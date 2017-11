Partido de la Gente utilizará consultoras para definir sus candidatos a intendencias del país

El Partido de la Gente anunció hoy que utilizará a firmas consultoras especializadas en recursos humanos para la selección de sus candidatos a intendentes para las elecciones 2020, cuando cada departamento renueva las autoridades municipales y los integrantes de cada Junta Departamental.



El líder del partido, Edgardo Novick, hizo hincapié en que están demostrando con hechos y no con palabras su propuesta de una nueva forma de hacer política.



"Creemos que los desafíos que se vienen en el mundo no se soluciona con la manera tradicional de hacer política. Para nosotros una nueva forma de hacer política significa poner a las personas más capaces en los lugares más importantes, sean del partido que sean. Por eso, nuestros candidatos a intendente también se van a elegir de una manera diferente", afirmó.



"En Uruguay hay 19 departamentos, que tienen 19 realidades diferentes. Hasta ahora, todos los candidatos se decidían por compromisos políticos o elegidos a dedo. Y así, es fácil equivocarse", puntualizó Novick.



El líder político explicó que se está haciendo "un gran esfuerzo" para contratar a tres reconocidas consultoras, Advice, EnTrust y Beatriz Martínez y Asociados, para analizar "la trayectoria de cualquier uruguayo que tenga interés en mejorar la vida de las personas de su departamento".



Para eso, el Partido de la Gente puso a disposición la página www.intendentedelagente.com para quienes tengan interés en postularse. "Queremos que estén los mejores trabajadores, públicos o privados, no nos importa a quién hayan votado", dijo Novick.



Por último destacó que de esta forma se puede "bajar los impuestos, generar más trabajo, hacer nuevas obras y ayudar a la gente que lo necesita" y destacó que esta es una oportunidad para las mujeres. "Creemos que es una excelente oportunidad para acercar a las mujeres a la política. Esperamos que muchas mujeres se postulen y que tengamos muchas candidatas a intendente", finalizó.

Procedimiento.

Novick hizo el anuncio junto al economista Javier de Haedo, coordinador de los equipos técnicos del Partido de la Gente y junto a las tres consultoras especializadas en reclutamiento y selecciones de recursos humanos.



De Haedo fue quien explicó los aspectos técnicos del proceso de selección de los candidatos a intendente. "El Objetivo de este procedimiento consiste en aportar objetividad, transparencia y profesionalismo en la elección de los representantes del partido en cada gobierno departamental".



La metodología será evaluar en profundidad la capacidad de gestión, el compromiso social y el liderazgo de las personas propuestas. "La participación de las firmas consultoras culminará con la presentación a las autoridades del partido, de los nombres preseleccionados para cada departamento, entre los cuales el partido seleccionará a sus candidatos", finalizó De Haedo.