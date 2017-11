"Capaz que Sanguinetti se larga y me da coraje", dijo Mujica sobre candidatura

El senador y expresidente José Mujica (MPP) indicó que "el problema de la candidatura todavía no lo tengo claro, cuando lo tenga claro voy a salir", en respuesta a si participará de las próximas elecciones, expresó en rueda de prensa y recogió Telenoche.



De todas maneras aseguró que "estoy definido, tranquilo" cuando explicó que no quiere ser candidato y añadió "¿cómo arreglo los abriles que tengo? Yo ya estoy para cuarteles de invierno", en referencia a que por su edad no quiere tomar el mando una vez más.



"Capaz que (el también expresidente Julio María) Sanguinetti se larga y me da coraje", dijo Mujica a modo de broma mientras se reía.



Al respecto de a quién considera como un candidato por el Frente Amplio, el expresidente indicó que "yo pertenezco a un cuadro colectivo que no necesariamente se va a alinear con lo que yo piense".



"No soy un señor tan importante que le impone a los compañeritos lo que quiere", añadió.