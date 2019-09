Sitios web de árbol genealógico: ¿Cómo funcionan y cuáles son sus usos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando Estefanía, de 31 años, descubrió un sitio web para hacer su árbol genealógico no lo pudo creer. Fue una de sus primas hermanas, que vive en el exterior, la que le mostró sus resultados y acceder al servicio la llevó a develar algunos mitos familiares.

Desde niña, siempre había escuchado que era pariente de Domingo Faustino Sarmiento: presidente argentino, cuya tumba es una de las atracciones del Cementerio de Recoleta en Buenos Aires. Su padre se lo contaba animado, pero que cada vez que hacía referencia a eso, se le reían. Sin embargo, en el servicio descubrió que su tátara tátara abuela era hermana del célebre mandatario argentino.



En servicios como Family Search, My Heritage, Ancestry o Geneanet también aparecieron otros ancestros. Siguió su rastro hasta 1600. Encontró otros familiares que vivieron en el mismo pueblo de España durante siglos antes de emigrar a Uruguay; también halló primos segundos de su padre en Hungría y descubrió que su tátara abuelo aparecía en los registros con un nombre en castellano, pero era oriundo de Gales y su nombre era Rowland y no Rolando.



Algo similar le sucedió a Rosalía, uruguaya nacida en la frontera con Brasil, quien descubrió familiares en Argentina y logró fusionar su árbol genealógico con el de ellos, ponerse en contacto con primos que no conocía y enterarse de qué pueblo provenían sus ancestros desde Francia. Tanto Rosalía como Estefanía investigaron su genealogía: es decir, la búsqueda de ancestros en línea a partir de registros públicos.

¿Cómo funcionan?

En la era de internet, los sitios web de linaje o genealogía familiar reúnen datos de registros civiles –de Uruguay incluido–, migraciones y hasta iglesias de todas partes del globo y hasta permiten contratar investigadores.

Esos datos pueden servir para reconstruir hasta el más extenso de los árboles genealógicos y descubrir los caminos de familias desmembradas, especialmente en sociedades como las uruguayas sobre las que popularmente se dice que sus ciudadanos “bajaron de los barcos” debido a grandes movimientos migratorios a principios de siglo y luego de las guerras mundiales.



Internet se convierte en un gran aliado gracias a la digitalización de millones de páginas de documentos: en sitios como Family Search –propiedad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días– cualquiera puede acceder a registros escritos a mano en 1800 o incluso de fechas anteriores, por ejemplo, de bautismos, matrimonios y defunciones registrados y saber quiénes fueron los padrinos de su tátara abuelo, por ejemplo.



Entre los sitios que aparecen como destacados en este campo figuran My Heritage –con una comunidad de más de 82 millones de usuarios–, Ancestry o Geneanet, aunque no son los únicos. Todas estas páginas ofrecen la oportunidad de crear un árbol genealógico de manera gratuita. Sin embargo, el negocio de estas páginas está en las suscripciones con costo a las que acceden los usuarios.



El pago debe realizarse cuando la investigación avanza o se encuentran coincidencias en los archivos; en ese caso, los usuarios son tentados para acceder a más información. Además, las suscripciones permiten crear árboles familiares más grandes, rastrear coincidencias con otras líneas cargadas en el sitio y acceder a mucha más información.



Los precios de las suscripciones varían en función del servicio que elija pagar: la mayoría rondan los US$ 20 mensuales o los US$240 anuales.

¿Análisis genéticos online?

Otro de los puntos con los que cuentan estos sitios web es con análisis de ADN, una nueva industria en pleno crecimiento y que genera ganancias por dos razones: porque permite conocer efectivamente el linaje y, al mismo tiempo, permite hacer un mapeo y detección de genes que favorecen ciertas enfermedades.



Hay varios proveedores de tests de ADN por correo: Family Tree DNA, My Heritage, tellmeGen, National Geographic Geno 2.0, Living DNA y AncestryDNA son los más populares.



My Heritage, por ejemplo, ofrece los kits por unos US$59 y asegura que, gracias a este test, alrededor de 107 millones de usuarios de todo el mundo han conocido sus orígenes étnicos.

