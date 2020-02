Los secretos de los blogueros que trabajan viajando por el mundo: ¿Cómo hacen?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Siete de los blogueros de viajes y turismo más importantes del Cono Sur visitaron Uruguay en el marco del encuentro Punta Blog Trip 2020.

El País conversó con algunos de ellos para hacerles muchas preguntas, y por supuesto entre ellas, esa que todos, el que más o el que menos, les quieren hacer: ¿Cómo se hace para viajar por el mundo trabajando?



No, no viven de “vacaciones” como muchos dicen, ni todo es fácil. En esta nota, cuentan cómo viven el trabajo de sus sueños, pero también derriban algunos mitos.

"La vida nómade", diario de una chilena por el mundo.

Francisca Opazo es una periodista chilena, creadora del blog “La vida nómade”, donde plasma sus experiencias viajeras de los últimos 10 años. Ya visitó más de 50 países.



Sí, recorrer el mundo trabajando se puede, y hay distintas maneras de hacerlo. “Lo mío se basa, en su mayoría, en escribir contenido. Tengo clientes diversos y mi condición es siempre la misma: no me encierro en una oficina”, señaló.



Fran, como le dicen y se presenta, escribió para distintos medios, da clases y charlas sobre marketing digital y redes sociales, y trabaja de manera remota para clientes de todo el mundo, entre ellos para la Promoción Turística Oficial de Chile, hoteles y agencias de viaje.

Francisca se apoya mucho en las redes sociales y le gusta mostrarse transparente ante sus seguidores, que son más de 30 mil solo en Instagram. Asegura que hay que ser coherente con el objetivo que uno tiene: “Yo podría ser mucho más ´exitosa´ mostrando el escote y ganando seguidores de forma fácil, pero no estaría llegando al público que me interesa”, explicó.



Otro aspecto a tener en cuenta para este tipo de trabajos, dijo, es que “uno tiene que recomendar cosas y lugares que conoce. Si yo recomiendo una maleta que uso y me gusta por su relación precio calidad, y tú la compras, vas a estar satisfecha y probablemente sigas mis otros tips. Me estoy ganando tu confianza y vamos a construir una relación, una comunidad. Pero si recomiendo algo que se rompe al primer viaje, ¿qué vas a pensar? Que soy una vendida. Hay algo que yo nunca voy a traicionar y es mi ética”.



Haciendo magia en el camino.

Aldana Chiodi (43) y Dino Feldman (49) son argentinos y ya visitaron 52 países. Comenzaron su aventura hace una década y a los cuatro años nació su hijo Tahiel (6), quien hoy viaja con ellos a todas partes.

Hace 10 años ella renunció a la editorial en la que trabajaba y Dino dejó atrás su pequeña empresas de sistemas. Vendieron el auto, alquilaron su apartamento y se fueron a recorrer el mundo: aquel primer viaje duró 18 meses y estuvieron por Europa, parte del sudeste asiático, luego también Venezuela. Desde entonces no pararon.



¿Cómo logran viajar trabajando? La respuesta es: haciendo magia. El nombre de su blog es “Magia en el camino” y, aunque hacen de todo un poco para solventar los gastos (tienen libros publicados, generan ingresos con publicidad), básicamente hacen shows de magia en escuelas, hoteles, y cualquier lugar del mundo en que se los permita. Alientan a que otras familias con niños a que se animen a viajar.

Periodistas y viajeros.

Marcelo Borrego (44) y Carla Fernández Moores (39) son una pareja de periodistas argentinos que comparte su pasión por viajar. Hace 15 años están juntos y crearon el blog “Periodistas viajeros” para contar sus experiencias. Ya llevan recorridos 85 países.

Marcelo fue al grano: “Este es el mejor trabajo del mundo, por lo menos para nosotros, pero hay que pensarlo antes de lanzarse a vivir de esta manera, porque como todo tiene su cosas lindas y sus cosas complicadas”. Agregó que hay muchos trabajos que permiten este estilo de vida viajero: “La modalidad de los nómades digitales es trabajar desde cualquier lugar del mundo con solo tener conexión a internet”.



