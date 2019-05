El telón de acero es digital

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A fines de enero de 2018, un alto funcionario del equipo de seguridad de Donald Trump empezó a marcar el origen del conflicto entre Huawei y Estados Unidos: "Queremos construir una red para que los chinos no puedan escuchar nuestras llamadas", señaló a la agencia Reuters. Esta aspiración marcaría el comienzo de un conflicto que los analistas calificaron como la “nueva guerra fría cibernética” o el “telón de acero digital”.

El 5G es la red del futuro. Esta conexión móvil, que será entre 10 y 30 veces más rápida que su antecesora, es tan rupturista que hará que los objetos estén conectados a Internet (heladeras, cafeteras y casas enteras) y acelere la producción de autos sin conductor.



Huawei es el principal desarrollador de esta red. Se jacta de serlo. El fabricante chino se ha encargado de decirlo una y otra vez. Antenas, soportes y la infraestructura en general de esta nueva tecnología son de la firma asiática. Es un sector en donde ya aventaja en "dos o tres años" a sus competidores, según dijo su fundador y presidente ejecutivo Ren Zhengfei.



Estados Unidos sospecha que Huawei tiene vínculos con el ejército chino y teme que la instalación de las redes de telecomunicaciones 5G en todo el mundo por parte de la empresa pueda poner en peligro los datos confidenciales, algo que el gigante chino niega.



La tensión entre la firma y el gobierno estadounidense fueron aumentando. En mayo alcanzaron (hasta ahora) la temperatura máxima: Donald Trump incluyó a Huawei en una lista negra comercial, estableciendo restricciones que complicarán que el gigante tecnológico pueda hacer negocios con compañías estadounidenses. Luego, Google dio un paso más contundente: suspendió los negocios.



Robert Tornabell, un analista internacional, dijo que se trata de una nueva "guerra fría" en torno al desarrollo de las redes móviles del 5G en la que están en juego aspectos de seguridad y de propiedad intelectual.

Los chinos no usan Google ni lo necesitan Los chinos no usan Google, ni tampoco lo necesitan. Mientras millones de usuarios tiemblan por cómo cambiarían sus vidas si no pudieran acceder con sus móviles Huawei a las herramientas del gigante estadounidense, los chinos viven en su propio ‘ciberecosistema’ y ni se acuerdan de que existe.



“Todas las herramientas que provee Google en China son provistas por empresas como Tencent, Baidú, Huawei... Absolutamente todo, los mapas, la música, los videos, los buscadores. Siempre hay una compañía que hace lo mismo en China, si no son varias”, Ervis Micukaj, ingeniero informático que trabaja en Shanghái.

El futuro del 5G.

El fundador de Huawei dijo que Estados Unidos "subestima" a su compañía y que los planes del gigante de las telecomunicaciones en su programa de tecnología 5G no se verán afectados por las decisiones de Washington para bloquearlo.



No obstante, las compañías de procesadores de EE.UU. Intel, Qualcomm, Xilinx y Broadcom, la alemana Infineon Technologies y los fabricantes de chips de memoria estadounidenses Micron Technology y Western Digital dejarán de suministrar a Huawei en cumplimiento de la orden de Trump, lo que podría demorar los planes de adopción de la red 5G a nivel mundial.



Si bien Huawei se considera el que mejor desarrolla las redes 5G, los operadores europeos empiezan el despliegue sin su ayuda. Incluso, ya anunciaron que los teléfonos del fabricante chino que tienen esta tecnología no serán vendidos. En el Reino Unido, los operadores EE y Vodafone los excluyeron de sus pedidos con vista al lanzamiento de sus redes.



Un portavoz de Vodafone explicó que se trata de "una medida temporal mientras persista la incertidumbre en torno a los nuevos modelos 5G de Huawei".

¿Autosuficientes?

El presidente chino Xi Jinping pidió lograr la autosuficiencia en "tecnologías clave" mientras decía que China se enfrentaba a una "Larga Marcha" contra los desafíos extranjeros, una referencia a una retirada estratégica -huyendo del Ejército- de los revolucionarios comunistas de 1934-35 que también se conoce como "la Gran Marcha".



Pero un impulso dirigido por el Estado es una mala idea, dijo Paul Triolo, jefe de geotecnia del Grupo Eurasia.



Triolo estimó que las principales empresas tecnológicas del mundo llegaron hasta donde llegaron porque la competencia abierta les obligó a desarrollar mejores productos y a atraer al mejor capital humano.



Y el hecho de estar conectados al ecosistema tecnológico mundial les animó a adaptar constantemente sus productos a las necesidades cambiantes del mercado para mantenerse a la cabeza del grupo, o morir.



"Es increíblemente difícil dejar de lado a los proveedores extranjeros en un sector tan impulsado por el mercado en el que hay que estar a la vanguardia, y esa vanguardia está cambiando constantemente y avanzando hacia el exterior", dijo Triolo.