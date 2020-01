Tini: "Me conecto cuando veo que mis fans se emocionan"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Esta noche, Martina Stoessel, más conocida simplemente como Tini, hará su debut en un escenario de Punta del Este. La realidad es que hasta el momento Tini vino sólo una vez a Uruguay con su música –el 7 de septiembre de 2019 en Antel Arena– y según confiesa hace que los shows sean más especiales. El de esta noche, en el Centro de Convenciones de Punta del Este no será la excepción y espera con ansias el momento de encontrarse con sus fans.

Tini, ya no es aquella niña que empezó hace casi 10 años, a los trece, con el éxito que fue Violetta en la señal Disney Channel y que la convirtió en un ícono para millones de niñas alrededor del mundo. Hoy, a los 22, puede mirar su carrera en retrospectiva y comprender cuáles fueron las claves y cómo se formó como persona en el proceso.

Tini, que minutos antes de esta entrevista se enteró que su último sencillo, “Recuerdo” junto a Mau y Ricky, se filtró en internet, sin embargo ella misma asegura que se puso nerviosa por un momento pero la tormenta pasó rápidamente y la canción llegó rápidamente al primer puesto en las tendencias de YouTube.

Sobre su carrera, su vida y su show habló Tini con El País previo a viajar a Punta del Este.



– ¿Qué pueden esperar los fans del show del centro de convenciones? ¿Cuánto dura el show?

– El show dura casi dos horas y la verdad es un espectáculo que me gusta mucho. Creo que no es importante cantar las canciones sino también la puesta escénica, el vestuario, las luces, las pantallas. Es un show que es más pop al principio, luego se mezcla con lo latino con las luces y los colores. Después se vuelve más acústico, romántico, es entonces que tengo un a charla, como si fuera un momento de conversación en el living con la gente. En el último bloque nos vamos directamente para los latinos para bailar y cerrar bien arriba, los vestuarios, los colores, las pantallas, las coreografías, la música, con los músicos en vivo y todas mis bailarinas. Mi propósito es que la gente la pase bien, se vaya con una sonrisa en la cara y que inspire a las persona. Me gusta que se emocionen, griten, bailen porque me conecto cuando veo que los fans se emocionan con lo que hago y creo que, tal vez, eso es lo más lindo que le pueda pasar a un artista, porque es mágico.



– ¿Cómo te sentís en de venir de nuevo a Uruguay?

– Esta será mi primera vez en Punta del Este. Ya estuve en Uruguay con el tour y la verdad que el show del Antel Arena fue uno de los mejores. Creo que también por la emoción de visitar primera vez a Uruguay con mi música. También me emocionó la idea de poder visitar este país que es tan hermano nuestro, tan cercano y poder estar ahí con todos ustedes. Me recibieron demasiado bien fue un espectáculo increíble, no lo sentí de lo bien que la pasé estando ahí arriba. Así que esta será la segunda vez y también habrán muchos argentinos, será una mezcla y ojalá lo pasemos increíble.

– Después de este show tenés como un mes de descanso sin actuaciones , ¿que vas hacer en esa etapa?

– En realidad estoy terminando mis vacaciones ahora. Me tomé unos días de descanso en Navidad y fin de año para estar con mi familia. Ahora sí vuelvo al ruedo, me voy casi tres semanas a Madrid (España) para rodar grabar “La Voz”. Después voy a preparar el personaje de una serie en Colombia que tenemos que encontrar los personajes y al mismo tiempo tiene un poco de música. Luego comienzo la gira por Europa.

– ¿Ya está marcado cuándo lanzan el tercer disco?

– El lanzamiento está un poco definido para principios de año. No sabemos aún si marzo, abril o mayo.

– ¿Cómo es un día en la vida de Tini?

