Cuándo es el mejor momento para cambiar tu smartphone, según los expertos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

A partir de agosto, las compañías tecnológicas más grandes del mundo, como Apple, Google y Samsung, presentan como siempre sus nuevos teléfonos insignia. Este año se espera por el iPhone 11, el Pixel 4 y el Galaxy Note 10.

Desde hace tiempo hay filtraciones por la vuelta: triple cámara trasera con 3D y carga reversible para Apple; radar de movimiento para no tener que usar las manos para Google; una pantalla de 6,8 pulgadas y una resolución increíble para Samsung. Tal vez quiera comprar uno de esos teléfonos (y está bien) o tal vez quiera esperar un poco (y esa sería una opción más inteligente).

Primero, si está pensando en comprar un teléfono nuevo de alta gama, debe hacerse estas cinco preguntas: ¿funciona bien?, ¿realmente necesito funciones nuevas?, ¿cuánto tiempo usaré mi nuevo teléfono?, ¿es realmente mejor que su predecesor?, ¿debo ahorrar para otra cosa? Una vez que haya meditado estas cuestiones, puede leer los argumentos de los analistas.

Estos dicen que este no es un buen momento para comprar un smartphone insignia. El primer dato es que el lanzamiento de aquellos modelos hará que los modelos antiguos (incluso los del año pasado que de ninguna manera pueden considerarse obsoletos) bajen de precio. Esto es significativo para aquellos que rondan los US$ 1 mil.

Por ejemplo, en Reino Unido, cada agosto, el precio del Note anterior cae un 25% luego del lanzamiento de la versión más reciente. El cálculo se basa en datos históricos y algunos analistas sostienen que en esta oportunidad podría ser mayor.

Andy Boxall, en un artículo para Digital Trends, es muy explícito: “Desde hace mucho tiempo ha sido una tarea difícil (comprar un smartphone), pero más que en cualquier otro año, 2019 es el momento más difícil para deshacerse de su dinero”. ¿Por qué? Debido a que hay muchas opciones buenas y hay muchas más por venir. “Los fabricantes nos están malcriando y nos están obligando a ser compradores más astutos”, escribió Boxall. Esto significa comprar con inteligencia y no por impulso y, en su opinión, es mejor esperar a fin de año cuando se puede pagar menos por un modelo anterior o acceder a una promoción.

En declaraciones a The Sun, Jon Miller, propietario del sitio de venta MusicMagpie, dijo: “Es realmente interesante ver que el Galaxy S10 Plus se ha despreciado más después de cinco meses que cualquier otro modelo Plus de Samsung. El hecho de que los teléfonos no sean tan innovadores como solían ser juegan un papel importante en la tasa de depreciación de los dispositivos más nuevos”.

Aplicaciones. Foto: PIxabay

Desde el iPhone 6S, el Galaxy S6 o el Google Pixel y en adelante, puede elegir cualquiera de sus secuelas y estará muy satisfecho. Esto se debe a que los diseños de estos fabricantes son consistentes y eliminaron casi por completo este ítem de la ecuación de compra. Las características y las funciones también son similares; en algunos casos, hasta cuesta diferenciar una versión de la otra.

Tanto es así que Boxall recurrió a esta imagen: “Lanzar un dardo a una serie de imágenes es una forma completamente legítima de seleccionar un nuevo smartphone”.

iPhone 11 El próximo iPhone contará con una cámara de tres lentes en la parte trasera con capacidades 3D, un procesador más rápido, cámara frontal con capacidad de grabar en cámara lenta y carga inalámbrica reversible. Habrá un modelo de 5,8 pulgadas y otro de 6,5. El diseño será muy similar al del iPhone X y siguientes.

Ben Wood, jefe de investigación de CCS Insight, expresó a CNBS que todos los fabricantes de smartphones se enfrentan a “un problema general” en este momento: sus dispositivos se ven más o menos iguales y tienen funciones similares. Ya no se ven grandes innovaciones en hardware y software.

Por ejemplo, Samsung, Apple, Huawei o Nokia ofrecen cámaras repletas de funciones o pantallas más grandes y más nítidas o más funciones de inteligencia artificial. Todos son técnicamente capaces en la mayoría de las áreas. Y los que vienen aportarán alguna característica nueva interesante pero quizás sea de esas que aburren enseguida –como los animojis de Apple– o funciones que no se utilizan de forma cotidiana como todas las opciones de desbloqueo.

Galaxy Note 10 La versión Note 10 y Note 10 Plus incluirán el procesador móvil más poderoso de Qualcomm, el Snapdragon 855 Plus. El primero tendrá una pantalla AMOLED de 6,3 pulgadas y el otro, una enorme de 6,8. Se espera que no incluyan puerto para auriculares. Según filtraciones, el S-Pen permitirá navegar a través de gestos.

Otro aspecto a tener en cuenta es la tecnología 5G. En el caso de Uruguay, pasará un tiempo entre la instalación (ya iniciada) y su uso cotidiano. Con el 4G o LTE se tardó cuatro años y aunque Antel espera que el proceso sea más corto, no vale la pena invertir por el momento en un celular que soporte la nueva red.

En otras palabras, si compró un teléfono en 2018 y todavía funciona sin problemas, es casi seguro que no verá un beneficio significativo si decide comprar uno nuevo este año. Si compró uno en 2017, probablemente también esté bien y quizás lo que le pica es la tentación (recuerde las cinco preguntas fundamentales). Si su teléfono es de 2016 o anterior, bueno, ahí sí, un modelo nuevo será una revelación en términos de rendimiento y capacidad de cámara.

Si su única preocupación es la duración de la batería, considere comprar una externa o consulte cuánto sale un reemplazo en el servicio técnico. Si tiene problemas de almacenamiento, borre aquello que no use.

Pixel 4 Google reveló que está desarrollando controles de gestos y reconocimiento facial para su próxima generación de teléfonos inteligentes Pixel, buscando alimentar el entusiasmo por su teléfono insignia. La tecnología clave se centraría en su radar de detección de movimiento llamado “Soli”.

Si el presupuesto no es problema, Boxall recomienda esperar por los teléfonos plegables (los que costarán alrededor de US$ 2.000 en el extranjero). El Samsung Galaxy Fold y el Huawei Mate X se han retrasado pero, según las empresas, vienen en camino, al igual que los de otras marcas. Estos traerán el cambio de diseño más grande que ha visto la industria móvil desde la introducción de la pantalla táctil capacitiva.

Pero hoy tiene sentido conservar su smartphone por un poco más de tiempo.