Puertas adentro: apps y sitios para aprender jugando en estos días en los que no hay clases

No son vacaciones: desde un primer momento las autoridades lo dejaron claro, porque lo importante es quedarse en casa para poder entre todos frenar la expansión del coronavirus, que desde hace semanas causa estragos en el mundo entero, pero recién en los últimos días hubo confirmación de los primeros casos en Uruguay. No son vacaciones, pero para los más chiquitos de la casa que no tienen clases es difícil entender la importancia de seguir una rutina y no descuidar los estudios, por lo que el papel de los padres es fundamental.

En estos días de cuarentena, en el que al menos durante 14 días estarán cerrados todos los centros educativos del país, hay diferentes aplicaciones móviles, sitios web o acciones en redes sociales que están pensadas para combatir el ocio.

La Biblioteca País es uno de los aliados para motivar la lectura de toda la familia: solamente con el número de cédula de identidad cualquier uruguayo puede acceder a esta plataforma en la que hay libros de todo tipo, incluido material de estudio. En este caso no es necesario contar con un dispositivo Ceibal para usarla, ya que se accede desde cualquier teléfono celular, tableta o computadora.

En este espacio virtual hay más de siete mil contenidos, entre ellos audiolibros, videos, materiales didácticos y lectura recreativa para todas las edades.

Plan Ceibal puso a disposición de sus usuarios varios recursos tanto para docentes como para estudiantes, así como programas a distancia para ayudar a mitigar los efectos de la suspensión de clases. Se calcula que el 85% de los estudiantes uruguayos de Primaria y Ciclo Básico asisten a centros educativos públicos y pueden acceder desde sus hogares a estos contenidos desde su dispositivo Ceibal.

En el sitio web del plan se destaca que la navegación en sitios .edu.uy no consume datos de los planes con limitaciones de gigas de Antel.



Entre las opciones que tienen los más chicos para divertirse y aprender está Anselmo quiere saber, una serie de animación multi-plataforma orientada a niños de entre 4 y 9 años, así como también a toda la familia y los docentes que acompañan a los pequeños en su desarrollo en distintos ámbitos.



El personaje principal, Anselmo, es un niño curioso que no le teme a nada. Le encanta experimentar y junto a sus amigos, Milton (una mascota que habla), Ramona (una niña muy creativa) y Marco (un niño con gran imaginación), viven las más locas aventuras, en el marco de las que se harán preguntas sobre temas de su entorno.

Dentro de Plan Ceibal se puede acceder también al área de enseñanza de inglés, en la que hay una propuesta de continuidad con docentes remotos para cada grupo. También hay recursos educativos digitales como, por ejemplo, videos, lecturas, infografías, podcasts, etc.



En un apartado especial, además, el sitio del Plan Ceibal cuenta con un espacio de difusión de información sobre el coronavirus: es un recurso educativo abierto y se mantendrá actualizada la información sobre buenas prácticas y todo lo que hay que saber sobre la situación.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) propone compartir cultura e ideas en esta oportunidad. Por eso propuso utilizar la Biblioteca Digital Mundial para acceder a través de la misma a manuscritos, libros, fotografías, y así acercarse a diversos tesoros culturales del mundo. Se trata de materiales culturales de todos los países disponibles de manera gratuita, multilingüe y de fácil acceso.



Se puede hacer así una visita virtual, por ejemplo, por obras de pueblos indígenas, mapas manuscritos de antiguas regiones del mundo, retratos de figuras históricas como Thomas Jefferson, o un libro que trata del código correcto de conducta de un caballero, escrito en francés cerca de 1410 por Christine de Pisan, la primera prolífica y respetada escritora europea.