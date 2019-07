La obsesión con dormir bien en la era de las aplicaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Federica tiene 26 años y hace algún tiempo que siente que no duerme bien. A eso sumó que adquirió una smartband o pulsera inteligente que monitorea su sueño y los resultados no son alentadores. Federica ve con preocupación que pese a que a veces alcanza las ocho horas de sueño, solo un promedio de 30 minutos corresponde al sueño profundo. ¿Eso está bien?¿Qué sucede con su descanso? ¿Tendrá un problema?

Casos como el de Federica son muy frecuentes, explicó la doctora especialista en sueño Marisa Pedemonte. “Hay personas que hacen de su vida un destrozo y no tienen problema porque no se preocupan. Mientras que hay otras que están obsesionadas con dormir bien y terminan siendo afectadas por ello”, señaló Pedemonte.



Así como uno de los problemas del presente es la ortorexia -la obsesión poco saludable de comer sano-, los especialistas en sueño observan un nuevo fenómeno: la ortosomnia.



Este novel término proviene del griego ortho, que quiere decir correcto, y somnia, que refiere al sueño. Este fenómeno consiste en analizar la calidad del sueño y monitorear diariamente la qué cantidad de horas del día que se emplean en dormir.



Pedemonte advirtió sobre las famosas aplicaciones (integradas de fábrica de algunas marcas de smartphones) y dispositivos que rastrean el sueño: “No hay que obsesionarse con estas cosas. Normalmente el sueño funciona bien. Las aplicaciones en realidad son muy mentirosas”, indicó a El País.

No son confiables.

Un estudio del Journal of Clinical Sleep Medicine (Diario de la Medicina Clínica del Sueño) publicado en 2017 registró un aumento del uso de dispositivos que monitorean el sueño pero la mayoría de sus usuarios desconocen que los mismos no están apoyados en bases científicas como para usarlos como referencia para medir y mejorar el sueño.



En ese sentido, la especialista uruguaya aseguró que, en realidad, lo que hacen las pulseras inteligentes es basarse en algunos datos de movimiento, vasodilatación o ritmo cardíaco para dar un diagnóstico del sueño.



“Las aplicaciones miden actividad y reposo y tienen algunas variables a las que extrapolan para determinar el sueño. Sin embargo, la única forma real de medir sueño es con el electroencefalograma”, señaló.

Apple Watch. Foto: Shutterstock

Las pulseras y las aplicaciones de rastreo de sueño dividen los momentos en dos etapas: sueño ligero y sueño profundo pero, a juicio de Pedemonte, esto es incorrecto. “Existen cuatro fases de sueño y cada una tiene una importancia en sí misma. No podemos hablar de manera tan sencilla de sueño profundo y sueño ligero. Probablemente a lo que llaman profundo es a la fase REM o de rápido movimiento ocular, que debe suponer un cuarto de nuestro descanso”, explicó.



Para la médica la mejor forma de saber si se está teniendo un correcto descanso se basa en comprender cómo rinde cada uno durante el día: “Si estás cansado, con dolor de cabeza o embotado te da la pauta de un mal descanso”, sostuvo.



La forma más sencilla de seguir los hábitos de sueño radican en tener una rutina constante, acostarse y levantarse más o menos siempre a la misma hora, con un margen de una hora de tolerancia aproximadamente.



El estudio publicado en el Journal of Clinical Sleep Medicine arrojaba que en muchos casos los pacientes se autodiagnosticaban trastornos de sueño al observar los patrones que arrojaban esos dispositivos. Además, la misma investigación señalaba que el uso de estos monitores provocaba grados de ansiedad respecto al sueño que terminaban siendo contraproducentes.



“Es mucho más creíble el relato del propio paciente que una pulsera. Al final esta es un rastreador de actividad”, explicó.



La especialista recalcó que, además, las pulseras inducen al error porque hay casos en las que las personas se quedan quietas, por ejemplo, mirando el teléfono pero no están dormidas y estos dispositivos contabilizan como sueño liviano ese momento y, en realidad, sucede lo opuesto.

Medidas.

La ortosomnia es un problema que comienza a alcanzar cada vez a más personas dado que el acceso a aplicaciones y brazaletes inteligentes es cada vez más sencillo.



“Yo le diría a las personas que están empezando a obsesionarse que dejen la pulsera porque no les aporta nada”, subrayó la especialista a El País.



Para contabilizar la cantidad y calidad del sueño “se necesitan otros caminos” porque todo lo demás son “fantasías”, aseguró.



No obstante, Pedemonte agregó que estas herramientas podrían tener alguna utilidad en el caso de utilizarse para ordenar los ritmos del día en función de los momentos de actividad e inactividad. Este consejo va dirigido especialmente a personas cuya percepción subjetiva es diferente de la realidad.

Las claves para el buen descanso Higiene diaria. Los hábitos durante el día afectan la calidad del sueño, explicó Marisa Pedemonte. Por esa razón recomienda realizar lo se llama una “higiene diaria mental” para llegar a la noche sin los problemas y las preocupaciones que, de otra forma, afectarán el descanso. Hacer terapia, por ejemplo, puede formar parte de los hábitos saludables.



Ejercicio. La especialista explicó que practicar ejecicios aeróbicos que provoquen la secreción de adrenalina por la tarde-noche puede ser contraproducente para aquellas personas con trastornos de sueño. En su lugar se recomienda la práctica de ejercicios relajantes como yoga o pilates. Además de técnicas de meditación como el Mindfullness.



Herramientas. La aproximación al tratamiento de los distintos trastornos del sueño debe ser holística, explicó la doctora. Por esta razón, plantea que una de las claves para un buen descanso es que las personas cuenten con las herramientas necesarias para lidiar con los momentos más complicados de su vida como estar a cargo de personas.



Otros factores. Los hábitos alimenticios, el sobrepeso, patologías como la apnea, medicaciones o piscofármacos pueden estar incidiendo en el descanso. Por eso la especialista aconseja prestar atención a todos estos factores para resolver los diferentes problemas asociados al sueño. El buen descanso está atravesado por otros factores.



Desconectarse. Prepararse para dormir implica una preparación. Pedemonte detalló que progresivamente hay que desconectarse de los dispositivos electrónicos y todo lo que pueda generar preocupación para llevar a la mente y el cuerpo a un estado óptimo para poder tener un descanso correcto cada noche.