– Arranque desde qué soy tan chiquitita que cuando tengo un día entero de promo, de videoclip y filmar de las 5 de la mañana hasta la hora que sea, es como que uno automáticamente se pone un chip. Lo mismo me pasa los días de show. El cuerpo entiende perfectamente qué es lo que va a pasar, lo viví tantas veces incluido con la novela y el teatro, que es como que cambio el chip y disfruto mucho de trabajar. También entiendo perfecto cuando puedo descansar y tranquilizar la cabeza. Me gusta mucho estar con mi familia y desconectar, es fundamental entender cuando es el momento, porque tampoco se puede estar trabajando las 24 horas del día. Hay que hacer una balanza para poder disfrutar las dos cosas. Me gusta mucho mi trabajo y lo hago con mucho amor que creo que eso es lo más importante no más lo que uno hace sea con amor y pasión.



– ¿Qué le diría la Tini de 22 años a la Tini de 13 años que empezó con Violetta?

– Y... lo que siempre me dijeron mis papás (que me lo siguen diciendo también) y que creo que lo más importante a la hora de seguir este camino: hay que mantener a los afectos cerca. Tener a la familia y los afectos, porque de nada sirve el éxito, el dinero o la fama si uno no tiene con quién compartir las cosas, a charlar lo que te hace bien, lo que te hace mal, que te ponen triste, lo que te pone feliz. Para mí eso es lo más importante de mi vida y además estar cerca de Dios.



– ¿Qué enseñanzas te dejó haber sido una chica Disney?

– Ellos fueron mi escuela y agradezco como realmente todo lo que me enseñaron. No sería lo mismo si no hubiese vivido todo lo que viví con ellos. De verdad, me enseñaron todo fue como una universidad para mi. No sólo la crianza en cuanto a lo profesional, el trabajo, estar predispuesto, el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio: sino también encontrar mi personalidad. Empecé siendo una nena de 13 años y estuve hasta casi los 19 años, por lo que mi crecimiento como persona lo viví al lado de ellos.





– Estás de novia con tu colega, Sebastián Yatra, ¿Cómo hacen para compatibilizar sus vidas profesionales y su relación?

– A veces estamos con tantas cosas y viajes que es difícil pero pensamos que iba a ser más difícil de lo que es. Obvio que tiene sus cosas súper complicadas por los tiempos, pero estar con una persona que está haciendo lo mismo es más fácil. Quizás alguien que no se dedique a esto no entiendan tanto. Entendemos perfecto los tiempos del otro y creo que puede acompañarte porque vivís lo mismo y eso está buenísimo . Después hay una parte que implica hablar con las personas de nuestro equipo de trabajo y encontrar el tiempo: decir esta semana no trabajamos y nos ponemos de acuerdo y nos encontramos. Vamos a intentar, una mejor solución pero ahora por lo que es este año lo venimos llevando bien.

– ¿Tendremos más colaboraciones entre Sebastián Yatra y a Tini?

– Acabamos de sacar “Oye” que es un éxito y todavía no hay en el futuro una nueva canción. Pero espero que sí, me encantaría.

–¿Qué podemos esperar de esta nueva canción “Recuerdo”?

– Ojalá sea un hit y que a la gente le guste, la disfruten, que la escuchen con sus amigos y la puedan bailar. Ese es el propósito más grande. Además, con mis videos intento tener una propuesta distinta y en este caso es diferente porque es como una ficción en la que hubo un choque y no sabemos mucho que sucedió. También me gustó mucho la sensualidad de la canción y las coreos. La idea es que una mujer la escuche y se sienta la más linda del mundo. Cada una de mis letras tiene su personalidad en cuanto formas de ser, colores, pelo o caras. Quiero que todas las mujeres se sientan seguras al bailarla.

– ¿Qué diferencias tiene esta canción con algunas anteriores?

– La canción sigue con un tono latino pero al mismo tiempo quise ponerle algo más oscuro, hay como unas campanitas que suenan al fondo del track con el que quise hacerlo un poco más oscuro. Por eso el video también tiene una estética más oscura también.