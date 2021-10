Nueva visión del cáncer: tratamientos "para usted y solo para usted"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Curamos el 10% de los cánceres. Hace 20 años, ese porcentaje era cero. (El desafío es) transformar una enfermedad aguda en una enfermedad crónica, una que podamos tratar, una por la que se mantenga la calidad de vida del paciente y este se mantenga con vida. Esto es en lo que estamos avanzando. Antes de final de siglo esto va a ser una realidad”. Esa frase de Jean Claude Zenklusen, director en The Cancer Genome Atlas en el Instituto del Cáncer de Estados Unidos, resume lo expuesto por diversos referentes en distintas áreas de la oncología convocados para la segunda edición de Nueva visión del cáncer.

Esto se ha conseguido gracias al avance en métodos de diagnóstico y en tratamientos dirigidos en los intervienen nuevas tecnologías como el big data y la inteligencia artificial.

Organizado por El País y auspiciado por Roche, Avon, La Roche-Posay, Primicia y Pulso, la conferencia que se desarrolló hoy de manera virtual dejó en claro porqué hoy se sostiene que el cáncer no es la enfermedad mortal a la que se le temía hace años.

Hoy se sabe, por ejemplo, que el cáncer es una enfermedad heterogénea que puede estar representada por más de 200 tipos diferentes de tumores. Por ejemplo, se han identificado cinco tipos de cáncer de mama completamente distintos y cada uno requiere una estrategia particular. Tener esta información puede ser la clave que evite el fallecimiento del paciente.

En este sentido, Raquel Paniagua, vicepresidenta de la asociación Dame Tu Mano, recordó el caso de una amiga que superó un cáncer de mama siendo una paciente trasplantada porque se le practicó una terapia personalizada. “Los tratamientos convencionales hubieran hecho que el órgano trasplantado se perdiera y la vida de ella también”, comentó. Y afirmó: “Se tiene que apostar a la cronificación del cáncer”.

Inmunoterapia: beneficios en la sobrevida. Respecto a los tratamientos, Luis Ubillos, presidente del Consejo Latinoamericano de la American Society of Clinical Oncology, indicó en Nueva visión del cáncer que la inmunoterapia ha cambiado la sobrevida de los pacientes de ciertos tipos de cáncer, en particular, de pulmón, digestivos y de piel. “Un paciente que hace 5 o 10 años tenía una sobrevida muy mala, de pocos meses, hoy tiene una sobrevida de años. Logran la cronificación”, apuntó.



La inmunoterapia es un tratamiento que busca que el sistema inmune de cada persona reconozca el tumor como ajeno y lo ataque.



“Levantamos una barrera. Se le hace evidente (al sistema inmune) con la medicación la existencia de estructuras extrañas que hacen pueda reconocerlo y destruirlo”, explicó.



Los fármacos utilizados en la inmunoterapia son menos agresivos que los tratamientos convencionales. La mayoría está cubierta por el Fondo Nacional de Recursos. Los pacientes pueden manifestar efectos secundarios, en particular, sarpullido, diarrea e hipertiroidismo. En el caso de que la persona muestra una toxicidad mayor, Ubillos comentó que esto se asocia a una buena respuesta del organismo y, por lo tanto, “tendrá un mejor pronóstico”.

Salida de la "oscuridad".

Para Zenklusen se salió de la “oscuridad” cuando comenzaron los estudios de los genomas del cáncer por los que se identificaron más de 23 mil genes relacionados con muchos tipos de cáncer. “El cáncer es una enfermedad genética porque afecta a los genes y sin una modificación de los genes no habría cáncer. Lo que ocurre es que hay un número de genes que mutan en una célula y esa célula puede transformarse o no en cancerosa. Pero eso no significa que sea familiar. El cáncer de origen familiar es entre el 3% y el 5%”, explicó.