Un poco de saliva tiene células para identificar ADN.

Los kits de ADN de este sitio incluyen hisopos con los que se deben rascar las mejillas entre 30 y 60 segundos y luego se envían en un sobre. Los resultados tardan de cuatro a seis semanas en estar listos y existen casos en los que les ha permitido a personas descubrir su familia biológica.



En tanto, los tests de ADN y Salud que ofrece My Heritage buscan marcadores genéticos para diferentes enfermedades como afecciones cardíacas, diabetes de tipo 2, cáncer de mama y otras patologías; estos cuestan US$149.



Por otro lado, en el caso de los tests que ofrece Ancestry, los precios rondan entre los US$99 y US$119 y prometen ayudar a conocer los orígenes geográficos y étnicos de quienes toman el test. Además, según el sitio, las pruebas genéticas pueden ser comparadas con más de 100 millones de otros árboles genealógicos y el ADN se recolecta de las células presentes en la saliva.



Además, la prueba más clara detecta marcadores genéticos para conocer el color y tipo de cabello, predisposiciones genéticas a rechazar ciertos alimentos o tener ciertos problemas de salud, entre otros.



En 2018, la Policía de California identificó a un asesino en serie tras vincular la evidencia de ADN de los crímenes con la información genética contenida en un

¿Dónde encuentran la información los uruguayos?

Los uruguayos que deseen investigar su pasado podrán encontrar a sus familias en los árboles genealógicos de otros usuarios –en general, los sitios avisan cuando existen coincidencias con nombres, apellidos, orígenes y otro tipo de información–, así como otros registros más formales.



Uno de las fuentes más grandes de información proviene de lápidas; esta conforma un índice global de entierros que cuenta con millones de nombres de todo el mundo.



Además, a nivel local, los sitios cuentan con acceso a más de 679 mil entradas del Registro Civil Uruguayo de entre 1870 y 1930; bautismos registrados en Uruguay entre 1750 y 1900, con más de 411 mil entradas y unos 68 mil matrimonios de entre 1840 y 1900, de registros específicos.



Los datos del Registro Civil a partir de 1930 no fueron liberados aún para estas webs de genealogía familiar; sin embargo, si se cuenta con datos de padres, abuelos y bisabuelos es bastante sencillo trazar los linajes en línea.



Más populares. De algunos países, como Estados Unidos, es más fácil acceder a información porque los documentos fueron digitalizados: desde ingresos y egresos a ese país, hasta entierros, matrimonios y menciones en los diferentes diarios.



En el caso de los países europeos hay linajes que pueden ser rastreados al siglo XV y XIV. Este tipo de rastreo es posible dado que en esos lugares los bautismos, matrimonios y hasta los censos eran realizados desde muy temprano por las diferentes comunidades parroquiales.

En estos servicios en internet, millones de usuarios cargan sus datos y cada vez más personas descubren cuál es su verdadera genealogía familiar.

La curiosa historia de Justin Bieber, Avril Lavigne y Ryan Gosling

Hace menos de un mes el cantante canadiense Justin Bieber realizó una curiosa publicación: reveló que según el sitio Ancestry es primo de la cantante Avril Lavigne y del actor Ryan Gosling.



Bieber compartió una captura del diagrama de Ancestry.com que muestra su relación con las otras dos celebridades canadienses. En el mensaje escribió: “Descubrí que estoy relacionado con Ryan Gosling y Avril Lavigne; este es el mejor día de mi vida... parece súper legítimo en ancestry.com”. Sin embargo, la relación es muy distante: 11° primo con Gosling y 12° con Lavigne. Al parecer, los tres provienen de la relación entre Mathurin Roy y Marguerite Biré.



La página web explicó: “Los undécimos bisabuelos de Bieber son los décimos bisabuelos de Gosling. Y la familia inmediata de Lavigne se separó del tercer primo de Justin, que a su vez está a nueve generaciones de diferencia del cantante”.



“Voy a organizar la cena de Navidad de este año”, comentó Avril Lavigne.