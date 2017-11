Punta Carretas: maletín en puerta de sinagoga movilizó a bomberos, policías y Ejército

En la mañana de este domingo un maletín abandonado en la puerta de una sinagoga ubicada Punta Carretas movilizó a bomberos, policías y efectivos de la Brigada de explosivos del Ejército.



La vocera de Bomberos, Mariela Vivone, explicó a El País que sobre las 8.30 horas se recibió un aviso por parte de un vecino de la presencia del maletín en la puerta de la sinagoga de 21 de Septiembre y Francisco Vidal.



"Se dispuso el protocolo" y "el equipo del Ejército que llegó hizo el trabajo de observación": se pudo abrir el maletín "y se constata que no había nada y fue una falsa alarma", señaló Vivone.



Los efectivos del Ejército estudiaron el interior del maletín con una placa de rayos X para detectar si hay algo o no. Fue así que vieron que no había nada extraño "y entonces proceden a la apertura manual", sostuvo la vocera de Bomberos. No fue necesario, por lo tanto, realizar detonación del maletín.



El vocero del Ejército, Wilfredo Paiva, dijo a El País que luego del procedimiento revisaron las cámaras de seguridad del lugar y recién allí vieron que en la madrugada unos jóvenes habían revisado un contenedor de basura ubicado en frente de la sinagoga y que en ese momento sacaron del mismo el maletín, que estaba tirado.



Las imágenes muestran cómo lo sacaron de la basura y lo dejaron abandonado en el lugar. Luego se fueron.