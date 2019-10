Probamos el iPhone 11 Pro y te contamos qué deberías esperar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El iPhone 11 Pro aún no llegó a Uruguay pero se espera que dentro de los próximos meses, ese modelo y su hermano menor, el iPhone 11, comiencen a ser comercializados en la región.

Sin embargo, previo al arribo del nuevo dispositivo móvil, El País tuvo acceso al modelo Pro y esto fue lo que descubrimos.

En primer lugar, hay que considerar que el iPhone 11 Pro busca captar un público más profesional, razón por la cual el foco y sus principales mejoras están en su cámaras.



Con un precio base de US$ 999 más impuestos –que comprándolo en California, por ejemplo, queda en un precio final de US$ 1.091– para los modelos de 64GB, es uno de los modelos más caros de la gama iPhone, solo superado por la versión más grande del mismo modelo: el 11 Pro Max.

En Mercado Libre Uruguay, algunos vendedores ya ofrecen el móvil con un precio base de US$ 1.560, mientras que aún no conocemos cuánto saldrá en las compañías de telefonía móvil.

¿Qué se mantiene?

A primera vista, el flamante teléfono comparte algunas características con los modelos anteriores; iPhone X (2017) y iPhone XS (2018). El tamaño y la pantalla con tecnología OLED son iguales a sus predecesores: 5,8” con 2436 por 1125 píxeles, con una resolución de 458 ppi.



Los auriculares que incluye este modelo son los tradicionales con el conector lighting, aunque todo apunta a conexiones inalámbricas de cara al futuro, dado que Apple apuesta a sus AirPods.

Vista del iPhone 11 Pro con Filmic Pro. Foto: Captura

Internamente, a nivel de software corre con el nuevo sistema operativo iOS 13, que fue liberado para los usuarios de iPhone el pasado 19 de septiembre –junto con la salida a la venta de los nuevos modelos de teléfono– y al que este modelo permite sacar mejor provecho.



Al igual que versiones anteriores, la actualización al iOS 13 permite incorporar el modo oscuro, algo que era muy anticipado por los usuarios y que progresivamente adaptan las aplicaciones.

¿Qué novedades hay?

Al abrir la caja del nuevo iPhone 11 Pro se ven dos cambios sustanciales: ahora hay un cargador de 18W con toma USB-C y un cable USB-C a lighting –el puerto de carga que iPhone incorporó en 2013 desde su modelo 5–; hasta el modelo 11 se incluía un cargador de 5W.



Tras extraer el smartphone de la caja, la principal novedad está al darlo vuelta: el vidrio de atrás es de acabado matte –la empresa promete mayor resistencia que los iPhone X y XS– y sus tres cámaras, las estrellas del dispositivo.



Enfocándonos en lo estético y práctico, el espacio de las cámaras aumentó al doble, algo que implica que las carcazas de los modelos anteriores –como el X y XS– ya no sirven para este dispositivo.



Desde el punto de vista de la calidad de la fotografía, la presencia de tres cámaras permite realizar imágenes con tres ópticas claras y diferentes: una de gran angular, que implica que permite captar imágenes más amplias que logran resultados similares a los de una GoPro con un ligero efecto ojo de pez; una cámara con zoom in y out de 2x, que permite acercar los objetos hasta dos veces sin modificar la imagen; y la cámara normal, que incluye un amplio ángulo pero que es similar a las que ofrecían los teléfonos similares hasta el momento.

Con estas nuevas cámaras, Apple dice adiós a uno de sus grandes debes: la fotografía nocturna. Salvo para la gran angular, el teléfono incluye una función en modo nocturno que deja el obturador abierto y, al mismo tiempo, no genera el efecto de foto movida porque combina las imágenes hasta lograr un mejor resultado.

Además, si bien este modo noche se activa automáticamente, si se pulsa sobre su icono, puede intensificarse o desactivarse a gusto del usuario.

Otra de las características claves de la nueva cámara está en el HDR. Hasta el modelo X, esta característica era automática, algo que mejoró con el XS; pero para este modelo promete obtener mejores resultados al reconocer de manera más inteligente los elementos que aparecen en las fotografías.

La cámara frontal tiene también una mejora. Al margen de las selfies en slow motion que no tienen una utilidad clara, tradicionalmente la cámara frontal del iPhone se caracterizaba por resaltar todos los defectos de la persona; sin embargo, ahora la nitidez y balances hacen que las imperfecciones se vean de una manera diferente a las del pasado.

Desde el punto de vista de la toma de video, el resultado es impresionante: ahora la cámara es capaz de capturar videos en 4K, lo que implica una mejor calidad e incluso con algunas aplicaciones avanzadas permite controlar las diferentes cámaras independientemente para generar contenido más profesional.



La pantalla no es diferente de las versiones anteriores; sin embargo, la del iPhone 11 Pro tiene mayor brillo y le dice adiós al 3D Touch, abrazando al Haptic Touch que fue presentado con el XR. Este da funciones diferentes a la pantalla según los toques.

Así se ve el lente súper gran angular. Foto: Mariana Malek

Si se analiza el software, la aplicación de Cámara es la que aporta uno de los principales cambios, aunque no es necesariamente significativo: una nueva opción para el modo retrato, disponible también para los modelos X y XR; y la opción de elegir manualmente con qué cámara se desea sacar la foto . Esto le brinda al usuario un mayor control de los resultados en la toma de imágenes.



Por otro lado, la nueva cámara que agrega este modelo hace que sea un poco más pesado en la mano, aunque, en realidad, pesa 10 gramos más que su antecesor.

Uno de los puntos a favor que tiene el modelo Pro es la larga duración de la batería: en una jornada que incluyó reproducción de videos, descarga de aplicaciones y toma de fotografías, la batería llegó hasta la noche.



Imagen con zoom óptico 2x. Foto: Mariana Malek

¿A quién le sirve cambiar el iPhone?

Saltar de un iPhone X, XR o XS al iPhone 11 Pro implica un salto de calidad; no obstante, en algunos aspectos no es significativo. Para el usuario común, cuyo foco no está en la producción de contenido, muchas de las ventajas del modelo no son necesarias.



Pero quienes utilizan las imágenes y videos en su rutina diaria adquieren un terminal que les permitirá hacer más y mejores productos.

Para los usuarios de modelos anteriores al X, XR y XS, el iPhone 11 Pro puede suponer un cambio positivo en muchos aspectos.



Finalmente, queda por ver cómo funcionará el Deep Fusion que Apple anunció con bombos y platillos —que a través de difetentes imágenes creara una con mejor calidad— pero que será liberado con una nueva actualización del sistema operativo.