"A veces creo que soy uruguayo": el relato de un escritor argentino que se hizo viral

"A veces creo que soy uruguayo", dice sentado en un escritorio y mirando a cámara Hernán Casciari, escritor y editor argentino, tal vez sin saber que en pocos días el video de su narración se viralizaría en el país.



El relato fue filmado para un segmento que realiza para el noticiero del canal argentino Telefe y fue tomado de su libro de cuentos "España, decí alpiste".



En su relato Casciari habla de su deseo secreto por ser uruguayo, que comenzó en su infancia y continuó hasta la actualidad. El escritor menciona al mate, a Tacuarembó e incluso a su cariño por la camiseta celeste.



"Yo me siento partido al medio, pero muchas veces más de aquel lado que de este y la verdad es que siento un amor no correspondido por Uruguay. Yo sé que a ellos no les pasa lo mismo, pero no importa", dice.

Durante el relato se refiere al humorista Eduardo D'Angelo, al que admiraba en su niñez, de su logro juvenil de aprender a ponerse el termo abajo del brazo y cebar con la misma mano e incluso de salir con él a la calle para que dijeran "ahí va un uruguayo".

"Nunca conocí a un uruguayo malo, o cancherito, o pretencioso. Incluso los muertos, los que nunca toqué (Horacio) Quiroga, Felisberto (Hernández), (Juan Carlos) Onetti", relató.



Finalmente el escritor afirma que efectivamente es uruguayo y que lejos de lo que pensaba en un principio al intentar descifrar sus sentimientos, entendió que su sentido de pertenencia a Uruguay no es algo que viniera del pasado sino que venía del futuro.



"Me pasé 40 años sin saber por qué yo tenía ese sentimiento hasta que en diciembre del 2015 estando en Montevideo tuve un infarto y me salvaron una pareja de montevideanos y la salud pública de Uruguay, y entonces supe que lo que a mí me pasaba de chico no venía de atrás sino del futuro", cuenta.



"Algo me decía cuando yo era chico 'vos vas a nacer de nuevo una tarde de domingo y va a ser en Montevideo'".