“La idea de la medicina personalizada es que es para usted y solo para usted”, dijo Zenklusen en el evento. Y siguió: “La forma de hacer una medicina para usted y solo para usted es saber qué es usted”; esta información es la que brinda un exoma clínico, hoy mucho más accesible del punto de vista económico (tiene actualmente un precio de US$ 200 contra US$ 40.000 de hace unos años).

Pero todavía queda mucho por entender. Por ejemplo, se sabe que la mitad de los pacientes con un diagnóstico temprano de cáncer de pulmón logran curarse; es decir, se les pone “fin” a la enfermedad. La otra mitad padece variantes de la enfermedad que son recurrentes y más agresivas, cuyo desenlace puede ser fatal.

Todavía no se puede saber cuál es el paciente cuyo tumor va a recurrir para tratarlo de forma personalizada.

Zenklusen señaló: “La respuesta final que falta por saber es más filosófica qué biológica y es: ¿por qué una persona tiene cáncer y otra con los mismos factores ambientales, el mismo estilo de vida y una genética parecida no? Yo se lo achaco a la mala suerte pero hay algo ahí que no entendemos”.

Descenso de controles a causa de la pandemia. Tanto a nivel mutual como público, los estudios de diagnóstico y prevención de cáncer de mama descendieron hasta un 30% durante 2020. También descendieron otros exámenes oncológicos. No obstante, los tratamientos continuaron de forma regular.



“No dejamos de tratar a los pacientes con cáncer”, dijo Robinson Rodríguez, presidente de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. En contrapartida se apeló a la telemedicina. Por ejemplo, la comisión informó sobre más de 6.000 mamografías en 2020 para pacientes de la periferia de Montevideo y del interior. Esta experiencia se repitió este año y ya se superó esa cifra.



Por su parte, Jean Claude Zenklusen, director en The Cancer Genome Atlas, señaló que la expectativa de vida “bajó bastante” en los países desarrollados durante la pandemia por la suspensión de los controles y tratamientos debido a la saturación del sistema de salud. “Es algo absolutamente lamentable”, afirmó.

¿Cómo interviene la inteligencia artificial?

Tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, el big data y la inteligencia artificial se perfeccionan para hallar esas respuestas. En este sentido, Nueva visión del cáncer contó con la participación del español Ignacio Medrano, fundador de Savana y Mendelian, compañías que utilizan herramientas informáticas para avanzar en la medicina personalizada; y Leonardo Loureiro, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), quien habló de la experiencia uruguaya en el rubro de tecnología aplicada a la salud.

Medrano destacó que la inteligencia artificial entrenada con miles de casos de pacientes, historias clínicas, datos estadísticos y papers científicos, ya es utilizada para mejorar las capacidades de diagnóstico y para “anticiparnos al futuro”. Así apuntó: “En otro mundo se utiliza para adivinar el precio de un producto en un mercado. En medicina nos sirve para hacer ajustes de riesgo personalizados al paciente”.

En el corto plazo Medrano cree que la inteligencia artificial en tiempo real tendrá una aplicación masiva. No obstante, advirtió sobre una brecha que puede generarse entre “ricos y pobres”. Los primeros tendrán acceso a una sanidad con médicos humanos apoyados por inteligencia artificial, mientras que los otros serán atendidos por un sistema automatizado “sin toque humano”. El español afirmó: “Es un riesgo y hay que evitarlo”.

Loureiro, por su parte, habló de cómo la inteligencia artificial acelera los tiempos para el diagnóstico y es capaz de ver elementos que el médico puede perder de vista.

Sin renegar de los avances tecnológicos, el oncólogo Eduardo Lasalvia dijo en el evento que “no hay que dejar de lado el componente artesanal y humano de la medicina” y no hay que olvidar que hay que explicarles a los pacientes de forma clara cuáles son las posibilidades de tratamiento para que ellos tomen decisiones informadas.

Nueva visión del cáncer contó con el apoyo de la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines, Comisión contra el Cáncer, Alianza de Pacientes Uruguay, Asociación de Trasplantados del Uruguay, Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay e Instituto Nacional del Cáncer.