Wordle, el juego de palabras disponible solo una vez al día que se hizo viral

Con cuadrados amarillos, grises o verdes, en los últimos meses Wordle se convirtió en el nuevo videojuego online de moda con una propuesta simple y adictiva: seis intentos para adivinar una palabra de cinco letras. Durante este desafío, las únicas pistas se dan en los tres tonos de color, que indican la presencia o no del caracter, y si está en la posición correcta.

Disponible en su versión original en inglés y desde un sitio web, en cada uno de los seis intentos un casillero en verde indicará que la letra está en la posición indicada. En amarillo se indicará que el caracter forma parte de la palabra, pero está en otro lugar, mientras que en gris la letra ingresada no forma parte del desafío que hay que adivinar.

Con estas simples instrucciones disponibles en una página que no tiene avisos publicitarios, Wordle es un juego de palabras que fue creado por un programador dedicado a su pareja, según una entrevista de The New York Times a Josh Wardle, un ingeniero de software de Brooklyn.



Como parte de la premisa del juego y, a tono con su apellido, su creador decidió bautizar su creación como Wordle. Lanzado en octubre como un pequeño entretenimiento para familiares y amigos, dos meses más tarde su pequeña creación se convirtió en el pasatiempo de más de 300.000 personas.

La ausencia de avisos publicitarios denota el objetivo que tuvo Wordle desde un primer momento, ya que solo se trataba de un proyecto secundario para Wardle. “Creo que las personas aprecian que exista algo entretenido y que no intenta hacer nada sospechoso con tus datos personales. Solo se trata de un juego divertido”, agregó el creador del juego sobre el éxito que tuvo su juego de palabras online.

A diferencia de otros juegos casuales y otras propuestas que suelen demandar mucho tiempo, Wordle solo ofrece una partida por día y si no se pudo adivinar la palabra correcta, habrá que esperar hasta el día siguiente. Además, como todos los jugadores están con el mismo desafío online al mismo tiempo, una vez que alguno descubre el acertijo, la interacción gira en torno a la resolución de la partida.



“Ese es el encanto del juego, es como un snack que se disfruta cada tanto”, dijo Wardle sobre el único puzzle diario de Wordle . “Si lo jugás en exceso pierde su gracia”, agregó su creador en una publicación en Reddit.



Una vez que una persona descubre un Wordle, puede compartir su logro de forma simple y sencilla en Twitter con la imagen de la partida que muestra el paso a paso con los casilleros en verde. En la mayoría de los casos se realiza en seis intentos, pero también hubo algunos tuits que lograron acertar en el primer ingreso.

Esta opción fue la clave del éxito viral de Wordle, con miles de jugadores que comenzaron a tuitear sus partidas. Vale aclarar que las imágenes compartidas no revelan la palabra secreta, ya que solo muestran los distintivos colores de este popular juego de palabras.