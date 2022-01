La Nasa explorará un asteroide que vale más que toda la economía mundial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) lanzará en agosto una misión espacial destinada a orbitar y estudiar el asteroide Psyche 16, que se destaca por ser más valioso que toda la economía de la tierra. Ubicado entre Marte y Júpiter, los investigadores creen que podría contener cuantiosas reservas de hierro y níquel.

La misión espacial, que se llamará Psyche también, tiene previsto llegar al “inexplorado” cinturón de asteroides en 2026, luego de atravesar distintas etapas. La Universidad del Estado de Arizona liderará el proyecto. En su página, la agencia estadounidense dice que por primera vez se explorará un cuerpo no hecho de tierra o hielo, sino de metal.

En agosto, un artículo publicado en la revista científica The Planetary Science Journal, confirmó lo que ya se suponía del asteroide: que vale más que toda la economía de la Tierra. Según los investigadores, tan solo el hierro del cuerpo celeste valdría unos US$ 10 trillones. A modo de comparación, la revista especializada en el mundo de las finanzas, Forbes, valoró en US$ 142 billones a la economía mundial en 2019.



“Si resulta ser parte de un núcleo de metal, sería la primera generación de núcleos tempranos en nuestro sistema solar”, dijo Lindy Elkins-Tanton investigadora de la Universidad de Arizona y directora de la misión Psyche.

De esa manera, el equipo de científicos detrás del proyecto espera responder otras preguntas que pueden generar un aporte a la astronomía, sobre cómo fue la formación del sistema solar. “Queríamos hacer preguntas primarias sobre el material que construyó los planetas. Estamos llenos de preguntas y no muchas respuestas. Esta es una verdadera exploración”, indicó Lindy Elkis-Tanton.



Tras el lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, la nave recorrerá un trayecto de 2.4 mil millones de kilómetros. En 2023 se acercará a Marte y aprovechará la fuerza gravitacional de ese planeta para lanzarse al asteroide. Se prevé que en su aproximación final al asteroide, a finales 2025, los científicos encenderán las cámaras de la nave para trabajar con imágenes de alta calidad en el tramo final.

“Las imágenes también ayudarán a los ingenieros a orientarse mientras se preparan para entrar en órbita en enero de 2026. La órbita inicial de la nave espacial está diseñada para estar a una altitud alta y segura, alrededor de 700 kilómetros sobre la superficie del asteroide”, consignó la NASA en su comunicado.

Al menos el 30% es de metal

Psyche orbita alrededor del Sol en el cinturón de asteroides, un disco del Sistema Solar que se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter, y que contiene más de un millón de cuerpos rocosos con tamaños que van desde los 10 metros hasta los casi 1000 kilómetros de diámetro.

Psyche fue descubierto el 17 de marzo de 1852 por Annibale de Gasparis desde el observatorio de Capodimonte en Nápoles, Italia. Su nombre proviene de una diosa de la mitología grecolatina que personifica al alma. Con un diámetro de más de 200 kilómetros, es el más grande de los asteroides de tipo M, que se cree que son ricos en metales, y podría tratarse de fragmentos de los núcleos de protoplanetas que se desintegraron cuando el Sistema Solar se formó.

Los autores del estudio publicado en agosto aseguraron que la inercia térmica de Psyche es alta en comparación con la de un asteroide típico y que este hecho indica que el cuerpo celeste posee una superficie inusualmente densa o conductora porque la cantidad de calor que irradia es de solo un 60% de lo que se esperaría de una superficie típica con esa emisión térmica.

Esta situación significa que al menos el 30% de la superficie de Psyche se compone de metal. Además, los investigadores descubrieron que la luz emitida por el asteroide se dispersó, lo que sugiere que las rocas en la superficie están salpicadas de granos metálicos.