¿Perro macho o hembra? Cuál es mejor como mascota, un tema en el que hay varios mitos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



"Quiero una perrita porque es más compañera”, “no quiero un macho porque es malo” o “las perras son más guardianas” son algunas de las frases que escuchan los criadores de perros cuando alguien se acerca para comprar o adoptar un animal.



“Son todos mitos. El carácter del animal depende de su genética, de la crianza y de su personalidad. No depende del sexo, puede ser un macho muy mansito o una hembra súper agresiva”, aclaró a El País, María Belino, médico veterinaria especialista en medicina del comportamiento.



La especialista dijo que en este tema pasa como con el fútbol en Uruguay, todo el mundo habla y opina cuando lo que hay que hacer es preguntarle a los que realmente saben, que son los veterinarios.



“La prevención de los problemas de comportamiento es lo más importante, más allá de que sea macho o hembra. Pasa igual para los gatos”, señaló Belino.



Agregó que también es necesario “desestructurar la generalización que se hacen según las razas como si fueran una aspiradora que explica todo; es la genética y la crianza lo que te va a llevar a que el perro esté bien socializado, que tolere a los niños u otras cosas”.



María del Carmen Romero, criadora y jueza del Kennel Club Uruguayo, explicó que puede ocurrir que las perras sean más intensas y activas que los perros, “ni que hablar si tienen cachorros, puede ser peor todavía”.



En cuanto a ser más guardianas, Romero dijo que se explica por otro lado. “Vos podés tener un perro para cuidar tu casa y si te traigo una perra en celo posiblemente lo doblegue o lo distraiga, mientras que la perra no tiene ese problema”, indicó.



El celo es un tema que puede incidir a la hora de preferir tener un macho o una hembra. Con las perras pasa que cada seis meses sangran y, por más que hoy haya muchas cosas para cuidar su higiene, suele ocurrir que ensucien sillones o los lugares donde estén. Además esos días eliminan hormonas que hacen que los machos las sigan, complicando sus cuidados.



La solución puede ser castrarlas, pero no todos los dueños quieren hacerlo. “Lo correcto sería castrar a machos y hembras, aunque no es lo mismo. Castrar al macho es una cosa sencilla, que se puede hacer rápidamente, mientras que con la hembra no deja de ser una operación porque hay que retirarle todo para mañana no tener complicaciones o problemas”, recomendó Romero.



En torno a la castración también hay mitos, como que hay que esperar que la hembra tenga una primera cría para hacerlo. “No es así. Lo que sí se trata es que se llegue a su desarrollo, que es cercano al año”, explicó Belino.



Pero ahí aparecen otros temas como la cantidad de perros abandonados que hay, que hace que una de las soluciones que haya para evitar que la población siga creciendo es castrarlos a los cuatro o cinco meses.



“Los refugios en general te dan los animales castrados porque pasa que hay gente que adopta y después los abandona, entonces hay que asegurarse de que ese animalito no siga reproduciéndose”, señaló la veterinaria sobre un tema que reconoce que es muy delicado y genera polémica. “En Europa manejan otros conceptos que acá no se pueden aplicar porque hay mucho animal abandonado”, acotó.



Belino comentó que “a nivel mundial los trastornos de comportamiento son la causa número uno de abandono, como la agresividad. Hay pila gente que no los trata, abre la puerta y se va”. Contó que tanto a ella como a sus colegas les dejan cajitas con animales abandonados casi todos los días. “No das abasto aunque hay mucha gente que está adoptando”, apuntó.



Romero, por su parte, advirtió sobre los problemas de salud que pueden derivar de la castración. “Los machos, si no están castrados, pueden tener problemas de próstata, es muy común”, mencionó como ejemplo.



En lo que respecta al comportamiento, Belino dijo que los machos sin castrar “marcan, levantan la pata para orinar, pero tampoco pasa en todos”. Y en los castrados disminuye la pelea con otros perros.



En cuanto a si hay diferencias en la esperanza de vida según el sexo, Romero manifestó que no pasa lo mismo que con los seres humanos, donde la mujer vive más que el hombre. Belino, por su parte, señaló que “no tengo leído que las perras vivan más que los perros, es algo que tiene que ver más con los cuidados y la genética del animal”.