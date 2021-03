¿Cuándo podremos volver a viajar, según Bill Gates?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante este primer año de pandemia nos adaptamos, aprendimos nuevas maneras de trabajar, estudiar y relacionarnos. Pero, una de las actividades que más se extrañan es el poder viajar libremente. Al respecto de eso, Bill Gates nos ofrece una nueva predicción.

El cofundador de Microsoft ha sido muy activo en los temas relacionados al COVID-19. En 2015 vaticinó una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, el año pasado predijo que la primera vacuna en recibir las certificaciones sería la de Pfizer. Y, en general, a lo largo del 2020 opinó sobre cómo debería enfrentarse la crisis y destinó millones de dólares, desde su fundación Bill y Melinda Gates, a estudiar el coronavirus. Pero el empresario también ve hacia el futuro.

En una entrevista que sostuvo con Andrew Ross Sorkin, periodista de CNBC y The New York Times, a través de la red social de salas de audio Clubhouse, Gates opinó que no debemos cantar victoria todavía pues será recién en 2022 cuando podremos volver a viajar y retomar nuestra vida de la forma más cercana a la normalidad.



La razón por la que el empresario considera que aún faltan meses para poder retomar todas nuestras actividades es que las vacunas no están llegando con la misma rapidez a todo el mundo. De hecho dijo que si bien en Estados Unidos la situación de la oferta va bien, es necesario que tanto las vacunas como los medicamentos de tratamiento contra el coronavirus se suministren en los países ricos pobres.



Incluso comentó que él, que ya tiene la segunda dosis de la vacuna, seguirá cuidándose usando tapabocas y obedeciendo las medidas de sana distancia.



"Recibí mi segunda inyección hace una semana. Es la única vez que he estado agradecido por ser una persona tan mayor: 65 años. Pero quiero dar un buen ejemplo. Si estás vacunado, aún puedes transmitir. No es tan probable, pero todavía existe la posibilidad de transmisión. No voy a dejar de usar mascarilla ni de tener cuidado, sobre todo con las personas mayores que no se han vacunado”. También dijo que pasa mucho tiempo con su familia que son lo suficientemente jóvenes como para que aún no estén vacunados por lo que mantendrá sus precauciones.