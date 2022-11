Whatsapp ya no permitirá abrir fotos y videos una sola vez en algunas versiones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

WhatsApp ha retirado la función de enviar y abrir mensajes de visualización única en las versiones de escritorio y web de la app. La plataforma ha optado por esta decisión debido a que es inconsecuente con la política de privacidad de la aplicación: igual se podía grabar o tomar foto de estos mensajes.

“El mes pasado, WhatsApp lanzó una nueva función llamada bloqueo de captura de pantalla en WhatsApp para Android e iOS: gracias a esta función, hay una capa adicional de seguridad al enviar mensajes de vista única, ya que no se pueden guardar tomando una captura de pantalla o grabando un video”, asegura WABetaInfo, portal especializado en las novedades de WhatsApp.

En las versiones desktop de la app no se puede asegurar que esta privacidad sea consistente. “Debido a una cuestión de consistencia con la función de bloqueo de capturas de pantalla, WhatsApp eliminará la capacidad de enviar y abrir mensajes de vista única en el escritorio a partir de hoy, 1 de noviembre”, añade el portal.



Por ello, ya no será compatible y se tendrá que utilizar el celular para ver el mensaje de única visualización. “Ya no se puede abrir un mensaje de visualización única debido a que esta función ya no es compatible con todas las aplicaciones de escritorio para mayor privacidad: esto incluye WhatsApp Web/Desktop (versión electrónica), WhatsApp para Windows (versión de la plataforma universal de Windows) y WhatsApp beta para macOS (aplicación Catalyst nativa)”, agrega.



Esta medida está siendo implementada desde este 1 de noviembre. “Además, ni siquiera puede enviar un mensaje de vista una vez a partir de hoy. Los cambios son necesarios; de lo contrario, los usuarios habrían abierto el mensaje de visualización única en el escritorio para tomar una captura de pantalla”, asegura el sitio web.



Sin embargo, aún existe la posibilidad de utilizar otro dispositivo para guardar el mensaje. “Obviamente, el destinatario aún puede tomar una foto para ver una vez el mensaje usando un teléfono móvil secundario, así que siempre tenga cuidado al enviar una vista una vez de imagen o video: siempre es mejor no confiar”, concluye.