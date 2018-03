"Prohibido bailar o bambolearse" en un concierto en Arabia Saudita

El concierto será ofrecido el 30 de marzo por la estrella egipcia Thamer Hosny en Yedá, la gran ciudad del oeste saudí, situada a orillas del mar Rojo.



"Damas y caballeros, abrochen sus cinturones", ironizó un usuario en Twitter. "Los pasillos y los asientos estarán equipados con detectores. Quienquiera que piense en menearse será expulsado", agregó.



"No bailar y no bambolearse en un concierto es como poner hielo al sol y pedirle que no se derrita", se podía leer en otro tuit.



Arabia Saudita, que se está abriendo progresivamente bajo el impulso del joven príncipe heredero Mohamed bin Salmán, acogió en los últimos meses una serie de conciertos de artistas como la libanesa Hiba Tawaji y el compositor griego Yanni.



Durante algunos espectáculos, hombres y mujeres bailaron juntos, provocando escenas que hasta hace poco eran inimaginables.



Cada año, los sauditas gastan miles de millones de dólares para ir a ver películas y visitar parques de atracciones en centros turísticos vecinos como Dubái.