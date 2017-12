Astoristas aseguran que el FA vive "una etapa crítica"

En momentos donde está en juego la continuidad del ministro de Economía Danilo Astori en el cargo por la ley de cincuentones, la Mesa Nacional de Asamblea Uruguay reconoció ayer que el Frente Amplio está "encerrado en un inmediatismo sectario".

Si bien la evaluación del gobierno del Frente Amplio es "muy positiva" y los principales logros que se destacan son los económicos (crecimiento, aumento de salarios, inclusión financiera), la declaración final de Asamblea Uruguay reconoce la existencia de problemas en otras áreas. Entre ellas se nombran: la lentitud de los avances en materia educativa, las insuficiencias en infraestructura, las fallas en el Sistema Nacional Integrado de Salud (Snis) y "la vulnerabilidad fiscal".

"El Frente Amplio vive una etapa crítica de su trayectoria. Sin ignorar los valores y los principios fundamentales que compartimos, coexisten visiones claramente diferentes acerca de la realidad nacional e internacional y nos cuesta abordar materias fundamentales con actitud de Estado y visión de futuro", sostiene la declaración aprobada por unanimidad y redactada con la supervisión del propio Astori.

Según Asamblea Uruguay, con frecuencia el Frente se encierra en "un inmediatismo sectario". "Enarbolamos la bandera de la unidad y al mismo tiempo erosionamos la actitud de búsqueda de acuerdos", sostienen en referencia a las dificultades existentes en relación al proyecto de ley de cincuentones. En este tema, el sector se paró firme y definió no votar la ley si no se realizaban modificaciones para reducir el costo de US$ 3.700 millones que tiene.

Entre los temas analizados ayer estuvieron los cincuentones, las negociaciones con UPM y la reforma de la Caja Militar. En los tres asuntos, el Frente Líber Seregni se ha desmarcado del resto del Frente Amplio. Por ejemplo, durante el debate por UPM Astori no escondió sus diferencias con respecto a las concesiones que se harían para instalar la segunda planta de celulosa de la empresa. Por otro lado, el ministro era partidario de aprobar rápidamente la reforma de la Caja Militar que permita abatir el déficit de US$ 470 millones, pero el proyecto sigue congelado.

El último desencuentro tuvo lugar en el Parlamento, donde se discute la ley de cincuentones y se abrió una crisis interna por el costo de US$ 3.700 millones que supone US$ 1.200 por encima de lo calculado por el Banco de Previsión Social.

Cuando se acercaban las posiciones para lograr un acuerdo que modificara la iniciativa remitida por el presidente Tabaré Vázquez al Parlamento, apareció en escena el exvicepresidente Raúl Sendic. El líder de la Lista 711 salió a polemizar —por medio de un video colgado en YouTube— con la posición adoptada por el ministro Astori en relación a los costos de la ley para los cincuentones, al afirmar que debe primar la justicia por sobre el costo.

"Al que tiene un problema, con el que se ha sido injusto, hay que darle lo que son sus derechos, lo que son sus necesidades, lo que es justo que se le dé, no tiene que primar si cuesta o no cuesta, lo que tiene que primar es si es justo o no. En este caso, todos reconocemos que es justo", sentenció Sendic sobre el proyecto de ley de los cincuentones. En este sentido, también cuestionó el rol de las AFAP, apuntando a una reforma previsional con la creación de "una experiencia de gestión de un fondo previsional en manos del Estado, que hasta ahora no lo hemos hecho porque los administran las AFAP". "Nosotros no creamos este sistema, no votamos este sistema y no tuvimos complejo de decirlo en su momento", enfatizó.

Consideró que la propuesta podría resultar buena "si estamos pensando que en el futuro hay que reformar el sistema previsional y poner a consideración si seguimos adelante o no con el sistema de AFAP, como lo ha planteado el presidente" Vázquez.

"A pocos metros".

El secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, dijo que el Frente Amplio está "a escasos metros" de construir una salida para los cincuentones. "Vamos a cerrar el año con una ley que ampare a los cincuentones. Aunque no sea el 100% de lo que pretendíamos, no va a ser la nada", aseguró ayer en un acto del Espacio Avanzar en Democracia de la Lista 1001.

"Seguramente el lunes, cuando nos volvamos a reunir, vamos a llevar una respuesta afirmativa para votar en el Parlamento la semana que viene", señaló. La bancada oficialista se reunirá a partir de la hora 9 para seguir negociando una salida que permita descomprimir la crisis interna y evitar la renuncia del equipo económico.

La propuesta que está arriba de la mesa y fue presentada por el grupo IR —que encabeza la diputada Macarena Gelman— rebaja lo que se debe pagar a cincuentones al 90% y disminuye las comisiones que cobran las AFAP. Hasta ahora es la que más se acerca a lo que piden cada uno de los sectores.

Al titular de Economía no le importa cuál sea la fórmula que termine por aprobarse, pero le interesa que cualquiera sea suponga un ahorro ante los US$ 3.700 millones que cuesta la iniciativa original enviada al Parlamento por Vázquez, dijeron a El País fuentes astoristas.

En principio, el Frente Líber Seregni no ve con malos ojos el planteo del grupo IR de que se rebaje el pago a cincuentones en un 10% y no en un 20% tal como planteó el sector de Astori en reuniones interiores.

Por su parte, el Movimiento de Participación Popular también es partidario de hacer un acuerdo "en el que esté adentro todo el Frente", según dijo a El País el diputado Alejandro Sánchez. Si hay consenso, la iniciativa se vota el martes.

"No pensamos en elecciones"

"Con las reformas que estamos impulsando como la de la Caja Militar y la de AFAP, entre otras, estamos pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones", aseguró ayer el ministro de Economía Danilo Astori en la Mesa Nacional de Asamblea Uruguay. Esto fue una respuesta a un planteo anterior, que reconoció que el tema de los cincuentones deja al sector ante la opinión pública como "los malos de la película". El ministro aseguró que por encima de todo "está la responsabilidad", dijeron fuentes del sector a El País. En algunas intervenciones, delegados del interior le pidieron al ministro definir cuanto antes si se presentará o no como candidato para las próximas elecciones del 2019. Astori repitió lo dicho con anterioridad, no lo resolverá este año, sino el próximo.