Frente negocia salida para evitar la renuncia de Astori

Con la renuncia del ministro de Economía Danilo Astori arriba de la mesa, el Frente Amplio negocia una salida en base a una propuesta que rebaja lo que se debe pagar a cincuentones al 90% y disminuye las comisiones que cobran las AFAP.

La proposición que elaboró el sector IR —que encabeza la diputada Macarena Gelman— sirvió para "acercar" posiciones, pero no bastó para alcanzar un acuerdo ayer. Por lo que el grupo de trabajo de la bancada que analiza el tema se volverá a reunir el próximo lunes, a las 9 de la mañana. El mismo día en que el ministro debe comparecer ante el Parlamento en régimen de Comisión General para dar explicaciones sobre la reestructura en el Banco República, que es cuestionada también a la interna del oficialismo por la Liga Federal de Darío Pérez.

A Astori no le importa cuál sea la fórmula que termine por aprobarse, pero le interesa que cualquiera sea suponga un ahorro a los US$ 3.700 millones que cuesta la iniciativa original enviada al Parlamento por el presidente Tabaré Vázquez, dijeron a El País fuentes astoristas. Esta no es la única inquietud de Astori, ya que le genera preocupación los US$ 1.000 millones que se deberán invertir con fondos estatales para poner en marcha el ferrocarril necesario para la instalación de la planta de UPM. Las dos cosas, operaron como "la gota que rebosó el vaso" y dejaron al ministro en una posición incómoda, a tal punto que si no se cambia el proyecto de ley de cincuentones está dispuesto a dar un paso al costado por sentirse desautorizado. El tema de fondo es el déficit fiscal y la posible pérdida del grado inversor.

Hoy se reúne la Mesa Nacional de Asamblea Uruguay donde se espera un informe político del ministro como balance del año. El tema de los cincuentones no figura dentro del orden del día de la reunión, dijeron integrantes del sector.

Mientras tanto, en el Frente Amplio hacen esfuerzos para acercar posiciones y evitar así la renuncia del ministro; lo que podría tener consecuencias importantes a la interna del oficialismo. Así fue que el IR planteó su propuesta que supone colocar un tope a las comisiones que cobran las AFAP, las cuales "no podrán superar el 50% del valor de la comisión menor del sistema". A su vez, el Banco Central determinará de forma trimestral el valor de lo que se cobre por parte de las AFAP.

Si bien ayer tanto el astorismo, como los demás grupos que componen el Frente mantuvieron su postura inicial, hubo pequeñas señales de que puede haber un acuerdo. El "avance" en las negociaciones fue informado al final de la reunión por el diputado del Nuevo Espacio Jorge Pozzi.

"Hemos avanzado en algunas cosas que ahora cada grupo en su propia interna tiene que discutir y ver algunos datos. Pero yo creo que estamos rumbo a conseguir un acuerdo", subrayó el legislador. En ese marco, reconoció que "todos están cediendo algo" para lograr la unidad.

En principio, el Frente Líber Seregni no ve con malos ojos el planteo del IR de que se rebaje el pago a cincuentones en un 10% y no en un 20% tal como planteó en reuniones interiores.

Por su parte, el Movimiento de Participación Popular (MPP) también es partidario de hacer un acuerdo "en el que esté adentro todo el Frente", según dijo a El País el diputado Alejandro Sánchez. Sobre la propuesta concreta del IR no hay posición aún, ya que "se está estudiando".

Los socialistas se mantienen en la posición de apoyar la iniciativa original, aunque en el marco de la negociación están dispuestos a que se establezca un tope del 90% en el pago a cincuentones y se baje el precio de las comisiones.

La lista 711 del exvicepresidente Raúl Sendic no quiere realizar cambios al proyecto enviado por Vázquez. "Estamos 100% de acuerdo con la iniciativa del presidente y de todo el gabinete, porque fue firmada por todos", dijo a El País el diputado Felipe Carballo.

Usar el Fonasa.

Por su parte, el Partido Comunista anunció que trabaja en la confección de fuentes alternativas para el financiamiento del proyecto de ley para los cincuentones, sobre la base de que se respalda lo remitido al Parlamento. Según fuentes consultadas por El País, el diputado comunista Gerardo Núñez planteó en la reunión de bancada de ayer utilizar parte de los recursos destinados a la devolución del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) para financiar la ley de cincuentones.

Este año, a unas 145.224 personas se les devolvió el Fonasa por un total de $ 3.800 millones. El uso de estos recursos fue planteado en varias oportunidades por diferentes grupos del Frente Amplio y al momento Astori se opuso en forma reiterada a tomar esta medida.

La bancada se fijó como fecha límite para votar el proyecto el martes 12, ya que hay un compromiso de la Agrupación Nacional de Gobierno del Frente Amplio de que la iniciativa se apruebe este año. Por medio de la vicepresidenta Lucía Topolansky, Vázquez ya envió la señal de que pretende que este proyecto "se apruebe sí o sí" para resolver el problema de los llamados cincuentones.