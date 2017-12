UPM comprará y manejará sus propios ferrocarriles

Las rutas nacionales eran el gran desafío para el Ministerio de Transporte en el actual gobierno. El mal estado hacía intransitable varios de los grandes ramales nacionales. La refacción de gran parte de los tramos fue planeada en la campaña electoral. Pero el tren para UPM no. Este desafío para el gobierno de Tabaré Vázquez apareció en 2016 cuando se confirmó el real interés de UPM de instalar una segunda planta de celulosa. Por eso la gestión del Ministerio de Transporte pasó a ser clave: si no se reconstruye el ferrocarril central que une Paso de los Toros con el Puerto de Montevideo, no hay inversión de los finlandeses.

Ayer el ministro de Transporte, Víctor Rossi, informó que ambos desafíos están bien encaminados. La inversión vial alcanzará récords históricos; por otro lado, los pliegos de la licitación para el tren que utilizará UPM fueron presentados en la tarde.

El jerarca explicó a El País que hay una larga lista de empresas extranjeras que oficializaron su interés de participar. El plan del ministerio es adjudicar la reconstrucción del ramal antes del 1° de noviembre de 2018. A partir de allí la empresa adjudicataria tendrá 40 meses para realizar las obras.

Luego UPM, si termina de confirmar su inversión como se espera que ocurra, comprará sus locomotoras y vagones para transportar la producción de celulosa. Ese ferrocarril será operado por una empresa privada contratada por la multinacional finlandesa. No estará a cargo de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE).

El ministro Rossi volvió a insistir que la obra se hará "con o sin UPM", una frase que ya se convirtió en casi un eslogan del oficialismo. Sin embargo ninguno de los integrantes del gobierno frenteamplista tiene dudas de que UPM confirme la construcción de la segunda planta de celulosa antes de febrero de 2020.

"Es un proceso que está en marcha, que va a ser un camino de permanentes dificultades, no es un camino sencillo. Pero que nada indica que no se vaya a concretar al contrario. Hay muchas cosas que indican que la opción que tomó la empresa está sostenida en factores claros", dijo el ministro de Transporte ayer en un desayuno de trabajo con medios de comunicación.

Para utilizar la nueva vía ferroviaria la empresa UPM pagará un canon al Estado por concepto de peaje. Pero a su vez antes de poder operar sus propios trenes deberá someterse a un estudio y autorización de la Dirección de Transporte Ferroviario.

Algo parecido con lo que ocurre en la aviación comercial, cuando llega una nueva aerolínea y requiere su aprobación para poder utilizar el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

En el nuevo ramal también podrán operar otras empresas, incluso Rossi no descartó que algunas de las máquinas de AFE puedan utilizar el nuevo sistema.

Uno de los puntos clave en la inversión del ferrocarril está en la garantía que los empresarios demandan al Estado. Para esto, el ministro de Economía, Danilo Astori, se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con quien analizó una línea de crédito como forma de garantía para el inversor.

A su vez la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, transmitió a las empresas chinas interesadas en la licitación que financiarán parte del proyecto, si así lo requieren.

El nuevo trazado del ferrocarril abarca 273 kilómetros, un tramo doble inicial de 26 kilómetros, una decena de carriles secundarios para cruces de trenes, un tramo para acceso industrial y algo más de 40 puentes. Este proyecto será realizado bajo la modalidad de Participación Público-Privada (PPP).

Una encuesta de opinión de la consultora Cifra determinó que 97% de los habitantes de la zona que comprende el proyecto ferroviario entendió que será positivo para el país.

El nuevo sistema ferroviario permitirá aumentar la velocidad en que transitan los trenes a un promedio de 80 kilómetros por hora. Actualmente la velocidad de los mismos en el país no supera los 30 kilómetros por hora.

Incluso para facilitar el recorrido y reducir las curvas del entramado, está previsto expropiar una serie de terrenos: alrededor de 200 padrones.

Rossi dijo en la reunión con los periodistas que se viene trabajando "muy fuerte" en su ministerio para hacer posible este proyecto. Incluso explicó que se ha analizado todo el mapa del país para estudiar el impacto del nuevo sistema ferroviario en la producción local. Es que una vez puesto en marcha el ferrocarril central permitirá bajar los costos de transporte para producciones significantes, como los cereales, granos, madera en general y ganado. Además de evitar afectar las carreteras nacionales por el paso de los habituales camiones.

