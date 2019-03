La Universidad de Montevideo es premiada por el nivel de sus exámenes internacionales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde 2015, la Universidad de Montevideo es la única universidad en Uruguay que brinda la posibilidad a sus estudiantes de cursar dos carreras de manera simultánea, de la Universidad de Montevideo y de University of London.



Los alumnos que cursan cualquier carrera de la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía (FCEE) de la UM pueden, al mismo tiempo y desde Uruguay, cursar la carrera de Business and Management, Banking and Finance, Economics and Management o Data Science and Business Analytics.



Las materias se dictan en la UM con contenidos en inglés y bajo la responsabilidad académica de la London School of Economics and Political Science (LSE), una de las instituciones educativas más prestigiosas del mundo. Los estudiantes que cursan alguna de estas carreras son evaluados en Uruguay bajo el mismo estándar académico que los alumnos de LSE en Londres.



Cada año, University of London realiza una evaluación mundial de todas las instituciones, Teaching Centres, que ofrecen sus carreras de grado. El comité ejecutivo de Londres estableció que, en vista del desempeño excepcional (índice de aprobación de 91% en exámenes internacionales) se le otorgará a la Universidad de Montevideo una distinción por los resultados obtenidos.



La UM ha sido invitada a unirse al Teaching Centres Recognition Framework, lo cual implica un reconocimiento del trabajo y compromiso sostenido por parte de la UM, sus profesores en el desarrollo de los programas, la administración y sus estudiantes.



“El reconocimiento de University of London a la Universidad de Montevideo confirma nuestro vínculo con The London School of Economics para ofrecer carreras de grado bajo su dirección académica, y el alto compromiso de nuestros alumnos. Nos entusiasma continuar trabajando juntos con estas y otras carreras que se adaptan a un mercado exigente, global y dinámico”, señala María Estrada, directora de las carreras de University of London en la UM.



Data Science and Business Analytics + Contador Público



En paralelo a este reconocimiento, la Universidad de Montevideo incorpora a su oferta internacional la carrera de Data Science and Business Analytics, una carrera de University of London compatible con cualquiera de las carreras de la FCEE, especialmente con Contador Público. ¿La razón? Hoy el mercado demanda contadores especializados en la analítica de datos, el manejo de grandes volúmenes de información y expertos en la detección de oportunidades de negocios, muchas veces desaprovechadas.



“Los contadores de hoy tienen que ser capaces de adelantarse a las situaciones y llevar a las empresas al logro de sus objetivos. Para esto es fundamental tener dominio de la tecnología de última generación que se ha convertido en nuestro aliado. De esta forma es posible tener una visión moderna e internacional de la gestión de las empresas”, analiza Silvana Blanco, directora académica de la carrera de Contador Público de la UM.



Con motivo de esto, la UM incorporó en 2018 el uso de la tecnología SAP, para que los alumnos egresen capacitados para la gestión y toma de decisiones de las empresas líderes nacionales e internacionales. SAP es la empresa líder mundial en sistemas de gestión integrados (ERP) y ofrece aplicaciones y servicios que permiten gestionar los procesos de negocios de forma más eficiente. SAP University Alliances es un programa impulsado por SAP en el que participan universidades de todo el mundo. En Uruguay la UM es la única institución educativa miembro.



Asimismo, Leonardo Saucedo, vicepresidente de Syniverse Technologies para el Caribe y Latinoamérica y Master en Administración de Empresas por la Universidad de Montevideo explica que los datos se han vuelto imprescindibles debido al desafío que plantea la competitividad actual en múltiples industrias: “Contar con recursos humanos idóneos y formados en estas áreas resulta clave como forma de entender y poder servir a los clientes”, sostiene.



La Universidad de Montevideo, al ofrecer cursar dos carreras en simultáneo, busca formar profesionales a la medida de las demandas del mercado y se suma a esta tendencia mundial que ya es un hecho.



La directora de la carrera de Contador concluye: “La UM es la única en Uruguay que ofrece la Licenciatura de Ciencia de Datos para Negocios, tanto en español como en inglés. Esto hace posible que el Contador Público de la UM pueda sumar una carrera en Ciencia de Datos con solo un año más de estudio o complementar su perfil eligiendo materias de estas carreras. Convertirse en profesionales expertos en el análisis profundo de datos y en el manejo de la información financiera, sin duda los diferenciará tanto en Uruguay como a nivel internacional”.