Seis Sentidos

TACTO El protector solar sigue siendo la "técnica" más eficaz para el sol

Cubrirse con un sombrero, vestir camisetas de manga larga y hasta descargar una aplicación para elegir cuidadosamente a qué hora exponerse al sol, son algunas de las opciones que se utilizan para evitar el cáncer de piel. Sin embargo, ninguna de ellas resulta ser tan eficaz como el protector solar, afirma el doctor canadiense Harvey Lui, presidente de la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas, organización que agrupa a cien mil dermatólogos de todo el mundo. Harvey, quien lleva más de 10 años estudiando los mecanismos de fotoprotección solar y sus resultados, estuvo la semana pasada en Chile para dictar una conferencia sobre este tema. En entrevista con el diario El Mercurio de ese país, el especialista explicó que pese al esfuerzo de la ciencia por descubrir nuevas técnicas y aplicar tecnología para disminuir las consecuencias del sol en la piel, sus efectos no están ni cerca de ser igual de eficaces que los que ofrece utilizar protector solar.

gusto Maido fue elegido el mejor restaurante de Latinoamérica

El restaurante limeño Maido, del chef Mitsuharu Tsumura, destronó al también peruano Central como el Mejor Restaurante de Latinoamérica, y ratificó el liderazgo de Perú en la lista de las propuestas gastronómicas más destacadas de la región anunciado la semana pasada en Bogotá. Después de tres años consecutivos al frente del ránking latinoamericano, Central, del chef Virgilio Martínez, pasó al segundo puesto, mientras que D.O.M., de Brasil, se mantuvo tercero en la lista de los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica anunciada en una ceremonia celebrada por primera vez en Bogotá. "El restaurante supervisado por el chef ejecutivo Mitsuharu Tsumura ha triunfado con su cocina Nikkei, fusionando influencias japonesas y peruanas en menús de degustación como el Nikkei Experience de 16 platos", destacaron los organizadores en un comunicado. Además, entre los diez primeros puestos quedaron Pujol, de Ciudad de México, también destacado como el mejor restaurante de México; Boragó, de Santiago de Chile entre otros.

INSTINTO Hallaron la fórmula simple de Einstein para la felicidad

Las notas que Albert Einstein le dio a un mensajero en Tokio como agradecimiento por su trabajo, en las que explicaba brevemente su teoría para tener una vida feliz, han salido a la luz tras 95 años y serán subastadas en Jerusalén. Corría el año 1922 y el físico, famoso por su teoría de la relatividad, se encontraba de gira por Japón y su fama iba en aumento. Un mensajero llegó al Imperial Hotel de Tokio para entregarle un mensaje. No se sabe si el mensajero se negó a aceptar una propina o bien si Einstein no tenía cambio para darle. En cualquier caso, Einstein no quiso que el mensajero se fuera con las manos vacías, así que le escribió dos notas a mano en alemán. "Quizás si tienes suerte estas notas acaben siendo mucho más valiosas que una simple propina", le habría dicho al mensajero. Una de ellas decía: "Una vida sencilla y tranquila aporta más alegría que la búsqueda del éxito en un desasosiego constante"; la otra, simplemente: "Donde hay un deseo, hay un camino".

VISTA Los retratos de Cézannese exponen en Londres.

Una selección de retratos del pintor postimpresionista Paul Cézanne, presentada la semana pasada en el museo National Portrait Gallery de Londres, permite conocer su evolución pictórica y traslada a los visitantes al "mundo que él conocía". Así lo explicó el comisario jefe de la exposición, John Elderfield, que tendrá abiertas sus puertas al público hasta mediados de febrero. La muestra reúne medio centenar de obras del artista francés (1839-1906) realizadas a lo largo de sus 45 años de trayectoria profesional, desde sus retratos iniciales de los años sesenta, impregnados de un toque combativo, hasta los lienzos sobre su jardinero en Aix-en-Provence, Vallier, a principios del siglo XX. "Los retratos de Cézanne no solo nos invitan al mundo que él conocía, sino que nos permiten contemplar la continua inventiva del artista", reflexionó el comisario. La colección ofrece una recorrido cronológico que, mediante los principales retratos de cada etapa pictórica, refleja la evolución de su técnica y de su estilo.

OÍDO Se cumplen 50 años de una revolución musical en Brasil.

Las guitarras eléctricas en canciones de los cantautores Caetano Veloso y Gilberto Gil provocaron, hace 50 años, una ruptura musical en un Brasil dominado por la Bossa Nova y el nacimiento del Tropicalismo, un movimiento cultural irreverente y abierto al pop planetario. Fue el 21 de octubre de 1967 cuando, en la final del Tercer Festival de la Música Popular Brasileña (MPB), un evento de gran audiencia transmitido por un canal de televisión a todo el país, Caetano y Gil le mostraron a los brasileños que introducir las extranjeras y cuestionadas guitarras eléctricas en la música no era un atentado contra la cultura nacional. Pese a que el vencedor del festival fue Edu Lobo, los entonces desconocidos Gil y Caetano obtuvieron el segundo y el cuarto lugar con sus canciones Domingos no parque y Alegría, alegría, respectivamente. La fecha es recordada como la del nacimiento de un movimiento que irrumpió contra la Bossa Nova.

olfato Los perros huelen el miedo de las personas, según estudio

Son muchas las personas que dicen que si se acerca a un perro y le tiene miedo, intente no demostrarlo, porque los animales lo huelen. Sin embargo, hasta ahora, esto era solo una creencia y no tenía ningún sustento. Sin embargo, la semana pasada, un estudio publicado en la revista Animal Cognition comprobó que los perros sí son capaces de oler el miedo de las personas. Los investigadores de la Universidad de Nápoles Federico II (Italia), comprobaron que estos animales reciben señales químicas de las emociones humanas. En el estudio se vio que los perros expuestos a olores de miedo de voluntarios humanos mostraban más signos de estrés, tenían frecuencias cardíacas más altas, buscaban más el apoyo de sus dueños y evitaban el contacto con extraños. "Nuestros hallazgos sugieren que la comunicación emocional entre especies es facilitada por las señales químicas", señala el texto.