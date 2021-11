Teletón, una maratón llena de emociones que superó la meta: se recaudaron $132.564.726

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una nueva jornada repleta de emociones se vivió entre la noche del viernes y la del sábado, de la mano de una nueva edición de la Teletón en Uruguay. La meta era superar los $ 121 millones conseguidos el año pasado y minutos después de las 23 horas llegó la buena noticia: lograron recaudar $132.564.726.

Fueron horas de mucho movimiento en todos los rincones del país, con cientos de voluntarios en semáforos, en esquinas, con alcancías tanto en comercios grandes como en pequeños emprendimientos. Familias enteras, estudiantes, empresas, marcas, comunicadores, abuelos y nietos, grandes y chicos: en todos los departamentos de Uruguay hubo personas que se solidarizaron para llegar a la meta.

Y las familias que durante todo el año son atendidas por la Teletón saben que la meta no es simplemente un número, al que se puede llegar o no en un día al año, sino que es un objetivo al que se llega en el día a día. La meta se cumple cada vez que un niño logra lo que parecía imposible. Las metas muchas veces comienzan siendo un sueño que parece lejano, pero gracias a la solidaridad pueden terminar siendo una realidad.

RELACIONADAS Nueva edición de la Teletón a 15 años de la creación del primer centro de rehabilitación

La maratón fue transmitida por los canales 4, 5, 10 y La Tele, además del canal de Antel. También se se pudo seguir a través de las redes sociales.

Historias que inspiran y conmueven.

El primer Centro de Rehabilitación Teletón cumplió 15 años el pasado mes de mayo, por lo que esta edición contó con varios relatos e historias de jóvenes que comenzaron a atenderse siendo niños y que hoy están estudiando en la universidad, son profesionales, están trabajando o están formando una familia.

Una de estas historias es la de Evelyn Marchicio, una joven oriunda de Los Cerrillos, Canelones, que meses atrás se recibió de maestra. “Mi mamá tuvo un parto complicado. Nací con hipoxia, que es la falta de oxígeno al cerebro, que hace que determinadas funciones no se activen, y me produjo una triplejia espástica, afectando las dos piernas y el brazo izquierdo”, contó, por lo que hoy se moviliza con un bastón.



Desde niña comenzó con hidroterapia, fisioterapia y diferentes actividades. “Gracias a la Teletón mi recuperación fue muchísimo más rápida que si la hubiera hecho en otro lugar o en mi casa, porque iba todos los días”, dijo.



Para Evelyn es imprescindible que junto con la atención que reciba una persona con discapacidad haya contención: “Eso es sumamente importante para que pueda recuperarse o mejorar lo más posible en su vida, para que pueda ir a la escuela, al liceo, trabajar, hacerlo que le guste de una mejor manera”.



El 16% de los uruguayos tiene algún tipo de discapacidad. Solo tres de cada diez de estos niños avanzan más allá de 6° año de escuela.

"Un lugar lleno de gente dispuesta a ayudarte"

Otro de los muchos relatos que en las últimas horas se compartió en la jornada solidaria que se realizó en Uruguay es la de Joaquín y Anna, padres de Inés.



La pequeña aún no tiene un diagnóstico. Su madre contó que lo que se sabe es que “hay algo a nivel genético. La alteración que tiene no está reportada, no hay otro caso en el mundo. Entonces no tenemos un pronóstico. Lo que hacemos es ir trabajando sobre lo que ella va mostrando, que en su caso son convulsiones, retraso en el desarrollo y la hipotonía”, señaló.



Y agregó que “Teletón es un lugar lleno de gente dispuesta a ayudarte, que tienen un montón de conocimientos. No solo se ocupan del niño, sino de toda la familia con apoyo emocional y también en temas burocráticos o de trámites, que muchas veces uno no conoce”.

En esta nueva edición de la Teletón la solidaridad de los uruguayos se hizo presente, para que llegar a la meta siga siendo un sueño cumplido en el día a día de las familias que concurren a la fundación.