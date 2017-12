30 homicidios en 30 días, un 58% más que en noviembre de 2016

Noviembre fue un mes particularmente crudo en materia de crímenes. Fue el mes en que la opinión pública se vio conmovida con los asesinatos de las niñas Valentina Walter (9) y Brissa González (12). Además, un hombre mató a su expareja y su pequeña hija y luego se quitó la vida.

En total, 30 personas fueron asesinadas en todo el país en el mes que concluyó ayer. En términos porcentuales, representó un incremento del 58% en comparación con igual mes del año 2016, de acuerdo al informe desarrollado por el Observatorio de Seguridad de la Fundación Propuestas (Fundapro) del Partido Colorado, al que accedió El País.

De estos 30 homicidios, 10 ocurrieron en distintas localidades del interior y 20 en Montevideo. Entre las víctimas hay tres mujeres y tres niñas. Dos ancianos, un hombre de 85 años y una mujer de 73 fueron asesinados para robarles. Además, degollaron a una mujer discapacitada de 58 años.

"Esta cifra representa un significativo aumento del 58% en relación con el mismo período de 2016, en el que hubo 19 homicidios, según los datos oficiales del Ministerio del Interior", expresa el informe.

El abogado y docente universitario Guillermo Maciel, director del Observatorio, señaló a El País que "estas cifras representan un nuevo récord para el mes de noviembre, siendo el que hubo más homicidios desde que se llevan registros".

De acuerdo al informe, en todo el año 2016 sucedieron 248 homicidios, mientras que a falta de un mes para finalizar el año 2017 van 246.

Maciel resaltó que esto prueba que "la realidad le pasa por arriba a las estadísticas y estimaciones del señor ministro del Interior".

Por otro lado, el director del Observatorio recordó que las cifras pueden variar ya que en algunos casos las víctimas son heridas y fallecen días después, configurándose el homicidio en un momento posterior al hecho criminal. "A veces no se publica el deceso de una persona que fue herida en un acto criminal y queda fuera de la estadística", indicó Maciel a El País.

Fundapro acumula la información sobre crímenes que publican los medios de comunicación y luego desarrolla estadísticas con ese material.

El ministro Eduardo Bonomi admitió ayer que el año 2017 culminará con un "pequeño" aumento en el número de homicidios (ver nota aparte). Con respecto a las cifras divulgadas por Fundapro, el secretario de Estado manifestó que por primera vez está de acuerdo con los números dados a conocer.

Durante varios años el gobierno y el ministro Bonomi en particular, calificaron como "ajuste de cuentas" los crímenes que se cometían en zonas de contexto social crítico con participación de jóvenes relacionados al narcotráfico.

Sin embargo, en agosto pasado el propio ministro resolvió cambiar el concepto porque se está frente "a una guerra por territorio, por mercado y eso produce un alto porcentaje de homicidios", según declaró a En Perspectiva.

Cifras.

En los primeros días del mes de agosto pasado el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior presentó las cifras correspondientes al primer semestre del año 2017.

En la ocasión se conoció que el número de homicidios había caído un 7,1% en el comparativo con igual período de 2016, pasando de 140 a 130 casos.

Aquellos datos permitieron establecer que el 78% de las víctimas eran hombres y que Montevideo es el departamento con más crímenes, 79 en los seis primeros meses del año, seguido por Canelones con 8. Más atrás vienen Rivera con 7 asesinatos y Maldonado con 6. La estadística oficial mencionaba que los establecimientos carcelarios, de todo el país, ocupaban el tercer lugar en crímenes, con 5 casos.

En el barrio Casavalle se consumaron 11 asesinatos, liderando la tabla en Montevideo, seguido por La Paloma con 7, Flor de Maroñas con 6 y Tres Ombúes con 5.

De los 130 asesinatos cometidos durante el primer semestre de este año, 44 víctimas tenían antecedentes penales, representando 34% del total.

En términos operativos, el Ministerio del Interior viene utilizando las estadísticas de criminalidad para desarrollar "mapas de calor". En ese sentido se desarrollan tareas específicas como por ejemplo el incremento en el patrullaje. Es así que ha creado el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) con un importante número de funcionarios.

Con respecto al nivel de resolución de los casos de homicidio, durante el primer semestre la Policía y la Justicia lograron aclarar el 53,1% de los casos, un total de 69 crímenes.

La vía pública u otros espacios abiertos son los sitios en que se generaron más homicidios durante el primer semestre, el 52% de los casos fueron cometidos en ese tipo de ambientes. La vivienda o residencia fue escena del crimen en un 35% de las situaciones.

