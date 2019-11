Uruguay mejoró su dominio del inglés y es tercero en América Latina 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uruguay mejoró su posición en nivel de inglés tanto en la región como en el mundo, según la encuesta de Education First (EF).

La novena edición de este informe global ubica a nuestro país en el número 39 entre los 100 evaluados y en el tercer puesto en América Latina.

Existen cinco segmentos para clasificar a los países: estos van desde nivel muy bajo a muy alto. Uruguay mejoró una posición a nivel mundial y regional, manteniendo su categoría en el segmento de competencia intermedia-moderada.

En América Latina el primer puesto lo mantiene Argentina, seguido por Costa Rica; en tercer lugar aparece Uruguay, que en esta edición avanzó un lugar ,superando a países como Brasil, México, Chile y Perú, entre otros.

Las conclusiones.

Entre las principales conclusiones del informe se desprende que el estudio y dominio del idioma inglés brinda la posibilidad de acceder a un mejor empleo y salario, ofrece mayores oportunidades de movilidad internacional y académicas, así como un mayor acceso a la información y conocimiento en todas las áreas. Se observa que el efecto de red del inglés nunca ha sido tan fuerte: más personas se comunican en este idioma y está comprobado que su dominio está directamente relacionado con el acceso a mayores ingresos, recursos y oportunidades.



Esto es en todo el mundo, pero si se habla específicamente de América Latina, se observa que esta región está cambiando después de años de estancamiento: el estudio señala que 12 de los 18 países evaluados en la región mejoraron su competencia entre 2017 y 2018.



Las evaluaciones señalan que, en muchos casos, esta mejora es significativa, lo que es visto como una tendencia más positiva que la de ninguna otra región.



La encuesta global muestra que en las últimas dos décadas, los países de América Latina han hecho enormes progresos para garantizar que todos los niños tengan acceso a la educación y que el entorno económico demanda de manera cada vez más clara individuos que hablen inglés. También resaltan que la mayoría de los países de la región han puesto en marcha reformas educativas para enseñar el inglés de mejor manera y a más personas.



El informe de Education First destaca a Uruguay, por ejemplo, porque en 2015 puso en marcha “un ambicioso plan para mejorar el nivel de inglés del país invirtiendo en tecnología para permitir el aprendizaje a distancia en las escuelas que no contaran con un profesor de inglés cualificado. Todas las escuelas públicas del entorno urbano pueden impartir inglés en la actualidad, ya sea in situ o a distancia. Además, la oferta de cursos por internet se ha ampliado para estimular a los profesores a mejorar sus competencias. Los resultados hasta ahora son positivos: las pruebas al final de la escuela primaria muestran que casi el 80% de los estudiantes tienen un nivel A2 o superior, comparado con el 56% de 2014”.



En otros países, como Costa Rica, el nivel de inglés ha mejorado luego de que se invirtiera mucho en la formación y contratación de profesores: el informe señala que actualmente “el inglés se enseña en todas las escuelas secundarias y en el 87% de las escuelas primarias, y casi todos los profesores de inglés tienen estudios universitarios. Las pruebas de 2015 demostraron que los profesores de inglés costarricenses tenían el mejor dominio del idioma de la región”.



En el caso de Bolivia, aunque es uno de los países más pobres de América Latina, ha reducido su índice de pobreza extrema a la mitad en la última década y ha mejorado radicalmente el acceso a la escuela en las zonas rurales. En consecuencia, la tasa de alfabetización ha aumentado, como también lo ha hecho la puntuación de su nivel de inglés, que ha subido 2,77 puntos desde el año pasado, señala el informe.

La desigualdad.

Los resultados también mencionan el acceso desigual que existe: a pesar de las leyes que convierten el inglés en asignatura obligatoria en la mayor parte de los países de América Latina, el acceso a la enseñanza del inglés continúa siendo muy desigual.



En algunas regiones de México, por ejemplo, menos del 10% de las escuelas enseñan inglés pese a estar obligadas por ley. En 2014, en Ecuador, la cifra era de menos del 7%.



La disparidad en el acceso a la enseñanza del inglés se observa especialmente entre las áreas urbanas y rurales y entre las escuelas públicas y privadas. En algunos países, la demanda del inglés en el lugar de trabajo es tan elevada y la oferta formativa tan escasa, que un inmenso número de profesionales se debe pagar sus clases de inglés. En 2015, un estudio en Brasil descubrió que el 87% de los adultos evaluados se había costeado clases de inglés tras haber finalizado su formación.

Foto: Archivo

Si se tiene en cuenta el sexo de los evaluados, las mujeres superan a los hombres en inglés en todo el mundo, pero la brecha de género se está cerrando “de forma significativa”, indica el informe. Las mujeres superaron a los hombres por menos de un punto en África, Asia y Europa. En tanto, en América Latina, la puntuación de los hombres fue por primera vez superior a la de las mujeres, aunque por un pequeño margen. Por otro lado, en Oriente Medio, la puntuación de las mujeres creció hasta casi eliminar la leve diferencia que existía entre ellas y los hombres el año pasado.

Educación.

EF Education First es líder mundial en educación internacional con presencia en 114 países y fue fundada en Suecia en el año 1965. Sus programas combinan estudios con el intercambio cultural y en estos años han ayudado a millones de personas a aprender un nuevo idioma, adquirir un diploma académico y una carrera internacional.



Su red de investigación incluye instituciones de gran prestigio como Harvard y Cambridge University. Además, EF ha sido el proveedor oficial de idiomas de los Juegos Olímpicos desde el año 1988. EF publica anualmente el EF EPI Índice de Competencia en inglés el cual mide el dominio del idioma inglés por los adultos alrededor del mundo.