Volar

Durante la charla Rossi dijo que otro de los trabajos que planean para el próximo año está vinculado al Puerto de Montevideo. Allí conformarán un nuevo Plan Maestro para el principal puerto del Uruguay.

Entonces se deberá definir una terminal especializada en celulosa por la gran demanda que implicará el desembarco de UPM en el puerto. Además deberán reorganizar la terminal pesquera y trabajan en conformar una terminal de pasajeros para los cruceros que llegan al país.

El objetivo es ofrecer un espacio para destinarlo a comercios destinados a los turistas que llegan al país. A su vez el Ministerio de Turismo, instalado en el Puerto de Montevideo, frente al Mercado, cambiará su sede, permitiendo que esa locación sea reutilizada.

Por otro lado Rossi informó que en abril citarán a todos los actores involucrados en la aviación civil y comercial con el fin de buscar potenciar la aviación a nivel nacional.

El jerarca había adelantado que el país tiene varios aeropuertos que no están pudiendo ser utilizados en su plenitud por carencias en infraestructura y de operarios.

En este tema Rossi opinó sobre el cierre de la aerolínea "Alas U" que surgió tras el quiebre de Pluna. Sus trabajadores emprendieron una empresa autogestionada que no logró tener éxito. "Era algo que yo estaba convencido de que no tenía muchas posibilidades en cuanto a las exigencias del mercado aeronáutico", dijo.

Por otro lado, en los últimos meses la aerolínea de bandera francesa Air France decidió suspender su llegada a Montevideo por aspectos comerciales y optó por cubrir su ruta con conexiones con otras empresas que unen Montevideo con San Pablo, y Montevideo con Buenos Aires.

Rossi se lamentó de la decisión. "Cuando vinieron nos solicitaron todas las facilidades. Y cuando se fueron lo hicieron casi sin aviso", declaró el ministro de Transporte. A pesar de ello el jerarca de gobierno resaltó que otras compañías aéreas anunciaron nuevas rutas internas en el país y frecuencias diarias a Buenos Aires.

2017 cerrará con inversión histórica en rutas

Fue una de las promesas de campaña. Tabaré Vázquez se comprometió a hacer una fuerte inversión en infraestructura vial, ya que el estado de las rutas nacionales estaban en una situación muy comprometida en varios tramos del país.

En los primeros años del actual gobierno, el ministro de Transporte, Víctor Rossi, se lamentó por la falta de celeridad para poner en marcha varios de los proyectos de refacción de las rutas. Pero eso cambió. Ayer el jerarca de gobierno celebró que el 2017 cerrará con una inversión histórica para el Uruguay destinada a poner a punto varios de los corredores nacionales.

En un desayuno de trabajo con periodistas de varios medios de prensa Rossi informó que el año concluirá con una inversión superior a los 460 millones de dólares, y adelantó que ese monto será superado en 2018 sobrepasando los 500 millones de dólares en rutas nacionales.

El ministro explicó que la mayoría de las obras han sido licitadas bajo la modalidad de Participación Público Privado (PPP) que por temas burocráticos había generado demoras. Sin embargo tras correcciones a la normativa mediante decreto lograron acelerar las obras.

"Tenemos a todo el país en obras. Y ya se están viendo resultados en todos los departamentos del país", dijo el ministro.

Rossi explicó que varias de las rutas a refaccionar estaban en un estado muy comprometido, lo que implicó casi que hacerlas desde cero. Con la dificultad que esos ramales viales no podían cerrarse, sino que debían reconstruirse sin impedir el paso.

"Hemos hecho un gran esfuerzos y esto continuará en los próximos años", dijo el ministro quien adelantó que el ritmo de obras viales se mantendrá al menos, hasta el 2022.

"En este año 2017 vamos a duplicar y algo más las cifras que históricamente se venían invirtiendo. Eran buenas las cifras anteriores y en este momento estamos en la cifra más alta de la División de Vialidad", explicó el ministro Rossi.

Las tarifas y un reclamo que no "se entendió"

El ministro de Transporte, Víctor Rossi, criticó a las gremiales del transporte por formar parte del reclamo que la Confederación de Cámaras Empresariales hizo llegar al presidente Vázquez, exigiendo una rebaja de las tarifas del 10% en electricidad, y del 30% en el precio del gasoil. "Lo menos que yo esperaba es que ellos hicieran la salvedad de que todos los uruguayos están contribuyendo para que los servicios que ellos prestan tengan un precio diferencial", dijo.