Ancap licita transporte fluvial de combustible; crítica sindical

Ancap llamó a licitación para contratar una empresa naviera que brinde el servicio completo de fletes de combustibles automotrices (gasolinas y gasoil) desde la refinería de La Teja a los centros de distribución de Juan Lacaze y Paysandú, y esto puso en alerta al sindicato de la empresa pública que denuncia que está en marcha una privatización. El gremio se reunió este mes para analizar el punto con el directorio y, por separado, con la ministra de Industria, Carolina Cosse, que prometió estudiar el punto y dar una respuesta antes del día 28 cuando el sindicato realizará una Asamblea Representativa para considerar el tema, dijo a El País el dirigente Gerardo Rodríguez.

Este ha sido un año particularmente complicado en la relación entre la Federación Ancap y el directorio que ha llevado a dos grandes conflictos. Por un lado, Ancap logró reformar el sistema médico de la empresa que generaba, a su juicio, sobrecostos, lo que generó la furia del sindicato y un prolongado conflicto. Luego vino otro desencuentro porque el sindicato no aceptaba la reducción de las guardias mínimas en la refinería de Ancap. Al final se llegó a una fórmula intermedia, pero la reapertura de las instalaciones, que este año estuvieron cerradas varios meses por mantenimiento, se retrasó sensiblemente.

"Vemos con preocupación esto porque habría una especie de privatización de lo que es buena parte de la logística de Ancap. Todavía no nos han dado respuestas concretas de si se transitaría ese camino. Puede haber detrás de esta licitación una intención de ese tipo", dijo Rodríguez.

Ancap tiene una embarcación de 39 años, el "Ancap IX", que lleva combustible de La Teja hasta Juan Lacaze y Nueva Palmira. Si la profundidad del río Uruguay lo permite, continúa hasta Paysandú y, en caso contrario, dos barcazas de Ancap, arrastradas por el remolcador "Ky Chororó", siguen hasta el puerto sanducero con el combustible. El remolcador y los defectos en su construcción fueron estudiados por la comisión parlamentaria que investigó la gestión de Ancap.

"El problema mayor es la gestión de la logística. En 2009 el Ancap IX hizo ochenta viajes. Pero en 2016 y en lo que va de 2017, solo llegó a 30. Hay un tema de gestión debilitada, que va a encarecer los costos cuando no se utiliza la disponibilidad que tenemos en su máxima capacidad. Se llevó menos combustible por ineficiencia de la gestión. Habría que preguntarle a las autoridades de Ancap por qué se hicieron contrataciones a privados cuando se podría haber hecho con nuestros barcos", señaló Rodríguez. "Hemos denunciado varias ineficiencias en la gestión de la logística, no sólo en el tema del barco que está subempleado. Los camiones de Ancap venían cargados de etanol del norte y volvían vacíos y detrás de ellos iba un camión privado llevando nafta a Paysandú. Nosotros planteamos en más de una oportunidad a la administración que los camiones que venían con etanol podían volver con nafta para Paysandú y los que venían con biodiesel, con gasoil", dijo Rodríguez. El gremio entiende que es "muy provechoso desde el punto de vista de la autonomía y económico contar con flota propia", sostuvo el sindicalista. Según Rodríguez, el remolcador tiene un funcionamiento adecuado.

El directorio le dijo al gremio que buscará la solución más barata.

El directorio de Ancap le dijo al sindicato que adoptará la solución que resulte más barata. Fuentes del directorio explicaron a El País que se están evaluando "varias opciones" respecto a cómo mejorar el transporte de combustible a los centros de distribución, que no se tomó ninguna decisión definitiva y que también se decidió llamar a licitación para reparar el Ancap IX que tiene 39 años y que requiere un mantenimiento cada vez más frecuente. Se entiende que esta embarcación está cerca del final de su vida útil.

El pliego de condiciones para la contratación de una empresa naviera establece que las ofertas deben asegurar un transporte mínimo anual de 230.000 metros cúbicos y un máximo de 360.000 metros cúbicos. Un mínimo de 100.000 metros cúbicos deben ir a Juan Lacaze y el resto a Paysandú. Las ofertas se abrirán el día 29 de este mes.

Los interesados deben ofrecer prestar el servicio con por lo menos dos buques que no tengan más de 15 años de construidos. Las embarcaciones deberán ser de bandera nacional.

Si ante una contingencia el principal buque contratado no estuviese disponible, la empresa adjudicataria tiene que poner a disposición otro en un plazo no mayor a 60 días.

Por otro lado, Ancap llamó a licitación abreviada sin pliego para la contratación del servicio de asistencia a los buques tanque y convoyes de barcazas que operan en el amarradero de la planta en Paysandú. Los servicios se desarrollarían durante un año y Ancap asignará a la tarea $ 1,2 millones. El centro de distribución de Paysandú atiende todos los departamentos al norte del río Negro.

Aceptan pago en cuotas por división de alcoholes.

Ancap recibirá hasta el 15 de diciembre las ofertas por Caba S.A., su división de bebidas alcohólicas, geles y solventes que puso a la venta, y permitirá que los eventuales interesados paguen hasta el 70% del monto que oferten en cuotas que no podrán ser más de 36 ni exceder el plazo de 3 años. Hoy los interesados podrán visitar las instalaciones de Caba, en el Parque Industrial del Cerro.



Algunas de sus marcas son Mac Pay, Añejo, Golden King, Salerno, Aleksin, Juanicó, Espinillar, De los 33, San Remo, Cardiff, Del Navegante y Zen.



Si bien la división de alcoholes de Ancap no arrojaba pérdidas tan importantes como la división cemento, el directorio de Ancap decidió de manera unánime que el negocio no es central para la empresa que debe centrarse en otros rubros.