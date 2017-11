Lacalle Pou acusó al gobierno de "exceso de secretismo" sobre la negociación con UPM

El senador nacionalista Luis Lacalle Pou anunció este mediodía que los ministerio de Transporte, Vivienda y Economía, suspendieron su comparecencia ante la Comisión de Industria del Senado, prevista para el jueves 26.



A través de su cuenta de Twitter, Lacalle Pou afirmó que el gobierno "sigue negando información" y anunció que solicitará a la oposición que "la posibilidad de llamar a sala a los ministros involucrados".

El @Frente_Amplio suspendió la comparecencia del Gobierno por tema UPM en el Senado. Siguen negando información. (Cont) — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) 24 de octubre de 2017

(Cont) Plantearemos a la oposición la posibilidad de llamar a sala a los Ministros involucrados. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) 24 de octubre de 2017

En conferencia de prensa en el Parlamento, Lacalle Pou sostuvo que el tema "no se ha manejado con prudencia" por parte del gobierno y que se "debe informar a la población qué está negociando a su favor".



"Queremos saber qué hay de cierto en el tema. ¿Es cierto que el gobierno se comprometió a determinados mecanismos de solución de conflictos distintos a los que tiene para el resto de los uruguayos?", preguntó.



Señaló que los senadores de la oposición "entienden que se están agotando las instancias normales" para pedir información. "No se están buscando consecuencias políticas, no queremos censurar ministros, no queremos que haya una declaratoria de disconformidad, queremos que se informe", subrayó.



Indicó que se buscarán los votos para establecer un régimen de comisión general, "y si no, no nos deja mucho margen el gobierno, porque se escapa de la posibilidad de informar, no quiere informar, hay un exceso de secretismo abusando de la confidencialidad".



Sin embargo recordó "como funciona en el Parlamento el tema de la interpelación, capaz que lo votamos la semana que viene y el gobierno pone fecha dentro de un mes", indicó el senador y agregó "si no hay voluntad de informar siempre pueden encontrar la puerta del costado, que es lo que vienen haciendo".



"Yo creo que está atado a lo que dijo el presidente de la república, que básicamente dijo 'firmo y después informo'", manifestó Lacalle Pou.

También Jorge Larrañaga se sumó a las críticas al gobierno y comunicó que el Partido Nacional hará el planteo.

FA sigue sin informar sobre negociación con UPM. Ni transparencia ni información. Opacidad y clandestinidad. ASÍ NO. — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) 24 de octubre de 2017

@PNACIONAL promoverá ante resto de las oposiciones Interpelación de los Ministros. Los uruguayos necesitamos saber QUÉ SE ESTA PACTANDO — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) 24 de octubre de 2017

Estaba previsto que el jueves concurrieran representantes de los tres ministerios junto al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, y el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo.



La comisión es integrada por los frenteamplistas Leonardo De León (presidente), José Mujica, Rafael Michelini y Daisy Tourné, los nacionalistas álvaro Delgado y Jorge Larrañaga, el colorado José Amorín (vicepresidente) y el independiente Pablo Mieres en calidad de delegado.



De León dijo hoy a Radio Monte Carlo que no es una suspensión, si no una postergación para la próxima semana porque "se entiende que se están terminando detalles de este acuerdo".



La oposición viene insistiendo en la necesidad de que el gobierno informe sobre las tratativas con la multinacional que concretaría la que sería la mayor inversión privada en la historia de Uruguay.



El presidente Tabaré Vázquez dijo la semana pasada que el contrato con UPM será firmado en este mes. La empresa finlandesa planea invertir US$ 4.000 millones a los que se sumarían US$ 1.000 millones que debería aportar el Estado, fundamentalmente para mejorar el estado de las vías férreas para trasladar la pasta de celulosa desde la nueva planta al puerto de Montevideo.



Para este mes está anunciada la difusión de los pliegos de condiciones del llamado que se realizará para ejecutar las obras.