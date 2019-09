Bien "pochos": los postres suculentos que todo amante de lo dulce debe probar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hace unos años, los uruguayos con más agallas iban a un restaurante y se animaban a pedir una Copa Melba, que sigue más vigente que nunca: altísima, con helado, crema doble y durazno. Otros eligen darse un gusto con los churros rellenos de dulce de leche, con cantidades que rozan un “demasiado” y se chorrea por las puntas. En nuestro país siempre hubo postres empalagosos, con combinaciones recargadas como el postre Chajá o el flan con una buena cucharada de dulce de leche.

Pero desde hace un tiempo viene creciendo una tendencia que llegó de tierras norteamericanas y es el de los postres abundantes, con una combinación explosiva de ingredientes; como se dice de entrecasa: bien “pochos”.



Es así que los locales se adaptaron a nuevos formatos y hoy por las calles de Montevideo se habla de milkshakes, de cakes, cookies y otras variedades de postres que salen de lo común. Pero de conservadores, en este aspecto, nada: los uruguayos reciben muy bien estas opciones.



Aquí, cinco de estos postres “pochos” que se pueden encontrar en la capital uruguaya:

Milkshakes.

Milkshakes. Foto: Pecana

Los milkshakes, también conocidos como batidos o malteadas, son bebidas icono de Estados Unidos desde hace años y de a poco están llegando a rincones del mundo donde nunca antes se habían consumido, como por ejemplo, a Uruguay.



En uno de los lugares que se puede conseguir los mejores y con más producción es en Pecana: tienen flores comestibles, algodón de azúcar, donuts, gomitas, galletitas, chocolate. Uno de los más pedidos es de unicornio: decorado con orejitas y el cuerno de este animal mítico que está tan de moda en todo.



La base puede ser de diferentes sabores: banana, frutilla, chocolate, vainilla, dulce de leche. Todos vienen con el vaso decorado con un poco de chocolate, más varias de las cosas que se nombraron anteriormente.



Dirección: Pecana Pocitos en Carlos María Maeso 2778, Pecana Punta Carretas en Guipúzcoa 3130.

Horarios: en Pocitos de lunes a sábados de 11 a 20 horas, en Punta Carretas lunes, martes y domingos de 11 a 20 y de miércoles a sábados de 11 a 00 horas.

Teléfono: 27088745-27101328

Redes sociales: Facebook o Instagram

Precios: Los milkshakes salen $190 los comunes y $340 los de unicornio.

Cookies con mucho rock.

Rock and Cookies. Foto: Rock and Cookies

Galletas artesanales cargadas de rock: esa es la promesa de Rock and Cookies. Ofrecen galletas tipo americanas con variedad de toppings. Dicen que “si probás una, las querés todas”, y es así porque no hay manera de errarle: cada uno puede hacerlas a su gusto.



La clave parece ser mucho chocolate, mucho dulce de leche y combinaciones que resultarán irresistibles. ¿Por ejemplo? Trozos de chocolate con leche o blanco, mini galletitas Oreo, confites, hasta pequeñas porciones de brownie.



Algunas cantidades son “casi obscenas”, como dicen sus creadores, y una de las más cargadas es la que llaman la “Cookie Burguer”: galleta abajo, crema, brownie, dulce de leche, galletas Oreo, otra vez crema y otra galleta arriba, sin olvidarse de un generoso trozo de chocolate con leche.



Andrea Urbina contó que la idea surgió hace aproximadamente un año a raíz de las nuevas tendencias y buscando innovar: “Queremos brindar un producto de calidad, con un toque personal y usando los mejores ingredientes”.



“Nuestro secreto es el rock, sinónimo de pasión y amor a los hornos. Nos caracteriza el exceso, porciones inmensas y el chocolate ilimitado. Rock and cookies es más que una galleta, es un producto que busca sorprender”, agregó.



Trabajan por encargue y también están en ferias y eventos.

Teléfono: 094 962 527

Redes sociales: Instagram

Precios: a partir de los $65 hasta los $300, hay varios tamaños.



Cake pops. Foto: Cake pops

Una porción de torta bañada con lo que se te ocurra: en Cake Pops ofrecen una base de torta helada que puede ser de chocolate tipo brownie, cheesecake, Oreo, carrot cake o cookies. Sobre el baño de chocolate, que puede ser blanco o negro, se le puede añadir cualquiera de los 18 toppings disponibles, entre los que hay: dulce de leche, gotas de chocolate, gomitas, confites, cereales, galletitas, frutos secos, merengues. Pero no termina ahí: se le puede agregar salsas de dulce de leche, nutella, maracuyá, frutos rojos, caramelo.



