Vino improvisado: una degustación que oficia de puntapié para compartir historias

Vino improvisado es un espectáculo que reúne buenos vinos y actuación. Sus organizadores saben que cada vino tiene una historia para contar y por eso en este mes de febrero traen una segunda función, luego de que la primera, realizada en diciembre, fuera un éxito.

La idea original es del actor y técnico en gestión de vinos Mathías de León (en Instagram @pqvinocafe), mientras que la producción del show y la degustación está a cargo de Lala Antúnez (@lalantunez), licenciada en Comunicación y directora de Rara (@somosrara), agencia especializada en turismo y gastronomía.

En Vino improvisado los asistentes catan a ciegas un total de cinco vinos, guiados por De León. Con cada uno de los vinos se habla de las emociones que genera a nivel sensorial y los recuerdos que trae.

Los actores, basados en el feedback del público, crean de manera improvisada una historia. Cada uno de los vinos es acompañado por tapas o picadas elaboradas por el restaurante en el que se realiza el show. Esto permite que cada evento sea un desafío irrepetible: cambia el menú, los vinos, la locación y las historias que crean los actores.

Vino improvisado. Foto: Vino improvisado

De León contó a El País que la idea de unir sus dos pasiones, que son el vino y la actuación, rondaba en su cabeza desde hace tiempo, “por un lado con el propósito de meterme más en el mundo del vino para aprender y al mismo tiempo para tratar de descontracturarlo”.



Antúnez, por su parte, ya venía produciendo diferentes eventos vinculados al vino y cuando conoció la idea no dudó en que la unión de los dos temas sería un éxito: “En mis redes también siempre comunico el vino de una forma descontracturada, desde el humor, contando una experiencia lo más auténtica posible”, señaló.



"Para mí a un vino lo hace bueno el momento. Me pasó de tomar uno que no era caro, que era de una góndola de supermercado, pero lo consumí en un asado con mis abuelos y me pareció un vino excelente. Entonces lo que tratamos de hacer es generar ese momento que se asocia al vino", explicó De León.

Vino improvisado. Foto: Vino improvisado

Generalmente en cada noche se degustan cinco vinos: dos blancos, uno rosado y dos tintos. Antúnez señaló que “al rosado no se le ha dado nunca demasiado valor, entonces, con la misma filosofía de presentar el mundo del vino de forma integral, queremos que haya por lo menos uno rosado en la degustación”.

La cita para la segunda función es el próximo martes 22 de febrero a las 21 horas en el restaurante Dueto Cocina Urbana (Bartolomé Mitre 1386, Ciudad Vieja).



Allí, los asistentes podrán degustar a ciegas cinco vinos diferentes y ese será el disparador para que los actores creen las cinco historias improvisadas.

El valor del ticket por persona es de $1500 y el mismo incluye el show, la degustación de los vinos a ciegas, un tapeo elaborado en este caso por Dueto con panes artesanales elaborados por la cocinera Mariana Tucuna y agua mineral. El tapeo consiste en tortillas, arrolladitos primavera, gazpacho y pinchos caprese.

Foto: Vino improvisado

Las bodegas que participaron en la primera función fueron Fripp, Ariano, Quinta Santero y Castillo Viejo. Las que lo harán en esta segunda oportunidad serán Artesana, Bresesti, Cerro del Toro, Cerro Chapéu y Viggiano.



Los actores a cargo de la improvisación serán nuevamente Emilio “Coco” Gallardo y Alejandra García, con la moderación de De León.



Por consultas y reservas se puede llamar o enviar mensaje al 092 143 651.