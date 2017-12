Eric Trump, nueva cara del negocio familiar en la región, estrena gigantografía en Punta

Desde este martes, Eric Frederick Trump se convirtió en la imagen de los negocios de su familia en América del Sur.



Empleados de una empresa de cartelería colocaron esta tarde una gigantografía de unos cien metros cuadrados en el frente del obrador de la Torre Trump de Punta del Este.



La imagen muestra al vástago presidencial de brazos cruzados luciendo un look informal de saco azul, camisa al tono y sin corbata. La gigantografía exhibe una leyenda en inglés que anuncia: “más de doce mil metros de amenidades de clase mundial”.



En los primeros dias de este año, la clásica imagen del entonces presidente electo Donald Trump colocada en el frente del edificio fue bajada por los inversores. Ocurrió pocos días antes que Trump se convirtiera en el cuadragésimo quinto presidente de la primera potencia mundial.



La incomptabiliad de ser el presidente de Estados Unidos y vendedor de apartamentos de lujo fue la explicación brindada entonces. Once meses después y ante una nueva temporada de verano donde los inversores tienen cifradas esperanzas de colocar el remanente del 35 por ciento de las unidades que aún no fueron colocadas.



La imagen de Eric Trump presagia el regreso del tercer hijo a Punta del Este, como ocurrió en las dos últimas temporadas. En una de ellas fue acompañado por su hermana Ivanka.

Un edificio con vínculos políticos.

La Torre Trump de Punta del Este es, sin duda, el edificio con más vinculaciones políticas del balneario.



No solo por llevar el nombre del presidente de Estados Unido, otro vínculo político surgió apenas se conoció la identidad del futuro ministro de hacienda del presidente Mauricio Macri.



El economista Nicolás Dujovne tiene relaciones familiares por partida doble con la torre Trump. Por un lado es hijo del proyectista de la obra, el arquitecto Berardo Dujovne, exdecano de la facultad de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires.



El arquitecto Dujovne realizó el diseño de las torres Le Parc, ubicadas en la misma cuadra de la torre Trump de Punta del Este. El futuro ministro es cuñado de Moisés Yellati, titular de la empresa YY Development Group, propietaria de la construcción de la torre Trump Punta del Este.



Yellati fue de los pocos elegidos que tuvieron luz verde para participar del íntimo festejo de Trump que siguió al momento de conocer el resultado de la elección presidencial de los Estados Unidos.