Los planes de Elon Musk para Twitter: quiere comprar el 100% de la red social

El presidente de Tesla, Elon Musk, que recientemente adquirió el 9,2% del capital de Twitter, propuso comprar la integralidad de la empresa al precio de 54,20 dólares por acción y retirar a la empresa de Wall Street.

En un documento transmitido el miércoles a la autoridad de supervisión de la bolsa estadounidense, Musk precisa que se trata de "su mejor oferta y de su última oferta", y amenaza, en caso de rechazo, con "reexaminar su posición de accionista" en el seno de la red social.

Tras este anuncio, la acción de Twitter se disparó un 11,34% a 51,05 dólares en los intercambios electrónicos que preceden la apertura de Wall Street.

Dirigiéndose en una carta al presidente del consejo de administración de Twitter, Bret Taylor, Musk afirma haber invertido en la plataforma debido a su importante rol en favor de "la libertad de expresión en todo el planeta" que según él es "un imperativo social en una democracia".



"Sin embargo, desde que hice esta inversión, me di cuenta de que la empresa no prosperaría y no serviría a su imperativo social bajo su forma actual" estima, al proponer retirar a Twitter de la bolsa.



"Propongo comprar 100% de Twitter al precio de 54,20 dólares en efectivo (cada acción), es decir una prima de 54% respecto a la víspera del inicio de mi inversión en Twitter y del 38% respecto a la víspera del anuncio público de mi inversión" detalla Elon Musk.



Las cifras adelantadas por Musk valorizarían Twitter a 43.400 millones de dólares, contra los 37.000 millones actuales.