones de dólares desde el año fiscal 2008.

La responsable palestina Hanan Ashrawi replicó en un comunicado: "no nos dejaremos chantajear".

"El presidente Trump ha saboteado nuestra búsqueda de paz, libertad y justicia", añadió.

El portavoz de la presidencia palestina, Abu Rudeina, aseguró por su parte que Jerusalén "no está en venta".

"Jerusalén es la capital eterna del Estado de Palestina y no está en venta a cambio de oro o de millones", afirmó a la AFP.

Los palestinos quieren convertir Jerusalén Este en la capital del Estado al que aspiran.

"No nos oponemos a retomar las negociaciones pero tienen que basarse en el derecho internacional y en las resoluciones (de la ONU) que reconocieron un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital", insistió el portavoz.

El movimiento islamista palestino Hamas, en el poder en la Franja de Gaza, denunció también "un chantaje político lamentable que refleja la conducta bárbara e inmoral estadounidense".

Dos enfoques.

A los 319 millones de dólares de ayuda a los palestinos a través de Usaid se añaden otros 304 millones de dólares de asistencia, que Washington paga para financiar los programas de la ONU en los Territorios Palestinos. Trump no precisó a cuál de estas ayudas hacía referencia en su tuit.

La agencia de la ONU encargada de la ayuda a los palestinos indicó que no ha recibido ninguna comunicación de parte de Washington de que vaya a cortar la ayuda.

Por su parte, dos ministros israelíes celebraron las declaraciones de Trump.

"Estamos ante un presidente que dice lo que piensa de manera clara", afirmó a la radio militar Miri Regev, ministro de Cultura y Deportes. "No se pueden obtener por un lado 300 millones de dólares de ayuda estadounidense y al mismo tiempo cerrar la puerta a las negociaciones", continuó Regev.

El ministro de Educación, Naftali Bennett, del partido nacionalista Hogar Judío, felicitó a Trump, "que no teme decir la verdad incluso cuando esta no es popular. La verdad es que Estados Unidos no tienen por qué financiar a quienes actúan contra sus intereses", declaró Bennett en un comunicado.

Sin embargo, en Israel hay otras opiniones que expresan preocupación por la decisión del presidente Trump.

Tzipi Livni, quien fue ministra de Relaciones Exteriores y en la actualidad es legisladora de oposición, consideró que un gobierno israelí responsable y serio debería hacer le saber al presidente Trump que a Israel no desea una crisis humanitaria en Gaza y que debe seguir financiando a las fuerzas de seguridad plaestinas que cooperan con Israel.

Posiciones.

Estados Unidos había amenazado con tomar represalias después de una votación en la Asamblea General de la ONU, el mes pasado, que condenó la decisión estadounidense sobre Jerusalén.

Desde su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump alardeó de poder obtener un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos, un asunto en el que fracasaron todos sus antecesores.

El martes último, el Parlamento de Israel aprobó un proyecto de ley que prevé complicar el traspaso bajo soberanía palestina de algunas zonas de Jerusalén en el marco de un futuro acuerdo de paz, al fijar una mayoría especial para una medida con ese propósito. "Una declaración de guerra", estimó el presidente palestino Mahmud Abas.

Jerusalén, con sus lugares santos judíos, cristianos y musulmanes, es uno de los asuntos más sensibles desde que Naciones Unidas votó el Plan de Partición en noviembre de 1947, que creó el Estado Palestino e Israel, el que fue rechazado por los países árabes.

Israel desbarata acción iraní de apoyo a célula terrorista

El servicio de seguridad interior de Israel, Shin Bet, anunció ayer miércoles haber desmantelado una operación de inteligencia iraní en Cisjordania ocupada, informó en un comunicado.

Un agente de la inteligencia iraní que vivía en Sudáfrica, reclutó y financió una célula de palestinos que tenía su base en Cisjordania y planificaba “ataques en Israel”, de acuerdo con lo que indicó Shin Bet.

Este servicio de inteligencia israelí, con la colaboración del Ejército y la Policía, arrestó en noviembre al miembro más activo de la célula, Mohamed Maharme, un estudiante de ingeniería informática de 29 años de la gobernación cisjordana de Hebrón.

El Shin Bet añadió que Maharme había sido reclutado por un familiar en 2015, Bahar Maharme, residente en Sudáfrica durante los últimos años.

Las investigaciones del servicio de seguridad israelí indican que la inteligencia iraní habría establecido en ese país una base para la localización y reclutamiento de colaboradores en Israel y Cisjordania.

El anuncio del Shin Bet sobre la célula de espionaje iraní coincide con las declaraciones de políticos y miembros de las fuerzas de seguridad israelíes que acusan a Teherán de apoyar a milicias palestinas en la Franja de Gaza y Cisjordania, así como de dar apoyo a Hamas en el sur del Líbano. (Fuente: EFE)