Neandertales abandonaban asentamientos durante largos periodos de tiempo

Esta es una de las conclusiones recogidas en un estudio publicado en Plos One y realizado por un equipo multidisciplinar de investigadores de la española Universidad de La Laguna.

Para hacer el estudio, los científicos analizaron los restos de once fuegos neandertales del Paleolítico medio, de entre 50.000 y 60.000 años de antigüedad, situados en el yacimiento de El Salt (este de España), que contiene más de ochenta estructuras de combustión neandertales.



Hasta ahora no estaba claro si estas antiguas hogueras se habían formado en una o sucesivas ocupaciones neandertales entre las que pasaba poco tiempo o en distintas ocupaciones mucho más separadas en el tiempo.



Para determinarlo, analizaron los sedimentos de las hogueras combinando varias técnicas geoarqueológicas.



Y es que, al contrario que en las cuevas, donde apenas hay vida, en los yacimientos formados al aire libre, las hogueras se hacen en capas de tierra que registran actividad biológica en forma de residuos vegetales y excrementos.



"Estos suelos se forman durante periodos en los que no hay humanos en el lugar, y necesitan varios meses para generarse", explicó a Efe la arqueóloga y coordinadora del estudio Carolina Mallol.



"Estudiar los sedimentos de los suelos de este yacimiento con microscopio nos permitió determinar que hubo como mínimo cuatro ocupaciones neandertales", y que estuvieron separadas por periodos de tiempo relativamente largos, "de muchos meses o incluso años.



Además, estos neandertales se movían bastante dentro de su territorio, no con un único campamento base estacional", como se había considerado hasta ahora.



El análisis microscópico confirmó que el contenido de los suelos era natural, sin apenas rastro antrópico (aportado por el hombre), muestra de que las ocupaciones eran muy "efímeras y de bajo impacto y que los campamentos neandertales eran de baja intensidad, corroborando la alta movilidad de estos grupos".



Por su parte, el análisis lidípico determinó que el suelo natural estaba conformado por hojas y tallos de árboles de angiospermas, mientras que el combustible de las hogueras era madera de coníferas (pino), según análisis previos de los restos de carbón de las mismas "lo que implica que los neandertales posiblemente traían el combustible de otros lugares".