En mayo se registraron 30 casos de homicidio, generando un salto en la estadística.

Histórico.

Los homicidios en Uruguay entre los años 1996 y 2017 aumentaron un 52,9%. Entre 2008 y 2017 el incremento fue del 30%, según cifras oficiales del Ministerio del Interior.

Si se comparan las cifras de criminalidad actuales con décadas pasadas, la diferencia es abismal. En la sección de estadísticas del Ministerio del Interior se puede confirmar que desde 1980 a 1989 se cometían en Uruguay 147 homicidios por año, en promedio. Mientras que en Montevideo, el promedio para esa década fue de 61 homicidios por año.Homicidios, inseguridad, Ministerio del Interior



Salió a la escuela Brissa González: Escolar, 12 años El lunes 20 salió rumbo a la escuela. Se supone que un taxista la subió en su auto particular. La Policía detuvo a un hombre y la Fiscalía logró formalizar una causa por homicidio muy especialmente agravado. El hombre tiene varios antecedentes penales.

Cumplía 9 años Valentina Walter: Escolar El 12 de noviembre, en el día de su cumpleaños número nueve, dos vecinos de 22 años de edad la llevaron a un monte cerca de su casa en Rivera. Uno de ellos la violó y la mató con el cómplice al lado. Confesaron y se los envió a la cárcel.

ATAQUE CON ARMA BLANCA Una madre y su bebé heridos en un asalto Un bebé de 15 meses resultó herido durante una rapiña contra su madre en el barrio Flor de Maroñas. Pasaban las 20:00 horas del miércoles cuando Yamila y su pequeño hijo de 15 meses descendieron de un ómnibus del recorrido 306 en Campoamor y Cambay.



La madre denunció que cuando caminaba hacia su casa un desconocido la siguió y la amenazó con un arma blanca exigiéndole el dinero. Yamila le ofreció el celular y la mochila, pero el delincuente no aceptó, solo quería "la plata", según contó la madre de la víctima. El delincuente arremetió contra la mujer y su hijo, produciéndole dos cortes al niño. La madre recibió un puntazo en el brazo. El delincuente terminó por huir.



El bebe estuvo internado en el Hospital Pereira Rossell y fue dado de alta.

Bonomi admite un "pequeño aumento"

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo ayer que la cantidad de homicidios ocurridos en el mes de noviembre provocará que el año 2017 cierre con cifras más altas que el año 2016. "En el año va a haber un pequeño aumento con respecto al año pasado. Todavía hay una baja con respecto al año base que tomamos que es el 2015", afirmó Bonomi en declaraciones a Canal 4.

En esa línea, el ministro admitió que por primera vez está de acuerdo con el Observatorio de Seguridad de Fundapro. "A mí me alarmó mucho lo que ocurrió el fin de semana en Malvín Norte (un hombre mató a su pareja, a la hija de ella y se suicidó). Los vecinos lo oyeron, pero no avisaron nada porque era normal. Eso no es normal. Si se lo toma así no se soluciona nada", indicó el ministro.

Cuatro datos de homicidios en el país

1: SUBA DE 52,9% EN 20 AÑOS

Los homicidios en Uruguay entre 1996 y 2017 aumentaron 52,9%, según se desprende del análisis comparativo de los primeros semestres de cada año hecho por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior. Entre 2008 y 2017 el aumento fue de 30%.

2. CASAVALLE, EL MÁS AFECTADO

Casavalle es el barrio donde más asesinatos se cometen. Con 11 homicidios en el primer semestre, la prevalencia en esta zona es de 13,9% sobre el total. Le siguen La Paloma Tomkinson con 8,9%, Flor de Maroñas con 7,6%, Tres Ombúes con 6,3%, y Las Acacias con 5,1% .

3. ANTECEDENTES DE VÍCTIMAS

De los 130 homicidio consumados en el primer semestre, 44 víctimas tenían antecedentes penales (el 34% de los casos) mientras que 86 (66%) no tenía antecedentes. En la mayoría de los homicidios (102) la víctima fue un hombre, y en 28 casos fueron mujeres.

4. EL LUGAR DEL CRIMEN

El 52% de los homicidios ocurrieron en la vía pública o en otros espacios abiertos; el 35% tuvo lugar en residencias. Cinco muertes (4%) ocurrieron en locales comerciales y la misma cantidad en establecimientos de reclusión. Hubo un solo caso registrado en un bar o cantina.