Ignacio Gajer, el creador de Cakes Pops, dijo que la idea es que cada uno “pueda armar el postre de sus sueños”. También tienen waffles y el concepto es el mismo: se hace en el momento y el cliente puede ponerle arriba lo que prefiera.



“La gente se anima a probar, el público es mucho más amplio de lo que nos imaginábamos, porque pensábamos que iban a ser más que nada niños y en realidad el público que más lo consume tiene entre 15 y 30 años”, sostuvo.



Dirección: están el Mercado del Inmigrante (San José 1312) y en Next Punta del Este (Calle 27 y Gorlero) durante la temporada de verano. También se los puede contratar para eventos privados.

Teléfono: 098316111

Mail: [email protected]

Redes sociales: Instagram

Precios: Las porciones de torta se puede comprar a partir de los $180 y $220, y los waffles a partir de los $150.



Individuales "contundentes".

Individuales. Foto: Dulce Sofía

El amor a lo dulce llevó a que una estudiante de Ciencias Económicas de 23 años a transitar el rumbo de la cocina y lo hace muy bien con la marca Dulce Sofía: sus individuales (tortas en tamaño pequeño, o no tan pequeño, pero pensadas como para una persona) son un éxito y aunque primero los vendía a través de redes sociales este año inauguró su Ventanita Mágica Sofía Dulce Sofía (VMSDS), así que ya hay un lugar para que los clientes pueden pasar a buscar las cosas deliciosas que hace.



El dulce de leche es casi su religión, pero dice que el ingrediente secreto es el amor con el que cocina, aunque reconoce que cuando hace un tiempo escuchaba a otros cocineros decir eso pensaba que “era verso”.

Sofía te promete que si probás uno de sus individuales te vas a dar “el gustito más rico de la galaxia” y para eso cuenta con varias opciones: Sorry not sorry (brownie, dulce de leche, cookie y frosting de colores), Chal-chi-chón (salchichón de dulce de leche, dulce de leche, crocante y chocolate blanco) o Cookie cake (cookies, dulce de leche, frosting de queso crema y chocolate), por nombrar algunas. También su promesa es que cada una viene con una cantidad tentadoramente “contundente” de cosas, sobre todo de dulce de leche.



Dirección: Joaquín Núñez y Miñones (para llevar).

Horario: de martes a viernes de 14 a 19, sábados de 12 a 16 horas.

Teléfono: 099 422 363

Redes sociales: Facebook e Instagram

Precios: Hay individuales a partir de los $350 y $400.



Sandwichurros.

Sandwichurro. Foto: Facal

¿Amante de los churros? ¿Y del helado? Si ambas respuestas son afirmativas, el tradicional bar Facal es visita obligada: desde hace poco más de un año ofrecen el sandwichurro. Sí, un churro tibio y azucarado abajo, helado al medio (sabor a elección) y churro otra vez, arriba.



Federico Celsi, propietario de Facal, destacó que el helado es elaborado artesanalmente por el bar y recomendó probar el de dulce de leche.

El sandwichurro es servido en un plato, con cuchara y tenedor. Sí, van a hacer falta ambos cubiertos. Aunque podés pedirlo para llevar si te animás a caminar comiéndolo (pero ¡qué pecado, si se cae!).



Es una cuestión de renovarse: “Me parecía bueno para diferenciarme de los demás, que tienen churros o helados. Hay que tratar de diferenciarse constantemente”, dijo Celsi.



Agregó que es un estilo muy americano, como por ejemplo también lo es el caso de otra de las estrellas de su carta: el Super Bowl. Se trata de una bocha de helado sobre una canasta de churro, al que se le puede agregar galletas de chocolate, salsas, etc. El propietario del bar sostuvo que este tipo de preparaciones está gustando mucho a la gente y se consume: “A veces pasa que alguien lo pide y otra persona lo ve que sale con el postre y ya quiere y lo pide también”.



Dirección: avenida 18 de Julio 1249.

Horarios: lunes a jueves de 8 a 1, los viernes y sábados de 8 a 3, y los domingos de 9 a 1 horas.

Teléfono: 2908 7741

Redes sociales: Facebook e Instagram

Precio del sandwichurro: $145 / Superbowl $170.