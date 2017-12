Sendic sobre proyecto de cincuentones: debe primar "si es justo" y no "si cuesta o no"

El exvicepresidente Raúl Sendic se refirió a la situación de los cincuentones en un video que fue publicado en YouTube hoy por la Lista 711, que él lidera.



El exvicepresidente manifestó que "es cierto que hay que analizar los costos" pero que la solución para este sector de trabajadores que se jubilarán en el corto plazo "se trata de un tema de hacer justicia".



"Al que tiene un problema, con el que se ha sido injusto, (hay que) darle lo que son sus derechos, lo que son sus necesidades, lo que es justo que se le dé, no tiene que primar si cuesta o no cuesta, lo que tiene que primar es si es justo o no. En este caso, todos reconocemos que es justo", sentenció Sendic.



En este sentido, también cuestionó el rol de las AFAPs, apuntando a una reforma previsional con la creación de "una experiencia de gestión de un fondo previsional en manos del Estado, que hasta ahora no lo hemos hecho porque los administran las AFAPs".



Consideró que la propuesta podría resultar buena "si estamos pensando que en el futuro hay que reformar el sistema previsional y poner a consideración si seguimos adelante o no con el sistema de AFAPS, como lo ha planteado el presidente" Tabaré Vázquez.



"Hagamos esta experiencia, utilicemos esos recursos para el desarrollo de infraestructura que el Uruguay necesita, que si fuéramos por otro camino sería mucho más caro. Rentabilicemos ese fondo gestionado en manos del Estado. Tenemos una herramienta como República Afisa que lo puede hacer perfectamente y hagamos una experiencia que nos permita sentar bases para una futura reforma mucho mas profunda del sistema previsional del Uruguay, que se necesita y reconocemos que se necesita", reclamó.

RELACIONADAS Astori está "pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones" By Bruno Scelza Astori está "pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones" Astori está "pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones" Frente negocia salida para evitar la renuncia de Astori By EL PAIS Frente negocia salida para evitar la renuncia de Astori Frente negocia salida para evitar la renuncia de Astori FA avanzó en otra fórmula por cincuentones; ahora cada grupo deberá definir su posición By Irene Nuñez FA avanzó en otra fórmula por cincuentones; ahora cada grupo deberá definir su posición FA avanzó en otra fórmula por cincuentones; ahora cada grupo deberá definir su posición

El exvicepresidente denunció que las AFAPs "lo único que han hecho las con los fondos previsionales es comprar bonos del Estado uruguayo, entonces el Estado pone mas de 1.000 millones por año en las AFAP y las AFAP lo utilizan para prestarle plata al Estado y rentabilizar de esa manera el dinero que el propio Estado les aporta".



"Lo que estamos proponiendo en definitiva es una solución para este caso concreto de los cincuentones, pero adelantamos desde ya que estamos de acuerdo con el presidente en que es necesario analizar a fondo todo el sistema previsional y que cualquier solución que encontremos a los cincuentones tiene necesariamente que pasar por la medida de que los recursos de los cincuentones vengan a manos del Estado y que sea el Estado el que gestione los recursos de aquellos que decidan acogerse al sistema previsional público y volver al sistema solidario que el Estado tiene", concluyó.