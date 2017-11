Diferencias en el Frente por la reestructura del BROU

Una reunión de bancada del Frente Amplio —convocada para tratar el planteo político del Partido Nacional por la reestructura del Banco República— terminó en un fuerte cruce entre dos diputados oficialistas. Hay diferencias con el cierre de sucursales dispuesto por la administración de Jorge Polgar.

El cortocircuito se produjo sobre la noche del pasado miércoles entre los diputados Darío Pérez (Liga Federal) y Daniel Caggiani, del Movimiento de Participación Popular (MPP). Durante un cuarto intermedio solicitado en la Cámara de Representantes, discutieron acerca de la conveniencia de habilitar el planteo político solicitado por el diputado nacionalista Alejo Umpiérrez. Allí ambos hablaron de resolver el tema "en la esquina" del Palacio Legislativo, pero no se llegó a tal extremo por la intervención de otros compañeros de bancada.

Umpiérrez planteó como asunto político la situación del Banco República y la reestructura que pretende implementar el Directorio, que sostuvo "es un ataque directo a la población del interior". Frente a este pedido, el oficialismo reunió la bancada para definir si habilitaba o no el tratamiento del tema.

Pérez dijo que si el Frente no quería tratar en sala la reestructura del Banco República iba a votar lo propuesto por el Partido Nacional. Luego de hacer estos comentarios el legislador pensaba retirarse de la bancada, pero se quedó a escuchar a sus compañeros a pedido del diputado Darcy de los Santos.

En determinado momento, Caggiani dijo a Pérez que "no se pueden entrar temas por la ventana", en referencia a que el asunto no estaba dentro de la agenda oficialista. "¿Lo estás diciendo por mí?", preguntó Pérez. Caggiani aclaró que hablaba del sector, pero comenzó una discusión donde ambos se prometieron arreglar todo "en la esquina". Fue allí que intervino el coordinador de la bancada Carlos Varela (Asamblea Uruguay) para bajar la tensión y apaciguar los ánimos, contaron a El País participantes del encuentro.

Caggiani era partidario de no habilitar la discusión al entender que el Partido Nacional "hacía política" con el planteo. Consultados por El País, el diputado Pérez prefirió no hacer comentarios sobre la discusión, mientras que Caggiani no pudo ser ubicado.

En sala, Varela explicó que votaron en contra de la moción del Partido Nacional porque "ahora no estábamos preparados para discutir", pero aclaró que "no rehusamos el debate" y propuso sumar el tema al orden del día de la sesión del 15 de noviembre, lo que recibió el apoyo de todos los legisladores.

En tanto, el diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti se refirió en Facebook a la necesidad de dar "un debate en serio y programado con toda la información" el próximo 15. El legislador consignó que la votación de la moción de los nacionalistas salió negativa 30 en 79, porque a esa hora le faltaron a la oposición 19 legisladores.

Contrario.

Pérez acompañó la movilización de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) y reconoció durante la sesión del miércoles que votó alineado con sus compañeros porque se aceptó retomar el tema en el Parlamento en los próximos días. "No le quepa duda a nadie que voy a acompañar las movilizaciones del sindicato y su gente, siendo crítico con lo que está haciendo el Directorio", remarcó en su discurso.

En diálogo con El País, Pérez señaló que la intención de tratar la reestructura como asunto político tiene el objetivo de denunciar el cierre de sucursales, por no estar en línea "con lo que históricamente el Frente Amplio ha defendido". "Lo que está haciendo este muchacho Polgar no sé con quién lo consultó y si está apoyado por el ministro (Danilo) Astori", señaló. En dos oportunidades Polgar fue preguntado acerca de si tenía el respaldo del equipo económico, pero evitó responder a la consulta.

El legislador de la Liga Federal se opone al pago a privados por funciones que el Banco puede cumplir, por ejemplo las operativas que terminan en las redes de cobranza. "Las corresponsalías de estar ganando un millón de dólares por mes pasaron a facturar seis millones", aseguró. El otro punto que considera "grave" es que el análisis de las solicitudes de crédito fue tercerizado por un estudio jurídico-contable privado.

No sólo la Liga Federal cuestiona la reestructura del Banco República. El Partido Comunista es partidario de discutir el tema el 15 de este mes. "Pensamos que debe haber un intercambio serio y responsable de una transformación que evidentemente afectaría a muchos uruguayos y también a la estrategia de desarrollo", señaló a El País el diputado comunista Gerardo Núñez.

El legislador dijo que tiene una postura crítica sobre la reestructura, porque cualquier intento de este tipo tiene que darse en permanente negociación con los sindicatos y no debe traducirse en privatizaciones de áreas clave.

Discusión.

La bancada convocará a una reunión a fin de año para discutir cómo procesar planteos internos a raíz de varias diferencias que han surgido al momento de votarse leyes como la del riego y la que aumenta a 150 días la prisión preventiva para menores.

El encuentro será citado con el objetivo de evitar nuevos desencuentros a futuro. El presidente del Frente Amplio Javier Miranda apuesta a lograr una mayor coordinación entre las bancadas.

El plan de Polgar para bajar costos en el BROU.

El presidente del Banco República, Jorge Polgar, puso en marcha un plan que recategorizó sucursales y decidió fusiones de agencias en Montevideo y cierres parciales (abren tres días a la semana) en el interior del país.

El Consejo de Banca Oficial del sindicato bancario (AEBU) calificó de "achique" a la política adoptada por el Directorio BROU y denunció privatizaciones en algunas áreas del banco. Como medida de lucha se definió la realización de "ocupaciones sorpresivas" en sucursales.