Dentro del “lado B” de ser un periodista viajero, dijo que por ejemplo, colocaría “cosas que tienen que ver con la organización: hay que estar siempre alerta, trabajamos los fines de semana porque uno tiene que estar pensando en la semana siguiente, hay que armar la valija y cuando uno se de viaje unos días es divertido, pero cuando el viaje dura meses hay que estar pensando en la valija, los documentos, los pasajes…pero para nosotros todo lo demás que dan los viajes lo compensa”.

Una brasileña por el mundo.

La periodista brasileña Lucila Runnacles (43) es la creadora del blog “Viajem Cult”.



Ya conoció unos 60 países, pero “nunca he llevado mucho la cuenta”, dijo.

Hizo voluntariados en países como Grecia y por eso pone su foco en alentar a que otras personas se animen a hacer este tipo de viajes con el objetivo de dejar una huella positiva en los lugares que uno visita.

Lucila es otra convencida, y lo demuestra con su experiencia, de que viajar por el mundo trabajando sí se puede: “Es además un buen ejercicio para que uno conozca sus fortalezas y pueda trabajar de eso. Si habla más de un idioma, puede hacer traducciones. Si le gusta el trato con el público, puede hacer intercambios de hospedaje trabajando en un hostel. Hay muchas maneras de hacerlo”, dijo.



“Yo, por ejemplo, hace seis meses que estoy trabajando para una aplicación de Inglaterra y puedo estar en cualquier parte del mundo haciéndolo. Donde hay internet, estamos salvados”, dijo, entre risas.



“Hay gente que dice que no tiene dinero para viajar y no se anima. Pero muchas veces esa es una limitación que uno mismo se pone. Muchas veces si tenés para el pasaje y algo más de dinero guardado, después encontrás la forma. O te quedás en casas de personas que conocés, o trabajás a cambio de hospedaje, hay miles de maneras en que uno puede hacerlo y la experiencia que te da un viaje es para toda la vida”, sostuvo la brasileña, “sin hablar de las amistades que uno hace por el camino, que es la mejor parte”.

Un encuentro para conocer Punta del Este El Punta Blog Trip 2020 fue organizado por Carina Fossatti, licenciada en comunicación y creadora del blog de viajes y turismo Hillstoheels, y Rossana Freda, comunicadora, docente y colaboradora honoraria de la promoción turística del balneario. Se hizo del 10 al 13 de febrero y el objetivo de este encuentro, contaron las uruguayas, es incrementar la información presente en el ciberespacio respecto a este destino y las distintas propuestas que ofrece, varias de ellas disfrutables durante todo el año.



Durante el verano Punta del Este es uno de los destinos más visitados por turistas que llegan de todas partes del mundo, pero la afluencia de visitantes suele reducirse durante la media estación. Sin embargo, el departamento de Maldonado tiene atractivos disfrutables durante todo el año: viñas y bodegas, restaurantes de alta gastronomía, galerías, museos y espacios naturales para actividades de ecoturismo, entre muchas otras atracciones.



Fossatti y Freda apuestan a repetir este evento en el futuro y están convencidas que si hay una mayor cantidad de información disponible digitalmente sobre esas opciones, “la afluencia de visitantes podría incrementarse durante todo el año, rompiendo así con la histórica estacionalidad la temporada puntaesteña”.

¿El "trabajo perfecto?

Los blogueros de viaje que en estos días visitaron Uruguay intentan derribar mitos que hay alrededor de su trabajo.



A veces deben poner sobre la mesa el “lado B” de este estilo de vida que los tiene constantemente armando valijas, pensando en documentos, pasajes, fechas.



Trabajan los fines de semana, dicen que no es tal “perfecto” como puede verse del otro lado de la pantalla y que muchas madrugadas los encuentra en la habitación de un hotel escribiendo o editando fotos. No quieren que idealicen sus vidas, pero no lo pueden negar: para ellos este es “el mejor trabajo del mundo” e invitan a los amantes de los viajes a que se animen a largarse a la aventura.